„Habe den schönsten Beruf, den es gibt“

Die ersten Wochen seiner offiziellen Amtszeit als stellvertretender Leiter der PI Schongau sind für Toni Müller wie im Flug vergangen, waren sie doch vollgepackt. Auch viele große Einsätze gab es gleich zu koordinieren. Nun fand sich doch ein Gesprächstermin mit dem 54-Jährigen. Der dreifache Familienvater freut sich, endlich in Schongau angekommen zu sein.

Herr Müller, man findet Sie bei uns vielfach im Zeitungsarchiv mit Zitaten und auf Fotos, Sie sind nicht das erste Mal in Schongau.

Von 2001 bis 2009 war ich Dienstgruppenleiter in Schongau, davon sieben Jahre im historischen Münzgebäude mit allen Vor- und Nachteilen. Ich habe 2008 den Umzug der Inspektion noch live miterlebt, war in der letzten Nachtschicht im Münzgebäude Dienstgruppenleiter, morgens um 7 Uhr hat dann ein anderer Dienstgruppenleiter die Amtsgeschäfte im neuen Gebäude am Jugendheimweg fortgesetzt.

Zwischendurch waren Sie auch bei der PI in Weilheim?

Ich bin 2009 im Zuge einer Beförderung nach Weilheim versetzt worden und war dort als Dienstgruppenleiter eingesetzt. Mit einer Unterbrechung Mitte Juni bis Ende Dezember 2017. In dieser Zeit war ich kommissarisch stellv. Dienststellenleiter in Schongau und Leiter der Verfügungsgruppe.

Seit dem 1. Oktober sind Sie nun auch offiziell Schongaus Vize-Polizeichef.

Ja, das sind 38 Dienstjahre mit allem, was dazugehört. 1980 habe ich mit 16 Jahren beim damaligen Bundesgrenzschutz in Coburg begonnen, wechselte 1987 zur bayerischen Landespolizei, war dann bei der PI Fürstenfeldbruck, später bei der PI Starnberg. Aufgrund meiner Erfahrung zwischen 2001 und 2009 habe ich mich schon sehr wohl in Schongau gefühlt und habe mich nun gefreut, wieder hierher zurückzukommen. Einerseits herrscht ein gutes Arbeitsklima unter den Kollegen, andererseits ist auch die jetzige Position eine schöne Herausforderung.

Wie genau sieht denn Ihre Aufgabe aus?

Von der Dienstplanung der ganzen Dienststelle über Qualitätsmanagement innerhalb der Dienststelle, die Zuteilung von Vorgängen, in Vertretung vom Dienststellenleiter auch die Pressearbeit, die Steuerung Posteingang und Postauslauf bis hin zur Lagearbeit, also sich einen Überblick verschaffen im eigenen und angrenzenden Dienstbereich, um entsprechend reagieren zu können, etwa bei Einbruchsserien.

Der Tag ist ausgefüllt, oder?

Speziell in Schongau kann man sich über Mangel an Arbeit nicht beschweren. Gerade in letzter Zeit sind wir von größeren Einsätze nicht verschont geblieben, wie die großen Wahlveranstaltungen mit Gegendemonstrationen, die Bombendrohung gegenüber der Agentur für Arbeit, ein Einsatz in der Asylbewerberunterkunft in der Birkländer Straße mit Spezialeinsatzkommando – da ist Schongau sehr arbeitsintensiv. Aber es macht mit den Kollegen auch unglaublich viel Spaß zu arbeiten.

Was ist das Interessante an Schongau?

Interessant ist es bei der ganzen bayerischen Polizei. Speziell dieses Dienstgebäude der PI Schongau ist aus meiner Sicht eines der zweckmäßigsten Dienstgebäude der Polizei in ganz Oberbayern Süd. Sehr funktionell gebaut. Auch landschaftlich ist es einer der schönsten Dienstbereiche im Umkreis, wobei ich zeitlich nicht mehr den Anteil an Außendienst durchführen kann. Nach 20 Jahren als Dienstgruppenleiter und fast 30 Jahre im Schichtdienst habe ich mich jetzt aber auch auf die neue Herausforderung gefreut.

Auch eine menschliche Polizei gehört dazu, eine Polizei mit einem stets offenen Umgang mit der Bevölkerung.

Die Polizei, das sage ich oft, ist in der Außenwirkung ein Dienstleistungsberuf, vielleicht sogar d e rDienstleister schlechthin für die Gesellschaft. Auch wenn man immer wieder unliebsame Maßnahmen gegenüber dem Einzelnen durchsetzen muss, kommt das letztendlich dann doch allen zugute, damit dieses Miteinander funktionieren kann.

Wie ist Toni Müller privat?

Ausdauersport ist mir wichtig, Schwimmen, Radfahren, Laufen. Auch leistungsmäßig, aber mit der Tendenz ambitionierter Hobbysportler, denn es soll Spaß machen. Gerade in meinem Alter brauche ich keine Höchstleistungen mehr erbringen, aber es ist ein guter Ausgleich für viele psychischen Belastungen.

Als Ausgleich für den Kopf?

Kopf, Seele, Körper. Ich fahre oft auch mit dem Fahrrad die knapp 20 Kilometer zum Dienst. Es macht mir auch nichts aus, bei null Grad zu fahren. Ein guter Ausgleich sind handwerkliche Arbeiten rund um Haus und Garten. Holz ist ein angenehmer, warmer Werkstoff, das liegt mir einfach. Da hat man auch schnell mal optisch Erfolge, was man in unserem Beruf doch eher selten hat. Aber ich bin überzeugter Polizeibeamter. Trotz der vielen Strapazen haben wir den schönsten Beruf, den es gibt.