Hortschließung an Schongauer Grundschule: „Der große Aufschrei ist ausgeblieben“

Von: Elke Robert

Ein Bild aus vergangenen Tagen von der Betreuung im Rahmen der Clara-Fey-Tagesstätte mit der damaligen Leiterin Manuela Tausch. © Hans-Helmut Herold (Archiv)

Vor einem Monat wurde bekannt, dass der Kinderhort der Schongauer Grundschule nach den Ferien nicht mehr öffnet. „Der große Aufschrei ist ausgeblieben“, sagt jetzt Geschäftsleiterin Bettina Schade.

Schongau – Hans Rehbehn war es, der in der jüngsten Stadtratssitzung für die CSU-Fraktion die Anfrage stellte: „Wie ist der aktuelle Betreuungsbedarf, und wie sehen die Lösungsansätze der Stadt aus?“ Auch wenn der gesetzliche Anspruch auf Ganztagsbetreuung erst ab 2026 bestehe, dürfe die Stadt Schongau die Eltern in dieser Problematik nicht alleine lassen, heißt es in dem Antrag.

„Es ist uns ein Anliegen, dass man den Familien hilft und ihnen Wege aufzeigt“, so Rehbehn. Er bezog sich auch auf einen Artikel in den Schongauer Nachrichten. Die Heimatzeitung hatte über eine junge Schongauer Familie berichtet, die sich nach Bekanntgabe der Hortschließung längere Zeit in argen Nöten sah, denn: Es dauerte nach Schilderung des Vaters mehrere Wochen, bis als Notlösung ein Platz in der Mittagsbetreuung der Caritas gefunden war.

Bettina Schade: „Wollen niemanden im Regen stehen lassen“

„Wir haben derzeit keine Kinder auf der Warteliste“, so die Information von Bettina Schade dazu in der Sitzung, die dann zum aktuellen Sachstand informierte. Bisher waren im Hort im Obergeschoss der Grundschule rund 40 Kinder in zwei Gruppen untergebracht. Der Hort der Clara-Fey-Tagesstätten unter Trägerschaft der Katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg kann wegen Personalmangels nicht weitergeführt werden.

Schon bei der Information der Eltern über die Kündigung der Hortplätze zum 31. Mai sei klargemacht worden, „dass wir niemanden im Regen stehen lassen wollen“, betonte Schade noch einmal.

Nach Rücksprache mit Grundschule und Caritas ergebe sich für die Stadt nun folgendes Bild: Einige Kinder wechseln nach Altenstadt, zwei Kinder vom Hort in die Mittagsbetreuung, für ein Kind konnte anderweitig eine Betreuung gefunden werden, und für zwei Kinder wurden Plätze frei in der gebundenen Ganztagsklasse der Grundschule.

Bedarf an Betreuungsplätzen ändert sich ständig – „Ist und bleibt wahnsinnig schwierig“

Außerdem hätten sich einige Eltern zu einer Initiative zusammengeschlossen und würden sich die Betreuungsstunden teilen. Immerhin sei in Schongau für die Grundschüler die Zeit zwischen 11.30 Uhr und 14.30 Uhr gesichert über die Mittagsbetreuung. Die Zeit zwischen 14.30 und 16.30 Uhr sei dagegen schwierig, Caritas-Geschäftsführer Thomas Koterba sehe aber durchaus Bedarf. „Wir arbeiten daran, die Zeiten auszuweiten.“

Auf Rückfrage der Schongauer Nachrichten bestätigt Schongaus Geschäftsleiterin, dass sich bei der Stadt niemand direkt wegen eines Betreuungsbedarfs gemeldet habe. Es gebe keine Warteliste, es seien sogar einige Plätze in der Mittagsbetreuung frei.

„Es ist und bleibt wahnsinnig schwierig“, beschreibt Schade die gesamte Betreuungsthematik. Der Bedarf ändere sich stetig, der Stand dieser Woche könne im August schon ganz anders sein. Auch die gebundene Ganztagsklasse sei „voll voll“, es gebe mehr Anmeldungen als Plätze. Für eine zusätzliche Ganztagsklasse habe es dann aber nicht gereicht, da sich die Schüler, die eine Nachmittagsbetreuung benötigen, über alle vier Klassenstufen verteilen würden.

Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026 macht Situation nicht leichter

Einen Ausblick auf das Jahr 2026, in dem schrittweise ein Rechtsanspruch der Eltern von Grundschülern auf Ganztagsbetreuung eingeführt wird, will die Geschäftsleiterin nicht wagen, „es ist in jedem Jahr spannend“. Das beweise schon der Blick in die Vergangenheit: 2017 war das Haus für Kinder eröffnet worden, ein Jahr später musste man schon die Räume in der Benefiziumstraße reaktivieren und im Kindergarten Regenbogen eine dritte Gruppe eröffnen.

Bei der Grundschule war es ähnlich: 2019 hatte man die neuen Räumlichkeiten bezogen, wenig später stellte sich bereits heraus: man braucht dringend zusätzlichen Platz. „Aber Herr Schuppe hat recht: Der Rechtsanspruch wird uns treffen“, bezog sich Schade im Gespräch mit den SN auf eine frühere Stadtratssitzung, in der der ALS-Stadtrat, der auch Mitglied der Schulleitung ist, gemahnt hatte, nicht untätig zu sein.

Interessant wird noch der Punkt „Ferienbetreuung“, auf die Eltern dann ebenfalls einen Anspruch haben. Schade verweist auf das Pilotprojekt in Peiting, das bekanntermaßen bereits fertig geplant war und dann im Juli auf den letzten Metern doch nicht realisiert wurde – weil von den vielen unverbindlichen Interessensbekundungen am Ende nur noch zwei verbindliche Anmeldungen übrig blieben. „Wir stellen die Räumlichkeiten, aber auch der jeweilige Träger geht ein enormes Risiko ein“, so die Schongauer Geschäftsleiterin abschließend.