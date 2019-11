In Schongau: Radler haut 36-Jähriger auf den Hintern - was hatte er vor?

Mit einem ungewöhnlichen Fall beschäftigt sich die Schongauer Polizei. Ein unbekannter Radler wollte frühmorgens eine Radfahrerin (36) abdrängen und hat sie belästigt, sie hat jetzt Anzeige erstattet.

Schongau - Ein beängstigendes Erlebnis hat eine 36-jährige Schongauerin am frühen Sonntagmorgen gemacht. Sie war gegen 5.40 Uhr mit ihrem Fahrrad in der Marktoberdorfer Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs, als sie auf Höhe des Schulzentrums hinter sich einen anderen Fahrradfahrer bemerkte. Dieser versuchte sie zunächst abzudrängen, und als ihm dies nicht gelang, schlug er der Frau mit der Hand auf den Hintern. Anschließend fuhr der Fahrradfahrer in Richtung Fanschuhstraße davon, so die Polizei. Die Frau wurde zwar nicht verletzt, erstattete jedoch Anzeige. Der Fahrradfahrer, eine männliche Person, hatte ihrer Beschreibung nach eine schmale Figur, trug eine hellblaue Jacke und einen Fahrradhelm mit einem roten Licht. Wer Hinweise geben kann bzw. Beobachtungen gemacht hat, soll sich bitte mit der Polizeiinspektion Schongau unter Tel. 08861/2346-0 in Verbindung setzen.

