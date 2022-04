Street-Food-Markt im Mai: In der Schongauer Altstadt wird wieder geschlemmt

Von: Elena Siegl

Zahlreiche Besucher wie hier im Mai 2018, sollen es sich auch heuer wieder beim Streetfood-Markt in der Schongauer Altstadt schmecken lassen. © FRÖHLICH (Archiv)

Zwei Jahre fand in Schongau kein Streetfood-Markt mehr statt. Im Mai können auf dem Marienplatz wieder an rund 20 Verkaufsständen unterschiedliche Speisen probiert werden.

Schongau – Eine kleine kulinarische Weltreise können Besucher des Schongauer Streetfood-Marktes am Wochenende vom 6. bis 8. Mai wieder in der Altstadt erleben. Denn die Vielfalt der unterschiedlichen Kulturen, die spiegelt sich auch in ihren Gerichten wieder, findet Organisator Marcel Harsányi von der Eventagentur Streetfood Family. Und so gibt es beim mittlerweile achten Streetfood-Markt in Schongau wieder allerhand aus aller Welt zu probieren.

Von beliebten Klassikern – etwa Burger und Donuts (allerdings in abgewandelter Form, nämlich als Bällchen) – über exotische Speisen, von Deftigem über Süßes zieht sich das Angebot. „Es wird zum Beispiel ungarische Langos geben, Indisches und Thai, Grillspieße, Kässpatzen, Flammkuchen und – mit einer neuen Technik – gefüllte Waffeln am Stiel“, zählt Harsányi auf. Auf der Facebook-Seite „Streetfood Family“ werden als Vorgeschmack die Aussteller nach und nach vorgestellt. Insgesamt 18 Verkaufsstände sind vorgesehen.

Zwei Jahre Pause

Außerdem wird Live-Musik geboten: Eine Band soll auftreten und das Verweilen und Schlemmen auf dem Schongauer Marienplatz begleiten, erzählt Harsányi .

Zwei Jahre lang musste der Markt, der sonst im Herbst und Frühling immer zahlreiche Besucher angezogen hatte, pausieren. Schuld war Corona. Umso glücklicher sind die Veranstalter nun, dass die „Zwangspause“ endlich beendet ist. „Für uns Veranstalter war die Zeit nicht einfach. Aber jetzt haben wir ja einen Lichtblick und hoffen, dass es wieder weitergeht“, so Harsányi. Bisher wurden die Streetfood-Festivals in Schongau von Pro Event organisiert. Das werden sie auch weiterhin, allerdings haben die Veranstalter nun die Eventagentur Streetfood Family von Marcel Harsányi mit ins Boot geholt, da dieser im Bereich Foodtrucks über ein größeres Netzwerk verfügt und für neuen Schwung sorgen soll, so Harsányi. Er kennt sich aus im Geschäft, organisiert unter anderem auch Streetfood-Märkte in Penzberg, Kaufbeuren oder Holzkirchen.

Info: Der Streetfood-Markt auf dem Marienplatz ist am Freitag, 6. Mai, von 17 bis 22 Uhr geöffnet, Samstag und Sonntag zwischen 12 und 22 bzw. 21 Uhr.