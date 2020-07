Kreiskliniken bieten Hygienekonzept mit Wohlfühlfaktor

Hochbetagte und pflegebedürftige Menschen sind besonders gefährdet, wenn sie sich mit Covid-19 infizieren. Deshalb erhalten die Patienten der Akutgeriatrie in den Krankenhäusern in Weilheim und Schongau nach wie vor den größtmöglichen Schutz. Mit ihrem strikten Hygienekonzept hat die Krankenhaus GmbH die erste Corona-Welle perfekt gemeistert.

Schongau – Als im Frühjahr die erste Corona-Welle durch Deutschland rollte, leerten sich auch in den Kliniken in Weilheim und Schongau zusehendes die Betten. „Mit dem Voranschreiten der Infektionswelle sind hochbetagte Patienten häufig nicht mehr ins Krankenhaus gegangen, aus Angst, sich anzustecken“, weiß Akutgeriatrie-Chefarzt Dr. Sebastian Mühle. Er hält das für höchst bedenklich: „Das kann im schlimmsten Fall tödlich verlaufen.“ Mittlerweile trauen sich wieder mehr Patienten in die Krankenhäuser. Die Belegung in der Akutgeriatrie ist nach Angaben des Chefarztes aber immer noch geringer als vor Beginn der Pandemie.

Klinik wirbt um Vetrauen

Die Verantwortlichen werben jetzt weiter um Vertrauen und stellen auch deshalb ihre Erfolge vor: „Mit einem besonderen Hygiene- und Betreuungskonzept ist es gelungen, alle geriatrischen Patienten stabil wieder in den Alltag zu entlassen“, berichten Chefarzt Mühle und seine Stationsleiterin Lolita Hönig bei einem Besuch in der Akutgeriatrie in Schongau.

Die Station ist in zwei Bereiche unterteilt: Im vorderen Teil werden die Patienten aufgenommen und auf Corona getestet. Erst, wenn ein negatives Covid-19-Ergebnis vorliegt, dürfen sie in den besonderen Schutzbereich, in dem sie dann vom Personal weiter gepflegt und betreut werden. Besucher haben zu dem Schutzbereich keinen Zutritt. Sie müssen Termine vereinbaren, bevor sie in einem eigenen Raum dann auf ihre Angehörigen treffen. Zuvor werden Körpertemperatur und Sauerstoffsättigung der Gäste gemessen. Und natürlich sind die Mund-Nasen-Schutzmasken Pflicht.

+ Striktes Hygienekonzept: Pflegerin Maria Bohner muss einiges anziehen, bevor sie den Schutzbereich betritt. Das Team auf der Station wird von Hygienebeauftragten sowie in kontinuierlichen Hygieneschulungen beraten und begleitet. © Hans-Helmut Herold

Noch sicherer ist der virtuelle Angehörigen-Besuch: Dafür wurden in Weilheim und Schongau seniorengerechte Tablets angeschafft, mit denen die Patienten über Videotelefonie mit ihren Angehörigen in Kontakt bleiben können. So habe zum Beispiel eine Frau im Schongauer Krankenhaus mit ihrem Sohn in Frankfurt sprechen und ihn sehen können. Dabei seien auch Freudentränen geflossen, berichten die Pfleger.

1:1-Betreuung soll auch nach der Corona-Krise beibehalten werden

Die Tablets sind eine von mehreren Neuerungen, die die Akutgeriatrien in Weilheim und Schongau mit aus der Corona-Krise nehmen. Aber auch die 1:1-Betreuung der Patienten wollen sie beibehalten. Möglich wurde diese durch zusätzliche Betreuungsassistenten in Weilheim und Schongau. Dank ihrer Unterstützung bleibt genug Zeit, zusammen mit den Senioren Musik zu hören oder „Mensch ärgere dich nicht“ zu spielen. Hand- und Ohrenmassagen sind im Angebot und Aromapflege. Außerdem werden lange Gespräche geführt, und die Patienten genießen es, dass man sich Zeit für sie nimmt.

Und das Wohlfühlpaket hat in Schongau und Weilheim auch medizinische Erfolge mit sich gebracht: So wurden laut Pflegeexpertin Hönig auf den Akutgeriatrie-Stationen deutlich weniger Verwirrtheitszustände beobachtet als vor der Pandemie. „Die Patienten waren insgesamt klarer und konnten sich besser erinnern.“

Deshalb werden die Verantwortlichen jetzt den eingeschlagenen Weg auch weitergehen, versichern sie.

