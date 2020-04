„Onleihe“ in der Bücher-freien Zeit

Schongau/Peiting – „Jeder, der bei uns registriert ist, kann auch die ,Onleihe’ nutzen“, sagt Kornelia Funke, die Leiterin der Bücherei am Münztor in Schongau. Voraussetzung ist, dass die Jahresgebühr bezahlt wurde und ein entsprechendes Lesegerät wie E-Book-Reader, Laptop, Tablet, PC oder Handy vorhanden sind.

Wer seine Jahresgebühr in der Schongauer Bücherei noch nicht gezahlt hat, kann sich per E-Mail unter buecherei-muenztor@web.de melden. „Ich antworte und helfe dann weiter“, so Kornelia Funke, die derzeit überwiegend im Homeoffice arbeitet und in der Bücherei hauptsächlich den Briefkasten und den Buchrückgabe-Container leert.

Da die meisten ehrenamtlichen Helferinnen in der Bücherei altersmäßig zur Corona-Risikogruppe gehören, wurden sie alle in Urlaub geschickt. Die „Onleihe“ ist über die Bücherei-Homepage oder direkt unter www.leo-sued.de zu erreichen. Der Zugang ist über die Lesernummer und das persönliche Geburtsdatum als Passwort möglich.

Es können bis zu acht Medien ausgeliehen und bis zu fünf Medien vorgemerkt werden. „Die Ausleihfrist beträgt bei E-Books 21 Tage“, erklärt Funke. Die Ausleihdauer von Büchern ist generell bis zur Öffnung der Bücherei verlängert worden. Wer sein Buch trotzdem früher zurückgeben möchte, kann dies über den Buchrückgabe-Container vor der Bücherei tun.

Genauso handhabt es die Gemeinde- und Pfarrbücherei in Peiting. „Es entstehen keine zusätzlichen Versäumnisgebühren für derzeit entliehene Bücher“, sagt Büchereileiterin Margit Kees. Wer vorzeitig zurückgeben möchte, findet auch in der Gemeinde- und Pfarrbücherei einen Medienschrank.

Die Möglichkeit der „Onleihe“ besteht in Peiting derzeit nicht, aber auf Wunsch stellt Margit Kees gerne den Kontakt zur Schongauer „Onleihe“ her. Eine Mail an buecherei@peiting.de genügt. Gegen Bezahlung des Jahresbeitrags kann die Schongauer „Onleihe“ dann genutzt werden.

Kornelia Funke betont, dass nicht nur Bücher, sondern auch Zeitschriften online gelesen werden können. „Am Laptop funktionieren auch Zeitschriften wunderbar“, meint sie.

Margit Kees bietet auch noch die Ausleihe auf dem Postweg an. „Zu Beginn der Corona-Einschränkungen habe ich noch gedacht, ich fahre liefern“, so Margit Kees. Der Verband riet allerdings davon ab. Langweilig wird es den Mitarbeiterinnen der Gemeinde- und Pfarrbücherei allerdings noch lange nicht. Hinter verschlossenen Türen wird gearbeitet, umgeräumt und Neuerscheinungen sortiert und registriert.

„Wenn wir wieder öffnen, können wir mit vielen neuen Büchern aufwarten“, so Margit Kees. Wer trotz Sperrung der Büchereien nicht auf ein richtiges Buch verzichten möchte, dem empfiehlt sie den Service der Buchhandlung am Bach in Peiting.

Die Buchhandlung ist werktags vormittags von 9 bis 13 Uhr geöffnet oder über die Telefonnummer 08861/66212 (Anruf-Beantworter wird abgehört) sowie per Mail an info@buchambach.de oder per Online-Shop shop.buchambach.de erreichbar und liefert gekaufte Bücher im näheren Umfeld auch ins Haus.

Ursula Fröhlich