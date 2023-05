Im Tourismus: „Schongau spielt sein Potenzial nicht aus“

Von: Elke Robert

Teilen

Zu viel Raum für Fahrzeuge, zu wenig Platz für Fußgänger: Ideen für den Ausbau der Münzstraße mitsamt Weinstraße liegen seit fast 25 Jahren in der Schublade. © Hans-Helmut Herold

Neu war das alles nicht, was beim Punkt „Tourismuskonzept Schongau“ vorgebracht wurde, aber mit ungeschöntem Blick von außen. Fazit der Fachgruppe: Es wurde zuletzt viel zu wenig Geld in den Tourismus gesteckt.

Schongau – Albert Rinn vom beauftragten Fachbüro war es, der den Stadträten den aktuellen Stand in Sachen Tourismuskonzept Schongau vorstellte, denn die Zeit drängt. Der Förderrahmen sei so eng gesteckt, dass man die touristische Konzeption spätestens Ende Juni verabschieden müsse, so Maximilian Geiger, Leiter für Tourismus bei der Stadt.

Lenkungsausschuss arbeitet seit März an der Untersuchung

Seit März brütet der Lenkungsausschuss, bestehend aus Rinn, Geiger, Stadtbaumeister Sebastian Dietrich, Standortförderin Tina Birke und der Tourismusbeauftragten Kornelia Funke, über der Standortanalyse.

„Die Lage ist für den Tagestourismus und als Kurzurlaubsziel nicht ideal“, so ein Fazit. Zwar fänden sich vor Ort beste Bedingungen zum Wandern und Radfahren. Die Anreise per Auto oder – schlimmer – mit der Bahn wird dagegen negativ bewertet. „Eine Anbindung an die Fuchstalbahn würde Ihre Chancen deutlich verbessern“, so Rinn.

Das Stadtbild ist insgesamt ein wichtiger Faktor

Ein wichtiger Faktor für den Gast ist das Stadtbild. Schongau habe eine hohe Erlebnisqualität am Marienplatz sowie schöne Plätze in und um die Stadt herum mit hohem Potenzial, „aktuell aber mit nicht touristisch ausreichender Aufenthaltsqualität“. Rinn sprach speziell das unattraktive Bahnhofsareal an, die Münz- und Weinstraße nannte er „beeinträchtigt“: zu schmale Gehwege, zu viele Fahrzeuge, zu wenig Grünräume: „Ihre Erlebnisplätze sind nicht erlebbar, weil zu Parkplätzen degradiert.“ Fließender Verkehr sorge für unnötigen Lärm.

Mehr Übernachtungen, aber weniger ausländische Touristen

Interessant ein Blick in die Statistik: Die Nachfrage an Übernachtungen hat deutlich zugenommen: 2022 waren es zehn Prozent mehr Ankünfte und 65 Prozent mehr Übernachtungen als 2012. „Aber den Rückgang an ausländischen Übernachtungen sehen wir kritisch.“ Weil derzeit die Gefahr bestehe, dass man einen Übernachtungsbetrieb verliere (Hotel Holl), dränge der Lenkungsausschuss darauf, Schongauer Übernachtungsbetriebe zu fördern und Neuansiedlungen zu unterstützen. „Als Reiseziel spielt Schongau sein Potenzial nicht aus.“

Für Reisemobilisten in Schongau mehr tun

Gut sei das Angebot für den steigenden Reisemobilmarkt – den Wohnmobilstellplatz an der Lechuferstraße müsse man daher dringend stärken. Profiliert sei auch schon das kulturelle Angebot rund um das Thema Mittelalter – auch die Stadtführungen wurden gelobt, stark sei insgesamt das Freizeiterlebnis für Familien. Aber Angebote müssten besser verknüpft werden, Leitsysteme und Beschilderungen ausgebaut, ergänzt und gepflegt werden. Ganz groß in der Kritik Rinns stand die derzeitige Räumlichkeit der Tourist Information im Rathaus: „Das ist eher eine Rathausauskunft und entspricht nicht einer typischen Willkommenskultur. Sie haben sehr engagierte Mitarbeiter, aber der Raum passt einfach nicht.“

Der Bahnhofsvorplatz mit seinen Gebäuden gebe kein schönes Bild ab, so die bisherige Erkenntnis für das Tourismuskonzept. Pläne für einen Busbahnhof gibt es seit Jahren © Hans-Helmut Herold

Zusammenfassend stellte der Tourismus-Fachmann fest: „Es ist eindeutig zu wenig Geld in den Tourismus gesteckt worden, den steigenden Anforderungen wurde man nicht gerecht.“ Nachholbedarf gebe es bei der Barrierefreiheit, bei der Nachhaltigkeit und der Digitalisierung. Schongau sei eher bedächtig und habe eine gewisse Langsamkeit, was aber für Zielgruppen, die Ruhe, Erholung, Kunst und Kultur suchten, durchaus ansprechend sei. Es gehe darum, die Marke Schongau zu positionieren. Rinn: „Man muss Geschichte und Geschichten rund um Schongau entwickeln.“ Mit konkreten Vorschlägen kann bei einer Maßnahmenwerkstatt am 12. Juni der gesamte Stadtrat zur Umsetzung beitragen.

Rasch auf den Zug „Naherholungsziel“ aufspringen

Alexander Majaru (SPD) wollte wissen, wie lange der Trend Naherholung und Städtetouren noch anhalten könnte und ob es sich überhaupt noch lohne, auf den Zug aufzuspringen. „Sie müssen sich in jedem Fall sputen, die Welt wird immer hektischer, schneller, digitaler. Sie haben die Chance auf einen Gegenentwurf“, so Rinn.

Ilona Böse (SPD) dankte für die Ehrlichkeit in der Untersuchung, „viele Dinge wissen wir“. Sie gab zu bedenken, dass alle Umsetzungen mit personellen Kapazitäten und Mitteln verbunden seien, gab aber Rinn Recht. Andere Städte an der „Perlenkette Romantische Straße“ hätten sich in den vergangenen Jahren herausgeputzt, Schongau dagegen glänze noch nicht. „Wir brauchen eine neue Politur.“

„Wir haben alle Pläne in der Schublade“

Als „interessant“ wertete Bettina Buresch (Grüne) die bisherigen Erkenntnisse. Lange habe man gekämpft um mehr Entschleunigung, mehr Grün. „Aber wir haben alle Pläne in der Schublade“, verwies sie auf den angesprochenen Ausbau von Münz- und Weinstraße. 1999 hatte es einen ersten Ideenwettbewerb gegeben, weitere Konzeptionen folgten. „Die Stadt hat ganz viel Potenzial, sie muss nur entwickelt werden, was aber sehr viel Geld und Kraft kostet“, so Buresch. „Gut, dass uns ein Spiegel vorgehalten wird“, beurteilte es Stephan Hild (UWV). „Es liegt an uns, das umzusetzen, was wir schon lange wissen.“

Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.

Alle News und Geschichten sind auch auf der Facebook-Seite der Schongauer Nachrichten zu finden.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.