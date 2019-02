Babyrekord und viele 100-Jährige

In Schongau wurden 2018 so viele Kinder geboren wie seit 25 Jahren nicht mehr, auch wenn nicht alle „waschechte“ Schongauer sind. Die Bevölkerungszahl wächst leicht an. Die beliebtesten Vornamen waren Emilia und Jonas. Einen besonderen Grund zum Feiern haben sieben Schongauer: Sie werden heuer 100 Jahre alt.

Schongau – Die hohe Geburtenzahl ist dem Schongauer Krankenhaus zu verdanken. Weil es nur noch eine Geburtshilfestation im Landkreis Weilheim-Schongau gibt und im Krankenhaus Weilheim die Geburtshilfe bisher nicht wieder eröffnet hat, entbinden auch viele Mütter aus dem Umkreis in Schongau und die Zahlen kletterten dieses Jahr rasant nach oben: 549 Kinder wurden geboren. 2017 waren im Schongauer Standesamt 455 Kinder beurkundet worden, 432 waren es im Jahr zuvor. An die Rekordjahre kommt man jedoch nicht heran. 1992 wurden sage und schreibe 620 Kinder in Schongau geboren, 1993 waren es 576, im Jahr 1994 immerhin 553. „Rekordzahlen seit den 50er Jahren“, schätzt Jessica Stämmele vom Schongauer Standesamt. Wenn man allerdings rein die „waschechten“ Schongauer Kinder anschaut – die also auch in Schongau gemeldet sind – sehen die Zahlen nicht mehr so gut aus. 2018 kamen nur 92 Elternpaare aus Schongau, 2017 waren es noch 118 gewesen.

2018 war für die Schongauer offensichtlich kein Jahr, um zu heiraten. Wie die Statistik der Stadt Schongau zeigt, gaben sich nur 73 Paare das Ja-Wort, im Vorjahr waren es sagenhafte 100 Trauungen gewesen, auch 2016 waren es mehr als 2018 (83).Gleichgeschlechtliche Paare haben in Schongau im vergangenen Jahr nicht geheiratet.

Auch Sterbefälle muss die Stadt Schongau beurkunden, 261 waren es im Jahr 2018, davon 125 Schongauer (2017 waren es 156 Todesfälle gewesen). Die Stadt wächst aber weiter, langsam, aber stetig: Ende des Jahres lebten 12 741 Bürger in Schongau. Als Ort zum Wohnen ist Schongau attraktiv: 946 Personen sind nach Schongau gezogen, 806 hat es in einen anderen Ort verschlagen (2017 zogen 956 Menschen nach Schongau, 869 verließen die Stadt). Die Einwohnerzahl lag Ende 2017 bei 12 668, im Jahr zuvor waren es 12 617. Vor zehn Jahren waren es noch 12 032 Menschen, im Jahr 1998 waren es 11 894, so die Vergleichszahlen, die Martin Keßler vom Bürgerservice Schongau herausgesucht hat.

Unter den Einwohnern wurden 2018 insgesamt 2525 ausländische Mitbürger gezählt, das sind knapp 20 Prozent. Damit stieg der Ausländeranteil leicht an, im Jahr 2017 lag der Ausländeranteil bei 19 Prozent. Die größte Gruppe der ausländischen Mitbürger in Schongau kommt mit großem Abstand aus der Türkei (529). Außerdem kommen viele Bürger aus Griechenland (163), Italien (158), Kosovo (154), Kroatien (147) und Rumänien (144).

Und wie sieht die Vornamenstatistik aus? Zwei der 549 beurkundeten Kinder, zwei Buben übrigens, tragen vier Vornamen, 13 haben 3 Vornamen, 208 zwei und bei 326 Kindern fanden die Eltern, dass ein einziger Vorname absolut ausreichend ist. Den 1. Rang bei den Schongauer Mädchennamen hat Emilia gewonnen (sieben Mädchen wurden so genannt) vor Magdalena (6) und Johanna (5). Bei den Buben gibt es in diesem Jahrgang gleich zehn Mal einen Jonas, sieben Antons und ebenfalls sieben Mal einen Samuel. Bei den Zweitnamen wählten die meisten Eltern Marie (14), Maria (6) und Sophie (5), bei den Buben war Josef der beliebteste Zweitname (6) vor Benedikt (4) und Johann (4). 2017 war Anna der häufigste weibliche Vorname am Schongauer Standesamt gefolgt von Emma und Hanna. Johannes und Lukas waren 2017 gleich beliebt, Platz drei ging bei den männlichen Vornamen an Leon und Elias.

Sieben Schongauer können außerdem in diesem Jahr extra große Korken knallen lassen. Sechs Frauen und ein Mann sind Jahrgang 1919 und feiern damit im Laufe dieses Jahres ihren 100 Geburtstag.

