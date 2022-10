Schongauer Nachrichten, Weilheimer Tagblatt und Penzberger Merkur auf Instagram

Mord im Orientexpress

Der Schongauer Theaterverein „Treibhaus“ spielt gerade Agatha Christies Kult-Komödie „Mord im Orientexpress“. Herausragende Laienschauspieler und eine faszinierende Kulisse begeistern die Zuschauer im Schwabniederhofener Kulze.

Die Igelretterin

Viele kleine Igel umsorgt eine Ettingerin derzeit in ihrem alten Kuhstall. Und täglich werden es mehr. Dringend ist sie auf der Suche nach Menschen, die bereit sind, Igel in ihrem Garten aufzunehmen.

Wieder zurück: Betteltanz in Raisting

Am Kirchweihmontag haben sich beim Raistinger Betteltanz wieder 120 Paare miteinander verbandeln lassen. Es war das erste Verkuppeln seit zwei Jahren. Wir waren dabei, als die Burschen und Madln das erste Mal aufeinander getroffen sind.

Schongau wählt einen Jugendbeirat

Nach den Ferien soll sie stattfinden, die Wahl des ersten Schongauer Jugendbeirats. Dieses Gremium soll sich aus elf Jugendlichen aus Schongau zusammensetzen, die bei ihrer Bewerbung zwischen 12 und 18 Jahre alt sind. Noch fehlen ausreichend Bewerber.

Peitings Christbaum für München

27 Meter hoch, mehr als drei Tonnen schwer und 60 Jahre auf dem Buckel: Das ist der Weihnachtsbaum aus Peiting, den die Münchner jetzt sechs Wochen lang auf dem Marienplatz bestaunen dürfen. Der Artikel zur Baumfällung.

Nach Irrflug im Nebel: Schwan hält Polizei auf Trab

Eine Schongauerin staunte nicht schlecht, als ihr heute am frühen Morgen ein ausgewachsener Schwan gegenüberstand. Der Vogel hatte sich wegen des Nebels in ihren Vorgarten verirrt.

Fallschirmspringer feiert Rekord

„Ach du Sch...“, dachte sich Dieter Dankesreiter noch bei seinem ersten Fallschirmsprung. Mittlerweile hat er 20.000 absolviert. Ein Rekord. Hier geht‘s zum Artikel.

Martin Kindermann, der sportliche Tausendsassa

Der fünfjährige Sohn turnt, fährt Ski, spielt Fußball und Tennis. Papa Martin Kindermann findet es gut. Kein Wunder: Er ist ja selbst so ein Tausendsassa. Und hat es in mehreren Sportarten weit gebracht. Hier geht‘s zum Artikel.

Cannabis im Kreisverkehr

Cannabis-Pflanzen im Kreisverkehr haben in Peißenberg für Verwirrung gesorgt. Wer sie gepflanzt hat, ist unklar. Die Gemeinde geht von einem Streich aus. Hier geht‘s zum Artikel.

Jugendliche vermissen ihr Leben vor Corona

„Was hat sich in Deinem Leben seit der Corona-Pandemie verändert?“ Die Frage „#undduso?“ richteten seit April die Jugendzentren im Landkreis an Jugendliche und junge Leute. Die Antworten gehen den Initiatoren ans Herz. Mehr dazu gibt es hier.

„Wie an Marionetten-Fäden“ - Weilheimer tritt bei Eröffnung der Fußball-EM als Trommler auf

Jürgen Weishaupt war früh klar, dass es mit der Fußballer-Karriere für ihn wohl nichts wird. Und doch hat es der Weilheimer nun zur Europameisterschaft geschafft. Der 51-Jährige tritt als Trommler auf – vom Stadiondach hängend. In 24 Metern Höhe. Hier geht‘s zum Artikel.

Fuchswelpen aufgepäppelt

Ein kleiner Fuchs hat sich in einen Böbinger Garten verirrt. Vermutlich wurde er von seinen Geschwistern aus dem Fuchsbau vertrieben. Mehr dazu lest ihr hier.

Freibad-Saison startet

Sowohl die Rigi Rutsch‘n in Peißenberg als auch das Wellenfreibad in Peiting haben heute die neue Badesaison eröffnet. Doch auch für alle See-Liebhaber gibt es gute Neuigkeiten für den bevorstehenden Sommer. Hier geht es zum Artikel.

Uriger Hof steht vor dem Abriss: Landwirt bangt um sein Zuhause

Nur über eine huckelige Straße erreichbar, das Wasser aus einer Quelle, Strom vom Dach: Siegfried Moser liebt seinen abgeschiedenen Brucker Hof. Es ist ein Leben ohne Postbote und Müllabfuhr. Und mit ungewisser Zukunft. Hier geht‘s zum Artikel.

Europacup-Debüt: Simon Henseleit ist „fürs erste zufrieden“

Der Triathlon in Caorle (Italien) war sehr stark besetzt. Simon Henseleit absolvierte dort seinen ersten Europacup-Start im Elitefeld. Der Steingadener zog sich auch sehr gut aus der Affäre, wenngleich er beim Schwimmen kurzfristig Schwierigkeiten hatte. Alles zum Wettkampf lest ihr hier.

Franzi erfüllt sich einen Kindheitstraum und wird Hüttenwirtin

Mitten in der Pandemie erfüllt sich Franzi Schlögel einen Kindheitstraum: Die 23-Jährige übernimmt die Kenzenhütte im Ostallgäu. Die Peitingerin startet mit viel Optimismus in ihre erste Saison als Hüttenwirtin –eine der jüngsten Bayerns. Hier geht‘s zum Artikel.

Hoffen aufs Böbing Open Air

Sie bangen, aber sie geben die Hoffnung nicht auf: Die Veranstalter des Böbing Open Air wünschen sich nichts mehr, als ihr 35. Jubiläum Mitte August drei Tage lang gebührend feiern zu dürfen. Mehr dazu lest ihr hier.

Anna will Bierkönigin werden

Anna Bader aus Schongau greift nach der Krone: Sie will heuer unbedingt bayerische Bierkönigin werden. Wir haben mit der 24-Jährigen, einer von sechs Finalistinnen, über ihr großes Ziel gesprochen, wie sie versucht, es zu erreichen und warum sie sich gute Chancen ausrechnet. Hier geht‘s zum Interview.

Servus, Plantsch-Rutsche

Eine Attraktion im Schongauer Schwimmbad Plantsch wird abgebaut: die blaue Reifen-Rutsche. Aber keine Sorge, für spektakulären Ersatz ist bereits gesorgt. Was geplant ist, lest ihr hier.

Corona-Test im ehemaligen US-Schulbus

„Eine verrückte Idee“ hatte das Autohaus Schmid in Weilheim. In einem ehemaligen, leuchtend-gelben US-Schulbus wie man ihn unter anderem aus amerikanischen Filmen kennt, sollen Corona-Tests durchgeführt werden. Insbesondere an Firmen richtet sich das außergewöhnliche Angebot. Mehr dazu lest ihr im Artikel.

