Inflationsbonus: Welche Firmen im Landkreis zahlen das Extragehalt?

Freiwillige Sonderzahlung

Von Andreas Jäger schließen

Eine freiwillige Sonderzahlung der Arbeitgeber an ihre Mitarbeiter ist Teil des dritten Entlastungspakets der Bundesregierung. Kritik kommt vom Bund der Selbständigen: Man befürchtet eine „prämienbefeuerte Abwerbebewegung“.

Landkreis – 3000 Euro Extragehalt, steuerfrei: Der Inflationsbonus, den die Bundesregierung in ihrem dritten Entlastungspaket beschlossen hat, klingt für viele Arbeitnehmer erst einmal wie ein Traum. Leider wird er das laut derzeitigen Schätzungen für über 80 Prozent der deutschen Arbeitnehmer wohl auch bleiben. Denn die Kosten der Sonderzahlung trägt nicht der Staat, sondern der Arbeitgeber.

Jene sind aufgrund der aktuellen Energie- und Wirtschaftskrise allerdings oft selbst in einer äußerst prekären Situation. Gerade kleinere und mittelständische Unternehmen haben zum Teil Probleme, überhaupt die Arbeitsplätze erhalten zu können. Da kommt die Aufforderung, Boni an die Angestellten zu zahlen, natürlich zur Unzeit.

Firma Bauer in Weilheim: Mitarbeiter bekamen 1500 Euro mit Oktobergehalt

So geht selbst die Bundesregierung davon aus, dass nur rund fünf Millionen der 40 Millionen deutschen Arbeitnehmer in den Genuss der Sonderzahlung kommen werden. Leer ausgehen werden auch die rund 3,5 Millionen Selbständigen in Deutschland. „Hier wäre ein einmaliger Steuerfreibetrag eine angemessene Lösung“, schlägt Harald Dinter, Ortsvorsitzender des Gewerbeverbands Schongau, vor.

Bereits freuen durften sich die Mitarbeiter der Weilheimer Firma Bauer: Sie bekamen 1500 Euro, also die Hälfte der Prämie, mit dem Oktobergehalt ausgezahlt. Der Geschäftsleitung sei es wichtig gewesen, ein Signal der Unterstützung an die Mitarbeiter zu senden. Die Auszahlung der kompletten Prämie sei finanziell allerdings im Moment nicht möglich, auch im Hinblick der bereits erfolgten Gehaltserhöhung in diesem Jahr. Jedoch sei es durchaus denkbar, dass die andere Hälfte im kommenden Jahr ausbezahlt wird.

Einige Firmen haben noch keine offizielle Entscheidung getroffen

Die Firma Roche aus Penzberg teilte mit, sie werde den im Chemie-Tarifabschluss festgehaltenen Vereinbarungen folgen und eine Sonderzahlung in Höhe von 3000 Euro gewähren. Diese erfolgt in zwei Auszahlungen zu jeweils 1500 Euro bis Ende Januar 2023 sowie bis Ende Januar 2024.

Die Angestellten einiger weiterer Firmen im Landkreis dürfen sich zumindest Hoffnungen auf die Zahlung des Bonus machen. So haben beispielsweise sowohl die Peitinger Firma Gaplast als auch die Weckerle GmbH in Weilheim bisher noch keine offizielle Entscheidung darüber getroffen, weder dafür noch dagegen. Bei Eirenschmalz in Schwabsoien soll der Beschluss über die Zahlung des Bonus nach Beratungen im Zuge eines Management-Workshops in diesem Monat fallen.

Bei Hirschvogel will man Ausgang der Verhandlungen der IG Metall abwarten

Ein wenig Geduld ist auch bei den Mitarbeitern von Gustav Klein in Schongau gefragt: „Wir sind Mitglied der bayme vbm, den Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektroindustrie in Bayern. Somit sind wir in dieser Hinsicht an die aktuell laufenden Tarifverhandlungen gebunden und können unseren Angestellten im Moment noch keine genauen Auskünfte über die Sonderzahlung geben“, so Geschäftsführer Günther Stensitzki.

Ähnlich ist die Situation bei der Firma Hochland: Auch hier möchte man das Ergebnis der Tarifrunde der Milchwirtschaft Bayern abwarten. Die Firma Hirschvogel mit Standorten in Schongau und Denklingen ist bei der Entlohnung ihrer Beschäftigten zwar nicht tarifgebunden, möchte aber dennoch den Ausgang der Verhandlungen der IG Metall abwarten. Erst danach werde man über die Zahlung des Bonus entscheiden.

Kritik vom Bund der Selbstständigen: „Massive Lohnsteigerungen und zusätzliche Boni derzeit kaum möglich“

Kritik am Plan der Regierung kam unter anderem von Gabriele Sehorz, Präsidentin des Bundes der Selbständigen (BDS) in Bayern. Sie teilte mit: „Massive Lohnsteigerungen und zusätzliche Boni sind derzeit kaum möglich. Die Bundesregierung hat aber eine hohe Erwartungshaltung zu Lasten der Unternehmen geschaffen. Dies gefährdet nachhaltig den Frieden in den Betrieben.“

Des Weiteren warnt der BDS vor der Gefahr, dass Mitarbeiter der Betriebe, welche die Inflationsprämie nicht zahlen, von der Konkurrenz mit Bonusschecks abgeworben werden könnten. „Es wird eine prämienbefeuerte Abwerbebewegung geben, in der die bereits in Schieflage befindlichen Unternehmen zusehen müssen, wie ihre Belegschaft steuerbegünstigt abgeworben wird“, kritisiert Harald Dinter.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Laut BDS hätte diese steuerbegünstigte Abwerbeprämie leicht verhindert werden können, indem man den steuerfreien Bonus nur an Bestandsmitarbeiter auszahlt. Somit wäre der Einsatz des Bonus als schnelle steuerfreie Wechselprämie ausgeschlossen.

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.