Erfolgreiche Absolventen der Berufsschule Schongau: „Ihnen liegt die Welt zu Füßen“

Von: Rafael Sala

Glänzen mit der Note 1,0 (v.l.): Simone Früchtl, Fabian Steinhauser, Lara Croll, Maximilian Stögbauer, Sarah Wiedemann, Emilia Jacob. © PRIVAT

Der Absolventenjahrgang der Berufsschule Schongau, darunter 48 Preisträger, kann sich sehen lassen, findet Schulleiter Andreas Streinz. 123 junge Menschen wurden nun verabschiedet.

Schongau – Für die Schüler ist es ganz klar ein Grund zum Feiern: Insgesamt 123 Absolventen der Staatlichen Berufsschule in Schongau halten seit Kurzem ihre Zeugnisse in den Händen. Leider musste die Abschlussfeier, die sonst im Festsaal des Gebäudes an der Wilhelm-Köhler-Straße stattfindet, auch dieses Mal coronabedingt wieder digital abgehalten werden – nicht frei von technischen Störungen, die dem ursprünglich geplanten Ablauf einen Strich durch die Rechnung machten. Das tat der Veranstaltung aber keinen Abbruch: Die Reden wurden einfach vorgezogen, die zuerst geplanten Auftritte folgten im Anschluss.

Glückwünsche kamen – per Videozuschaltung – von Landrätin Andrea Jochner-Weiß (CSU) und dem Landtagsabgeordneten Harald Kühn (CSU), die das Durchhaltevermögen und die Motivation der jungen Menschen lobten, die nun ins Berufsleben starten. „Ihnen liegt die Welt zu Füßen“, schwärmte Jochner-Weiß. Für den Landkreis Weilheim-Schongau seien junge Leute, „die Mut haben und anpacken können“, ein Segen. „Genau das brauchen wir bei uns.“

48 Schulpreisträger, acht von ihnen erzielten die Note 1,0

Für Schulleiter Andreas Streinz kann sich der Absolventenjahrgang mehr als sehen lassen: Es habe 48 Schulpreisträger gegeben, acht von ihnen erzielten die Note 1,0. Die Betriebe dürften sich nun auf „hervorragend ausgebildete Fachkräfte“ freuen: „Sie stehen den Unternehmen nun zur Verfügung.“ Die Leistungen seien umso mehr zu würdigen, als es sich infolge der Pandemie mit den damit verbundenen Auflagen um äußerst schwierige Monate gehandelt habe. Die duale Ausbildung nannte der Rektor das erfolgreichste Modell gegen Jugendarbeitslosigkeit, zu Recht genieße sie weltweit einen ausgezeichneten Ruf.

Fachkräfte würden weiter händeringend gesucht. 2019 seien deutlich über 75 Prozent der Auszubildenden deutschlandweit übernommen worden. Sein Fazit: „Kreative Arbeitskräfte sind wichtiger für das langfristige Wirtschaftswachstum als das Kapital. Sie alle haben glänzende Aussichten.“

Corona habe es nicht geschafft, die Motivation der Schüler zu beeinträchtigen

Auch Kühn gratulierte zu den „herausragenden Leistungen“. Corona habe es nicht geschafft, die Motivation der Schüler zu beeinträchtigen und die Ergebnisse zum Schlechten zu wenden, fügte er lobend hinzu. Er wünsche sich, dass die Verabschiedung im kommenden Jahr wieder wie gehabt als Präsenzveranstaltung stattfindet.

Die größte Gruppe der Auszubildenden stellen mit insgesamt 68 Absolventen die Kaufleute, es folgen mit 55 die Elektroniker. Die Erfolgsquote liegt bei 94 Prozent. 32 der 48 Schulpreisträger haben zusätzlich einen Staatspreis erhalten.

