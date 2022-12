Hotel Holl in Schongau: Flüchtlingsunterkunft offenbar vom Tisch, Nachfolger wird gesucht

Von: Elke Robert

Die Stadt Schongau will Hotel und Restaurant unbedingt erhalten © Hans-Helmut Herold

Die Idee, das Hotel Holl als Flüchtlingsunterkunft zu nutzen, ist offenbar vom Tisch. Schongaus Vizebürgermeisterin Daniela Puzzovio hatte sich engagiert und viele Gespräche geführt mit Besitzer Alexander Holl, und man zieht an einem Strang: Ein Nachfolger für Hotelbetrieb und Restaurant wird gesucht.

Schongau – Aus Peiting war das Gerücht herübergeschwappt, dass sich Nico Osenstätter für das Hotel Holl interessiere. Wie der Schongauer Unternehmer dann auch gegenüber unserer Zeitung bestätigte, überlege er, das Gebäude zu kaufen und somit in eine weitere Flüchtlingsunterkunft zu investieren.

Zur Erinnerung: Das Schongauer Traditionshaus am Hollberg aus dem Jahr 1971 steht seit geraumer Zeit online zum Verkauf. Für knapp 2,4 Millionen Euro lässt es sich über Ebay-Kleinanzeigen finden – mit ausführlicher Beschreibung des Anwesens.

Die Nachricht, das Hotel könnte als Flüchtlingsunterkunft genutzt werden, hatte in Schongau für großes Entsetzen gesorgt, bei der Stadt reagierte man ablehnend, zumal man auch gar nicht über solche Pläne informiert gewesen sei. Das Haus unweit der historischen Altstadt werde auch weiterhin dringend benötigt – als Hotel für die Schongauer Gäste, hieß es jüngst dazu von Vizebürgermeisterin Daniela Puzzovio aus dem Rathaus. Sie wolle sich des Themas annehmen.

„Wollen Verwirrung über die mögliche Nutzung als Flüchtlingsunterkunft wieder entwirren“

„Wir würden uns wünschen, dass wir die Verwirrung über die mögliche Nutzung als Flüchtlingsunterkunft wieder entwirren“, meldet sich Puzzovio nun zu Wort. Nach einem persönlichen Treffen und mehreren Telefonaten mit Hotelbesitzer Alexander Holl könne sie Entwarnung geben. „Das Thema Flüchtlingsunterkunft ist vom Tisch“, so Puzzovio im Gespräch mit den Schongauer Nachrichten. Stattdessen wolle man jetzt alle Energie darauf verwenden, einen Nachfolger zu finden, um den Hotelbetrieb fortzusetzen und das Restaurant wieder zu öffnen.

Der Deutschland-Tourismus habe sich gerade in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt, formuliert es Puzzovio. Schongau mit seiner Lage an der „Via Claudia“, an der „Romantischen Straße“ sowie an diversen Rad- und Pilgerwegen erfreue sich vom Frühjahr bis in den Herbst hinein wachsender Zahlen von Besuchern. Veranstaltungen wie beispielsweise die Wies-Konzerte, der Mittelaltermarkt, Theater- und andere Kulturveranstaltungen zögen Besucher aus Nah und Fern an.

„Wie unsinnig wäre es, einen unserer beliebten Hotelstandorte nicht mehr als Hotel nutzen zu wollen?“

Gleichzeitig hätten alle Schongauer Hotels das ganze Jahr über eine sehr gute Auslastung durch die Besucher der ansässigen großen, mittelständischen und kleinen Firmen. „Wie unsinnig wäre es da, einen unserer beliebten Hotelstandorte nicht mehr als Hotel nutzen zu wollen?“, betont Schongaus zweite Bürgermeisterin.

Alexander Holl möchte das Hotel gerne verkaufen, sucht dringend einen Nachfolger © Elke Robert (ARCHIV)

„Auch Alexander Holl ist dieser Meinung“, heißt es aus dem Rathaus. Die Schongauer Nachrichten hatten sich um ein gemeinsames Gespräch mit dem Hotelier und der Vizebürgermeisterin bemüht, dies sei jedoch wegen der Vielzahl an Terminen vor der „staden Zeit“ derzeit nicht machbar.

Das Haus wird mittlerweile in dritter Generation von der Familie Holl betrieben, die Anfänge wurden vor 100 Jahren durch Alexander Holls Großvater gelegt. Als er dann das Hotel und Restaurant von seinen Eltern übernahm, habe er weiter in die Modernisierung der Anlage investiert.

„Immer, wenn es etwas zu feiern gab, war man dort an der richtigen Adresse“

Beliebt ist auch das Restaurant mit Veranstaltungen wie dem Sonntagsbrunch oder dem „Candle-Light-Dinner“ – alles durch den Standort am Hollberg mit einem schönen Ausblick. „Immer, wenn es etwas zu feiern gab, war man dort an der richtigen Adresse“, erinnert sich Daniela Puzzovio. Sie zitiert Alexander Holl mit den Worten: „Das ist genau das, was ich mir von meinem Nachfolger wünsche: Er kann an eine tolle Historie anknüpfen und das Restaurant, das vor allem in den Corona-Jahren heruntergefahren werden musste, wiederbeleben und in neuem Glanz erstrahlen lassen.“

Und was müsste ein potenzieller Nachfolger an Erfahrung mitbringen? Ein Zweier-Gespann aus Koch und Betriebswirt sei es, was sich Holl vorstellen könne für die Gastronomie und das Hotel. Extra wird darauf verwiesen, dass unter dem Restaurant noch der alte Keller der früheren Brauerei des Großvaters existiert. „Also auch für Kreative bietet diese Immobilie noch interessante Möglichkeiten“, wirbt Puzzovio.

Sowohl Stadt wie auch Hotelbesitzer wollen einen möglichen Nachfolger „nach Kräften unterstützen“

Sie macht einmal mehr deutlich: Sowohl Stadt als auch das Hotel Holl verfolgten das gleiche Ziel. Eine Fortsetzung des Hotelbetriebs und eine Wiederaufnahme des Restaurants. „Und beide Parteien werden die Nachfolger mit allen möglichen Kräften unterstützen.“

