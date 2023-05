Für die Firma Hochland war es ein „schwaches Jahr 2022“

Von: Andreas Jäger

Teilen

Die Hochland-Vorstandsmitglieder: (v.l.) Sebastian Schaeffer und Josef Stitzl sowie Peter Stahl. © Jäger

Geringes Absatzwachstum, ordentliche Umsatzsteigerung, konstanter Jahresüberschuss: Diese Bilanz des vergangenen Jahres zieht die Firma Hochland. Sorgen bereiteten dem Unternehmen die Kaufzurückhaltung, die Rekordinflation sowie historisch hohe Milchauszahlungspreise.

Heimenkirch/Schongau – „Unbefriedigende Ergebnisse in schwierigem Umfeld“: So beschreibt die Firma Hochland die Geschäftssituation des vergangenen Jahres. Mit Blick auf die Absatzentwicklung darf man sich zwar über eine Steigerung zum zehnten Mal in Folge freuen, allerdings fiel diese mit 0,6 Prozent deutlich geringer als in den Vorjahren aus. Zum Vergleich: Im Jahr 2021 erzielte Hochland eine Absatzsteigerung von 3,9 Prozent. Die ausländischen Gesellschaften der Firma, allen voran Rumänien, zeigten laut Hubert Staub („Chief Financial Officer“) eine erfreuliche Marktanteilsentwicklung. Bezüglich des Russlandgeschäfts Hochlands ist die Haltung der Firma nach wie vor klar: Die Produktion werde weiterhin aufrecht erhalten. So teile der Vorstand die Ansicht der EU, dass die Sanktionen nicht die russische Bevölkerung treffen sollten.

Durch umgesetzte Preiserhöhungen stieg der Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr auf 2,2 Milliarden Euro, das entspricht einem Plus von 29,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Mit Blick auf den deutschen Markt spricht das Unternehmen jedoch von einer „völlig unbefriedigenden Ertragssituation“. So wurde mit gut 37 Prozent der größte Teil des Umsatzes in Ländern außerhalb der EU erzielt, hauptsächlich in den USA, Australien und Russland. In Deutschland wurden rund 30 Prozent des Gesamtumsatzes erwirtschaftet, auf andere EU-Länder entfielen knapp 32 Prozent.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.

Das Betriebsergebnis des vergangenen Jahres betrug gut 80 Millionen Euro, mit einer Höhe von rund 60 Millionen Euro blieb der Jahresüberschuss im Vergleich zu den Vorjahren relativ konstant. Die Umsatzrendite, also das prozentuale Verhältnis zwischen dem erzielten Jahresüberschuss und dem Umsatz, betrug 3,6 Prozent. Mit Blick auf diese Kennzahl spricht Peter Stahl („Chief Executive Officer“) von einem „schwachen Jahr 2022“.

Hubert Staub präsentierte die Zahlen des vergangenen Geschäftsjahres der Firma Hochland. © Jäger

In der Gewinn-und-Verlust-Rechnung machten die Rohstoffe 2022 rund 60 Prozent der Kosten aus, wie Stahl zu berichten wusste. Das sei vor allem auf die historisch hohen Milchauszahlungspreise des vergangenen Jahres zurückzuführen. Durch eine Milchknappheit Anfang 2022 und einen daraus resultierenden Nachfrageüberhang stieg der Preis pro Kilogramm Milch von 35 Cent im Jahr 2021 auf eine Rekordhöhe von 60 Cent. Mittlerweile seien die Milchpreise aufgrund des verstärkten Angebots allerdings wieder rückläufig, so Stahl.

Neues zum Standort Schongau

Für Investitionen wurden in den vergangenen drei Jahren rund 440 Millionen Euro ausgegeben, davon rund 100 Millionen im Jahr 2022. Die Investitionen verteilten sich unter anderem auf eine neue Software in den deutschen Werken sowie eine Erweiterung der Werke in Rumänien aufgrund des stark wachsenden Marktes im osteuropäischen Land.

Investiert wurde auch in das neue Hochregallager im Schongauer Werk (wir berichteten), das Anfang des Jahres in Betrieb genommen wurde. Dort stehen nun 10 000 zusätzliche Palettenstellplätze zur Verfügung, wodurch die Lagerkapazität verdoppelt werden konnte. Die Pläne für einen weiteren Neubau in Schongau für die Produktion von veganen Produkten würden dagegen bis auf Weiteres nicht mehr verfolgt, erklärte die Vorstandschaft. Im vergangenen Geschäftsjahr machten die veganen Produkte lediglich zwei Prozent des Gesamtabsatzes aus, eine rückläufige Entwicklung im Vergleich zu 2021.

Alle News und Geschichten sind auch auf der Facebook-Seite der Schongauer Nachrichten zu finden.

Als Ziel für das laufende Geschäftsjahr gab Stahl an, die Absatzentwicklung des Vorjahres zu halten. Damit habe man „alle Hände voll zu tun“, mit einer deutlichen Steigerung des Absatzes rechne Stahl aktuell nicht.

Mit Sorge blickt Hochland auf das von Landwirtschaftsminister Özdemir (Grüne) geplante Werbeverbot für Lebensmittel mit höherem Zucker-, Fett- oder Salzgehalt: „Für uns ist Werbung unumgänglich. Mit dem Verbot dürften wir viele Produkte zwischen 6 und 23 Uhr nicht mehr bewerben“, so Josef Stitzl („Chief Operating Officer“). Sorgen bereiten der Geschäftsführung auch die zunehmende „Neigung zu staatlicher Überregulierung“ und der Fachkräftemangel. Zudem trieben die hohen Energiepreise die Produktionskosten in Deutschland in die Höhe. Allgemein hoffe man, dass seitens der Politik „Vernunft einkehrt“.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.