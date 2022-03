IHK fordert mehr Schwung für die Mobilitätswende und die Fuchstalbahn-Reaktivierung

Von: Bernhard Jepsen

Mit dem Thema „Verkehr und Mobilität im Landkreis“ beschäftigte sich der IHK- Regionalausschuss Weilheim-Schongau im Rahmen einer virtuellen Sitzung. Eine der zentralen Erkenntnisse des Meetings: Mobilität muss „vernetzt gedacht“ werden und: Die Fuchstalbahn muss reaktiviert werden.

Landkreis –Der mögliche Verbundbeitritt zum Münchner Verkehrs-Verbund (MVV), der Alpenbus als überregionale Ost-West-Verbindung und der im Anhörungsverfahren befindliche Nahverkehrsplan: Im Landkreis Weilheim-Schongau gibt es derzeit mehrere Projekte und Planungen zur Mobilitäts- und Verkehrswende.

Doch Vieles steckt konzeptionell noch in den Kinderschuhen, das wurde auch beim jüngsten digitalen Meeting des Regionalausschusses der Industrie- und Handelskammer deutlich. Zum angedachten Verbundbeitritt zum Beispiel konnte Veronika Schellhorn nichts Neues berichten. Die Fahrgastzählungen, so berichtete die Mobilitätsbeauftragte des Landkreises, sei gerade abgeschlossen worden. In den nächsten Wochen würde man dann die Ergebnisse der Auswertungen vorlegen: „Das wird sich jetzt alles entwickeln.“

Mobilität funktioniert nur noch in Kooperation

Schellhorn referierte aber nicht nur über konkrete Projekte, sondern ganz allgemein darüber, wie die Mobilitätswende effektiv vorangebracht werden könnte: „Mobilität darf nicht mehr nur vereinzelt, sondern muss vernetzt gedacht werden“, lautete ihr Credo. Bereiche wie Energie- und Klimaschutz, Bildung oder Wirtschaftsförderung würden mit eine Rolle spielen. „Mobilität funktioniert nur noch in Kooperation“, erklärte Schellhorn.

Damit war vor allem das Zusammenspiel mit der Wirtschaft gemeint – zum Beispiel über subventionierte Job- und Umwelttickets. Diese werden vom Regionalverkehr Oberbayern (RVO) aktuell am stärksten in Penzberg abgesetzt, in Kooperation mit „einer großen Firma“, wie Ralf Kreutzer, RVO-Niederlassungsleiter, in Anspielung auf den Roche-Konzern erläuterte. „Wenn man dort das Haupttor verlässt, dann kann man gar nicht anders, als in einen roten Bus zu stolpern.“

Klares Votum für die Fuchstalbahn

Doch es bräuchte mehr solcher „Leuchtturmprojekte“. Als Negativbeispiel verwies Kreutzer auf das neue Gewerbegebiet „Achalaich“ zwischen Weilheim und Polling. Dort würde es eigentlich eine RVO-Haltestelle geben, „an der wir mit unseren Linien zwischen 5 und 19 Uhr mehrfach am Tag vorbeifahren“. Man habe auch die dort ansässigen Firmen kontaktiert und Angebote unterbreitet. „Aber so richtig ist da nix passiert“, bedauerte Kreutzer. „Wir brauchen da einfach mehr Schwung.“

Und dann ging es während des Meetings um die ÖPNV-Verbindung zwischen Schongau und Landsberg – „ein „leidiges Thema“, wie Unternehmerin und Regionalausschussmitglied, Marion Albrecht, kritisierte. So gebe es keinerlei flächendeckenden Nahverkehr zwischen den beiden Städten. Vor allem für Auszubildende und Schüler sei das ein Problem.

RVO wäre mit im Boot

In Bezug auf eine Reaktivierung der Fuchstalbahn wäre es deshalb laut Albrecht „schön, wenn auch die IHK das Thema stärker auf der Agenda haben würde“. Als großer Befürworter der Wiedereröffnung der Bahnstrecke Schongau-Landsberg für den Personenverkehr zeigte sich auch Ralf Kreutzer. „Beide Landkreise könnten dadurch nur gewinnen.“ Und: „Der Zug darf nicht in Landsberg enden, sondern muss gleich nach Augsburg durchfahren.“

Der RVO, das räumte Kreutzer ein, habe zwischen Schongau und Landsberg Linien gestrichen – „weil keiner mitfährt“. Das Problem sei die schwierige Gratwanderung zwischen einer schnellen Direktverbindung und einem unattraktiven Bummelbus, der aber die Fläche bedienen würde. Für den RVO sei die Streichung letztlich eine Frage der Eigenwirtschaftlichkeit gewesen. Die von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft als nicht ausreichend eingestuften potenziellen Fahrgastzahlen im Falle einer Reaktivierung der Fuchstalbahn bringen Kreutzer übrigens nicht von seiner Meinung ab: „Wenn ich die Zahlen schon höre, das sind nichts anderes als Bahnverhinderungszahlen.“