Ist der Schongauer Kirchenchor älter als bislang vermutet?

Der aktuelle Schongauer Kirchenchor bei einer Probe mit Stadtpfarrer Norbert Marxer und Chorleiter Andreas Wiesmann (von links). Erste Hinweise auf die Existenz des traditionsreichen Chors waren bislang auf das Jahr 1620 datiert. Jetzt gibt es aber neue Erkenntnisse. © Ellenberger

Gleich zwei besonderen Anlässen geschuldet, hat kürzlich in der Stadtpfarrkirche Mariae Himmelfahrt ein Benefizkonzert stattgefunden. Einer davon war das 400-jährige Bestehen des gleichnamigen Kirchenchors, ein weiterer der 100. Geburtstag von Joseph Kraus.

Schongau – Der runde Geburtstag des 1922 geborenen und 2014 verstorbenen Joseph Kraus, der neben zahlreichen weiteren musikalischen Aufgaben und Aktivitäten von 1949 bis 2006 auch den Kirchenchor geleitet hatte, ist und bleibt unbestritten. Zur Entstehung des Kirchenchors hingegen gab es hingegen nur bis ins Jahr 1620 zurückreichende Hinweise.

In dem Band „Der Welf“ aus dem Jahr 2003, der sich der Stadtpfarrkirche Mariae Himmelfahrt widmete, erwähnt der Orgelexperte Sixtus Lampl eine Kirchenrechnung des Jahres 1620, in der von einem neu erbauten „Bayrkürchle“ die Rede ist. Nach Meinung von Kirchenmusiker Andreas Wiesmann, der seit mehr als 15 Jahren auch mit der Leitung des Kirchenchors betraut ist, handelt es sich dabei um einen schwalbenähnlichen Emporeneinbau.

Kleinorgel-Tasteninstrument

Auf diesem, so heißt es in der Rechnung weiter, pflegte man „ze singen das Regal zu ersparung der Newen orgel zu schlagen“. Damit bringt die Rechnung auch den Hinweis auf eine „neue Orgel“, von der schon einige Jahre früher in den von Sigfrid Hofmann zusammengestellten Kirchenrechnungen der Pfarrkirche zu lesen ist.

Wiesmann geht davon aus, dass „Regal“ ein mit Zungenpfeifen bestücktes Kleinorgel-Tasteninstrument war und zur Begleitung des ebenfalls dort singenden Kirchenchors diente. Mit der Nutzung eines Regals, das sich vor allem im 16. und 17. Jahrhundert großer Beliebtheit erfreute, wollte man die neue große Orgel offenbar schonen. Auch in Klöstern sei es dem Hinweis von Andreas Wiesmann zufolge durchaus üblich gewesen, die „Hauptorgel“ nur bei besonderen Festgottesdiensten zu nutzen. Dies war bislang das erste schriftliche Zeugnis über die Existenz eines Kirchenchors, worauf sich auch das 400-jährige Jubiläum stützt.

Neue Recherche von Helmut Schmidbauer

So weit, so gut, sollte man meinen. Gebe es da nicht eine aktuelle Recherche des früheren Kreisheimatpflegers Helmut Schmidbauer, die er jüngst bei einer Probe des Kirchenchors, dem er selbst angehört, präsentierte. Und die stimmt so gar nicht mit dem überein, was für ein Choralter von „nur“ 400 Jahren spricht.

Nach Schmidbauers Recherchen im Schongauer Stadtarchiv nämlich erfolgte die Ersterwähnung einer gesungenen Kirchenmusik an der Stadtpfarrkirche Mariae Himmelfahrt Schongau zumindest „indirekt über die Nennung einer gesungenen Messe im Jahr 1446.“ Schmidbauer zufolge ist somit das Wirken eines Kirchenchors seit mindestens 576 Jahren nachweisbar.

400 Jahre „viel zu kurz gegriffen“

Weitere von ihm gesichtete Urkunden des Stadtarchivs aus dem 15. und 16. Jahrhundert scheinen für diese These zu sprechen. Darüber hinaus sei im Jahr 1602 erstmalig die Rede von einem eigenen Chorregenten, führt Schmidbauer weiterhin aus. Seiner Ansicht nach ist daher das jüngst gefeierte Jubiläum von 400 Jahren „viel zu kurz gegriffen“.

Die Bandbreite des aktuell über 30 Mitglieder zählenden Schongauer Kirchenchores reicht von a-cappella-Gesängen des Frühbarock bis hin zu zeitgenössischen Chorwerken, wobei der Schwerpunkt bei den klassischen und romantischen Orchestermessen liegt, die traditionell an sämtlichen Hochfesten des Kirchenjahres in den Stadtpfarrkirchen erklingen.

Vielfältiges Repertoire

Der Kirchenchor trifft sich mit Ausnahme der Ferienzeiten immer montags um 20 Uhr im Pfarrheim Verklärung Christi an der Schönlinder Straße zum Üben. Damit er auch künftig das musikalische Repertoire bereichert, sind laut Andreas Wiesmann neue Mitglieder herzlich willkommen.

Im vielfältigen Repertoire des Chores findet sich unter anderem die Messe F-Dur KV 192, die Spatzenmesse KV 220, die Orgelsolo-Messe KV 259, die Messe B-Dur KV 275, die Krönungsmesse KV 317 und die Missa solemnis KV 337 von Wolfgang Amadeus Mozart genauso wie die Orgelsolo-Messe B-Dur, die Jugendmesse F-Dur, die Paukenmesse und die Nelsonmesse von Joseph Haydn und die Messe G-Dur von Franz Schubert, um nur einige Komponisten und deren dargebrachte Werke zu nennen.

MANFRED ELLENBERGER

