Hoffen auf die neue Ampel

Trotz Verbots fahren noch immer Autos in Richtung Peiting über die Kanalbrücke in Schongau und behindern den Gegenverkehr. Die Hoffnungen ruhen jetzt auf einer neuen intelligenten Ampel.

Schongau – Jede Neuigkeit an der Schongauer Kanalbrücken-Baustelle spricht sich bei Autofahrern sofort herum. So haben sie zu Wochenbeginn schnell festgestellt, dass der Mitarbeiter, der die Ampel in Fahrtrichtung Peiting bedient, die eigentlich nur für Busse und Einsatzfahrzeuge gedacht ist, auch tagsüber nicht mehr vor Ort ist. Das bedeutet: War es bisher nur nachts möglich, anstatt der Umleitung über die Umfahrung die eigentlich verbotene direkte Verbindung von Schongau nach Peiting zu nutzen, ist das wegen der automatisch geschalteten Ampel nun auch tagsüber möglich. „Ich bin darüber natürlich nicht glücklich“, sagt Christoph Prause, Abteilungsleiter am Staatlichen Bauamt in Weilheim, der nach seiner Rückkehr aus einem Kurzurlaub am Montag davon erfahren hat. „Das war so nicht besprochen, da macht es sich die Baufirma etwas einfach“, kritisierte er.

Andererseits: Nachdem die Ausnahmegenehmigung zur Durchfahrt auch auf Taxis ausgeweitet wurde, ist die Frequenz so hoch geworden, dass quasi den ganzen Tag ein Mitarbeiter vor Ort sein müsste. Nachts gilt die Automatik-Schaltung schon seit vergangener Woche. „Maßgeblich sind aber immer noch die Durchfahrt-verboten -Schilder, an die sollten sich Autofahrer eigentlich halten“, so Prause.

Tun sie aber nicht. Schongaus Polizeichef Herbert Kieweg berichtet von immer noch massiven Verstößen, „es hört nicht auf“. Prause weiß von Autofahrern, die sich an einen Linienbus gehängt haben, dann aber auf der anderen Seite von der Polizei gestoppt und abkassiert wurden. Er hofft, dass Ende der Woche die neue intelligente Ampel aufgestellt wird, die nur noch per Handy-Anruf auf Grün schaltet. Dann sollten die Durchfahrt-Versuche von Schongau nach Peiting dann aufhören – Autofahrer kommen nämlich nicht mehr durch, weil das Signal nicht automatisch umspringt.