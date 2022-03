Jugendwerkstatt will Schongau für Jugendliche gestalten: Mehrere Aktionen geplant

Von: Elena Siegl

Die Schongauer Jugendwerkstatt: Janina, die Jugendreferenten Thomas Schleich und Mona Maucher, Karolina, Johannes und Vinzenz. © Hans-Helmut Herold

Sich für Jugendliche in Schongau einzusetzen und Themen, die sie beschäftigen, voranzutreiben: Das hat sich die Jugendwerkstatt zum Ziel gesetzt.

Schongau – Wo könnte man Spendendosen aufstellen? Wie wollen wir sie gestalten? Mit dem eigenen Logo vielleicht? Darüber ist jüngst im Jugendzentrum in Schongau diskutiert worden. Mehrere Jugendliche sitzen in lockerer Runde auf Sofas zusammen und planen eine Spendenaktion für die Ukraine, die sie zusammen auf die Beine stellen wollen.

Es ist das zweite Treffen der sogenannten Jugendwerkstatt. Sie wurde gegründet, nachdem sich im November nicht genügend Bewerber für einen Schongauer Jugendbeirat, der eigentlich gewählt werden sollte, gefunden hatten.

In der Jugendwerkstatt tauschen sich Jugendliche aus, was in Schongau fehlt, welche Projekte man umsetzen möchte. „Es soll von Jugendlichen für Jugendliche sein. Aber auch für ein paar mehr“, erzählt Vinzenz (16). Er gehört, wie fünf weitere Jugendliche im Alter zwischen 12 und 16 Jahren, zum festen Kern der Werkstatt. Zwei Mal haben sich die Teilnehmer bisher im Jugendzentrum getroffen, unterstützt von dessen Mitarbeitern Christina Annibalini und Basti Kosler, sowie den Jugendreferenten der Stadt, Mona Maucher und Thomas Schleich.

Jugendwerkstatt Schongau: Spendenaktion für die Ukraine und Müllsammeln am Lido

Neben der Geldsammelaktion für die Ukraine, für die in Schongauer Geschäften Spendendosen aufgestellt werden sollen, gibt es bereits einen weiteren konkreten Plan der Jugendlichen: Eine Müllsammelaktion am Lido, erzählt Vinzenz. „Das wird relativ zeitnah stattfinden, weil die Pflanzen noch nicht austreiben. Jetzt kommt man noch überall hin.“

Es gibt noch mehr Ideen, erklären die Jugendlichen, bei denen man aber noch am Anfang stehe. Zum Beispiel wolle man abklären, ob zum Beispiel Basketballkörbe auf dem Schulgelände auch in der Freizeit genutzt werden dürfen, das sei aktuell eher eine Grauzone. Eine Aktion gegen Taubenfüttern kann man sich ebenfalls vorstellen, oder mehr Mülltonnen aufzustellen, verbunden mit dem Appell, Abfall gewissenhaft zu entsorgen. Dass das nicht passiert, „sieht man immer wieder“, so Vinzenz. „Und man könnte größere Mülleimer aufstellen, für Pizzakartons. Die sind ja oft das Problem“, ergänzt Karolina (12).

Umweltthemen sind den Jugendlichen wichtig. Viele nennen den Umweltschutz als Grund, warum sie sich in der Jugendwerkstatt engagieren. Außerdem wollen sie sich für Jugendliche einsetzen und in Schongau mitwirken, erzählt etwa Janina (14). Vinzenz will, dass sich „die Stadt in ihrer besten Form“ entwickelt und sich politisch engagieren.

Darum geht es unter anderem auch Johannes (13). Obwohl er nicht in Schongau lebt, sondern in Schwabbruck, ist er in der Jugendwerkstatt aktiv. Das wäre in einem festen Schongauer Jugendbeirat, wie er zunächst geplant war und in Zukunft gewählt werden soll, nicht möglich. Die Jugendwerkstatt ist dahingehend freier. Die sechs Jugendlichen (zwei waren beim jetzigen Treffen verhindert) bilden den Kern, aber wer Ideen hat und sich für die Werkstatt interessiert, kann sich ungezwungen miteinbringen. Auch, wenn es nur für ein bestimmtes Projekt ist, erklärt Annibalini.

Jugendliche können sich einbringen

Auch Jugendliche, die sich zwar nicht selbst in der Jugendwerkstatt engagieren wollen, aber Vorschläge haben, können sich damit an die Gruppe wenden. Dafür hat die Jugendwerkstatt einen Instagram-Account erstellt. Sie sind auf der Plattform unter dem Namen „jugendwerkstatt.schongau“ zu finden.

Damit sich noch mehr Leute engagieren, wollen die Jugendlichen auch noch einmal auf die Schulen zugehen. Bisher kommen alle Mitglieder vom Gymnasium bzw. der Mittelschule – von der Realschule und der Schönach-Schule in Altenstadt würde man sich noch Vertreter wünschen. Viele wüssten gar nicht, dass es die Gruppe gibt, sagen die Mitglieder der Jugendwerkstatt.

„Der Anfang ist am schwersten“, glaubt auch Juze-Chefin Annibalini. Es brauche ein bisschen Geduld. Die Jugendwerkstatt hat bereits ein eigenes Logo, designt von Karolina, um gleich einen Wiedererkennungswert zu haben. Spätestens, wenn man Aktionen oder Veranstaltungen durchführt, wird es auch mehr Zulauf geben, sind sich die Jugendlichen sicher.

