Holzwurm setzt Schongauer Friedhofskirche zu: Wie es jetzt weitergeht

Von: Elke Robert

Auf den ersten Blick sieht man die Schäden nicht, der Wurm hat sich aber durchs ganze Holz gefressen. © Hans-Helmut Herold

2000 Euro Zuschuss gewährt die Stadt Schongau für die Restaurierung eines Gemäldes in der Kapelle St. Sebastian. Der Holzwurm hat nicht nur dem Bild, sondern der gesamten Schongauer Friedhofskirche arg zugesetzt. Trotz der Begasung im Sommer 2021 ist fraglich, wann sie wieder geöffnet wird.

Schongau – Mit einem Zuschussantrag beschäftigte sich jüngst der Stadtrat: Die katholische Kirchenstiftung Mariae Himmelfahrt hatte beantragt, dass auch die Stadt Schongau einen finanziellen Beitrag leisten möge für die Instandsetzung eines beschädigtes Epitaphs. Der Holzwurm hatte auch vor dem Gemälde aus dem 16. Jahrhundert nicht Halt gemacht:

Durch den starken Befall brach der Rahmen. Das Bild segelte im November 2020 zu Boden und wurde dabei stark beschädigt. Kostenpunkt für die Restaurierung des Bildes: rund 20 000 Euro. Einen Teil davon, 2000 Euro, genehmigte der Stadtrat als Zuschuss, einen ähnlich hohen Zuschuss gewähren auch der Landkreis, der Bezirk Oberbayern und die Bayerische Landesstiftung. Das Gemälde ist bereits bei einer Restauratorin.

Holzwurm hat große Schäden angerichtet

Die Kirche ist zwar mittlerweile wieder Holzwurm-frei – die Begasung wurde bereits im Juni vergangenen Jahres durchgeführt. Die weniger gute Nachricht: Behoben ist der Schaden, den die gefräßigen Larven angerichtet haben, damit aber noch lange nicht. Bei einem Ortstermin mit Kirchenverwaltungsleiter Harry Behne sowie Helmut Schmidbauer (ehem. Kreisheimatpfleger) und Jürgen Erhard, dem derzeitigen Kreisheimatpfleger, wird deutlich: Die gesamte Kirche ist massiv betroffen und muss insgesamt renoviert werden.

Draußen an der Fassade sind es nur partielle Putzschäden, „das ist aber nichts Dramatisches“, so Behne. Der Dachstuhl hingegen müsse dringend angeschaut werden, der Zustand sei schlecht. „Er muss statisch überprüft werden, die Begasung war jetzt nur der erste Schritt.“ Rund 13 000 Euro kostete die Maßnahme damals.

Namensgeber der Kirche: der Hl. St. Sebastian. © hans-Helmut Herold

Den Innenraum hatte der Holzwurm gut im Griff: Die Hochaltaraufbauten, die Kanzel, die Empore – ein Gutachter soll das nun genau unter die Lupe nehmen. „Die Empore kracht runter, wenn es so weitergeht“, ist Schmidbauer überzeugt.

Während die Raumschale an sich „gut aussieht“, wie Behne findet, sich im Putz höchstens kleine Risse zeigen, sieht man am Holz viele Schäden schon auf den ersten Blick: Überall an den Türen, Vertäfelungen, Bilderrahmen und Statuen finden sich Löcher und Fraßspuren, auch Reste von Holzmehl sieht man hier und da. Ist der Holzwurm doch nicht beseitigt? „Ein Freifahrtschein ist so eine Begasung natürlich nicht“, so Behne.

Was es in seinen Augen schwierig macht: „Das Holz ist mal sehr hemdsärmelig weiß übermalt worden.“ Das Problem an diversen Stellen: Von Außen kann man kaum erkennen, wie es unter der Bemalung aussieht. „Auch bei dem Gemäldeepitaph hat man den Schaden erst gesehen, als der Rahmen gebrochen ist – sehr fatal“, so Behne.

Aus einigen Metern Höhe krachte das Gemälde – gestiftet von den Bürgermeistern Augustin Stattmiller (1558) und Matthias Widemann (1553) als Gedenktafel – zu Boden und brach in drei Teile. Das zweite Epitaph auf der anderen Seite des Altarraums wurde dann vorsorglich abgenommen.

Erstmals urkundlich erwähnt wurde St. Sebastian im Jahr 1528, die Kapelle wurde auf dem damals neu angelegten Friedhof bei der Stadtmauer erbaut. Das Gotteshaus musste jedoch bereits einmal ersetzt werden, wurde im 18. Jahrhundert neu aufgebaut, 1774 eingeweiht. Die ältesten Epitaphien der Schongauer Friedhofskirche stammen laut Schmidbauer jedoch noch aus dem Vorgängerbau.

Friedhofskapelle ist eine von vielen Schongauer Kirchen mit Sanierungsbedarf

Angebracht waren die Grabmäler aus Lechbrucker Sandstein ursprünglich an der Mauer des Stadtfriedhofs, die jedoch bei der Straßenerweiterung 1972 abgerissen wurde. Zunächst wurden sie außen an der Kirche eingemauert, bei der letzten Renovierung von St. Sebastian 1982 dann im Innenraum angebracht – die fünf wertvollsten wieder eingemauert. Weitere Steine lagern im Aufgang zum Kirchturm, müssten aber einen würdigeren Platz bekommen, wie Schmidbauer meint. Ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurden offenbar die drei großen Holzfiguren im Kirchenraum, der Hl. Benno, der Hl. Rochus und der Hl. Sebastian aus der Hand des Schongauer Bildhauers und Bürgermeisters Johann Pöllandt.

Bedauern, dass die Kirche zu bleibt: (v.l.) Kreisheimatpfleger Jürgen Erhard, der frühere Kreisheimatpfleger Helmut Schmidbauer und Harry Behne (Kirchenverwaltung). © Bedauern, dass die Kirche zu bleibt: (v.l.) Kreisheimatpfleger Jürgen Erhard, der frühere Kreisheimatpfleger Helmut Schmidbauer und Harry Behne (Kirchenverwaltung).

Wie geht es nun weiter? „Das ist ein komplexes Thema“ so Behne, „die Friedhofskapelle ist ja nur eine von vielen in Schongau, die wir sanieren müssen.“ Unter anderem steht die Heiligkreuzkapelle an, dort sind die Dachschindeln bereits notgesichert, damit nicht Sturmschäden passieren.

Einen zeitlichen Rahmen für die Begutachtung kann der Kirchenverwalter noch nicht nennen. „Es geht alles recht schleppend, wir brauchen die Bewilligung der Diözese, und auch die Zuschusssituation ist mittlerweile recht schwierig“, so Behne. Er hofft, dass man die Schäden im Laufe des Jahres eruieren kann.

Klar ist: Solange der Statiker sein Okay nicht gibt, darf die Friedhofskirche St. Sebastian nicht betreten werden. Das bedauert Behne, der die Kapelle liturgisch gerne wieder nutzen würde – gerade für Beerdigungen im kleinen Kreis. Wobei das Kirchlein in der Regel nicht geöffnet war. „Wenn man über eine ständige Öffnung nachdenkt, braucht man eine Alarmanlage.“

