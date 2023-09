Schulweghelfer und Schülerlotsen gesucht - 13 Helfer fehlen in Schongau

Von: Elke Robert

An der Colmarer Straße/Ecke Marktoberdorfer Straße ist die Sicherung des Schulweges besonders wichtig. Martin Herdecker ist schon im dritten Jahr Schulweghelfer. Dringend werden weitere Ehrenamtliche gesucht. © Hans-Helmut Herold

„Schulweghelfer dringend gesucht“. Dieser Aufruf gilt auch in diesem Jahr für Schongau, es können noch nicht alle Übergänge besetzt werden. Außerdem gibt es während der Mittelschulsanierung einen weiteren Übergang an der Fanschuhstraße. Eventuell könnten ältere Schüler diesen absichern, so die Idee.

Schongau – In Schongau sichern seit vielen Jahren freiwillige und ehrenamtlich tätige Schulweghelfer die stark frequentierte Schulwegstraßen Richtung Schulzentrum. Die Schulweghelfer stehen täglich von 7.10 Uhr bis 7.30 Uhr an der Lechuferstraße und an der Colmarer Straße, listet die Stadt Schongau auf. Die Fanschuhstraße ist von 7.20 Uhr bis 7.45 Uhr besetzt. An der Colmarer Straße hätten Fußgänger grundsätzlich „Vorfahrt“. Und dann ist da noch die Fanschuhstraße, an der eigentlich außer Anliegern keine Autos fahren dürften, „doch weil sich viele Verkehrsteilnehmer nicht an diese Regeln halten, macht es den Einsatz der Schulweghelfer zwingend notwendig“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Auch heuer sind es viel zu wenig Helfer, für eine 14-tägige Besetzung fehlen 13 Ehrenamtliche

Leider sind es auch heuer viel zu wenige Helfer, weiß Andreas Lüttgau, der schon im 6. Jahr die Einsätze der Schulweghelfer koordiniert. Der Vater dreier Kinder kennt nicht nur die neuralgischen Punkte gut, an denen unbedingt Helfer stehen müssen, er weiß auch, dass er noch nicht einmal genug hat, damit die Übergänge wenigstens täglich besetzt sind. Dabei hätte er viel lieber so viele Freiwillige, damit man nicht jede Woche gefragt ist, sondern vielleicht nur 14-tägig. Nach dieser Rechnung fehlen insgesamt 13 neue Schulweghelfer.

Als „extrem gefährlich, weil von mehreren Seiten Autos kommen“, stuft Lüttgau den Überweg an der Colmarer Straße ein, „da ist man auch als Schulweghelfer ganz schön gefragt“. Im Gegensatz hierzu sei der Überweg an der Lechuferstraße sogar übersichtlich, aber nicht weniger gefährlich, wie er es beschreibt. Viele Eltern würden ihre Kinder morgens zum Volksfestplatz bringen und dort aussteigen lassen, auch Schulbusse kommen laut Lüttgau dort an. Parallel dazu würden dann manchmal auch noch Lkw-Fahrer, die am Volksfestplatz nächtigen, zu dieser Zeit starten. „Und in den Sommermonaten kommen auch noch viele Radelfahrer, größere Schüler aus Richtung Peiting“, weiß der Schulweghelfer-Koordinator.

In der Fanschuhstraße ist ein Überweg noch komplett unbesetzt, bei dem anderen fehlt ein Tag

Eher unproblematisch ist der Überweg Fanschuhstraße, wobei dort ein Tag bisher noch gar nicht besetzt sei. Dringend gesucht wird jemand, der immer mittwochs Zeit hat, optimalerweise noch einen Ersatzmann oder eine Ersatzfrau. Wegen der Großbaustelle an der Mittelschule habe die Stadt dort nun sogar noch einen weiteren Überweg aufgemacht, der noch völlig ungesichert sei. „Ich hatte eine Diskussion mit der Stadt, ich halte diesen Überweg für ungeschickt“, deutet Lüttgau an, dass er es besser fände, würden die Schulkinder stattdessen ein paar Meter mehr zu Fuß gehen. „Wenn wir wegen der Baustelle den zweiten Übergang besetzen wollen, dann benötigen wir mindestens fünf Helfer, die wöchentlich einen Dienst übernehmen“, macht Lüttgau deutlich.

Auch Schüler können sich engagieren und vor dem Unterricht als Schülerlotse den kleineren Schülern helfen

Es habe aber einen tollen Vorschlag gegeben: „Ursprünglich wollte man an der Mittelschule für diesen Überweg Schulweghelfer gewinnen“, berichtet Lüttgau von einem Vorschlag der Schulleitung, bisher sei aber noch nichts zustande gekommen. „Ich war auch beim Infoabend für die Erstklässler Ende des vergangenen Schuljahres und habe gemeinsam mit Hans Pfaller von der PI Weilheim für Schulweghelfer geworben.“ Die einzelne Dame, die sich damals bereit erklärt habe, habe sich danach jedoch nicht mehr bei ihm zurückgemeldet, so sein trauriges Fazit. Zum Glück habe er auch ein paar Großeltern, die mitmachen würden, aber von einem 14-tägigen Dienst sei man leider weit entfernt. „Aber ältere Schüler könnten das durchaus übernehmen“, findet Lüttgau die Idee der Mittelschulleitung gut.

Auch die Polizei unterstützt die Idee der Schülerlotsen

Dies würde auch Thomas Fuchs unterstützen, der wie Pfaller bei der PI Weilheim für die Jugendverkehrsschule zuständig ist und gemeinsam mit ihm auch die Einweisung und Schulung der Schulweghelfer oder Schülerlotsen übernimmt. Wenn Eltern und Schule ihr Einverständnis geben, sei dies ab einem Alter von 13 Jahren, in Ausnahmefällen sogar schon ab 12 Jahren möglich.

Einweisung direkt vor Ort

Die Einweisung der Schülerlotsen wie auch der erwachsenen Helfer übernimmt die Polizei. Versichert sind die Ehrenamtlichen über die Stadt. Die nötige Ausstattung gibt es von der Gebietsverkehrswacht. „Einsteigen und aufhören kann man jederzeit, auch während des laufenden Schuljahres“, betont Lüttgau.

Info: Wer sich als Schulweghelfer engagieren möchte, kann sich im Rathaus der Stadt Schongau bei Esther Laue unter der Telefonnummer 08861/214-138 (E-Mail: laue.esther@schongau.de) oder direkt bei Andreas Lüttgau unter 0160/6744620 melden (a.luettgau@gmail.com).