Jana Herrmann mit einem Solo, das aufrüttelt

Starker Auftritt: Schauspielerin Jana Herrmann im evangelischen Gemeindehaus. © Kirche

Mit einem Solostück über eine junge Alkoholikerin beeindruckte die aus Weilheim stammende Schauspielerin Jana Herrmann bei Auftritten in Schongau und Weilheim.

Schongau/Weilheim – Eine „warme, blaue Wolke aus Wodka“: Die gibt der 17-jährigen Friederike Halt, als sie sich im Park wieder mal mit Alkohol abfüllt, statt in der Schule zu sitzen. „Du trinkst. Das hilft. Plötzlich ist alles leicht. Am nächsten Tag bist du ganz unten. Du brauchst mehr Stoff, um dich vor dem totalen Zusammenbruch zu retten.“

So bringt die Protagonistin ihre Situation zu Beginn des rund einstündigen Solostücks auf den Punkt, das Caren Pfeil nach dem Jugendbuch „Bis ans Limit“ von Elisabeth Zöllner und Brigitte Kolloch verfasst hat. Um dann Revue passieren zu lassen, wie es so weit kommen konnte. „Wunschkind. Einzelkind. Trennungskind. Stresskind!“

Perfektes Gespür für Timing und Pause

Bei der lakonischen Aufzählung ihrer Lebensstationen belässt es die junge Frau indessen nicht, sondern führt dem Publikum exemplarisch Situationen vor Augen. Streit zwischen den Eltern: hasserfüllte Atmosphäre. Auszug der Mutter: Lässt eine verzweifelte und ratlose Tochter zurück. Alltag alleine mit dem Vater: Versuche der Kommunikation scheitern.

Jana Herrmann deutet alle diese Rollen an, spricht alle Dialoge alleine – und kann mit der Intensität ihrer Darstellung alles vor dem inneren Auge der Zuschauer erstehen lassen. Sie hat das perfekte Gespür fürs Timing, auch den Mut zur spannungsvollen Pause. Auf der leeren Bühne hat sie nur einen Stuhl und das wechselnde Licht als Hilfsmittel zur Gestaltung.

Es kommt, wie es kommen muss

„Wann schlägt Alleinsein in Einsamkeit um?“, fragt Friederike ihr imaginäres wie reales Publikum. „In der Pubertät natürlich.“ Beide Eltern haben den Beruf immer vor das Familienleben gestellt, doch in der Zeit eines inneren wie äußeren Umbruchs hätte das Mädchen Halt gebraucht. Den sucht sie nun in einer zweifelhaften Freundesclique („Alles besser als Alleinsein“) – und dem Alkohol. „Ich brauch’ das jetzt! Aber ich kann jederzeit aufhören….“

Dass sie sich damit selbst belügt, weiß das Publikum und vermutlich auch sie selbst. Denn es kommt zu Exzessen: Überfall auf einen Kiosk („Wir brauchen Alk! Wir brauchen Geld!“), Verhaftung durch die Polizei, Komasaufen im Club und Erwachen im Krankenhaus. Der Vater schleppt sie zu einer Beratungsstelle: „Wenn du es willst, dann, aber nur dann, kann ich dir helfen“, hört sie dort. Versuch des Entzugs: „Zittern, Schwitzen, Kotzen...“ Unterstützung bekommt Friederike von Sunny, einer Mitpatientin. „Sunny war total kaputt. Sie hat es fast geschafft. Aber jetzt ist sie tot.“

Tochter des Schongauer Pfarrers Jost Herrmann

Am Ende des Stücks zieht Friederike in eine Wohngruppe und geht zurück in die Schule. Jetzt kann sie erkennen, dass ihre Eltern früher Signale sendeten, die sie nicht verstand oder nicht verstehen wollte. Doch ein letztlich unglaubwürdiges Happy End gibt es gleichwohl nicht. „Ich bin Alkoholikerin. Ich darf nie wieder einen Tropfen trinken. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe“ – das sind die Schlussworte des Stücks.

Jana Herrmann, die nach dem Abitur in Weilheim an der Athanor Akademie für Darstellende Kunst in Passau eine Schauspielausbildung absolviert hat und derzeit als freischaffende Schauspielerin in Hamburg lebt, wird vom Publikum im evangelischen Gemeindehaus zu Recht stürmisch gefeiert für ihre eindrucksvolle Darstellung – schließlich ist sie die Tochter des evangelischen Schongauer Pfarrers Jost Herrmann.

Beim anschließenden Gespräch stellt sich die 25-Jährige gemeinsam mit Regisseur Otto Novoa den Fragen der Zuschauer. Die Inszenierung richtet sich eigentlich an Schulklassen. Dass sie aber nicht nur das Gespräch zwischen Schülern und Lehrern in Gang bringen, sondern auch das Verständnis zwischen Eltern und Kindern fördern könne, ist Konsens bei der lebhaften Diskussion.

SABINE NÄHER

