Jede Woche Bio-Obst für 2635 Kinder: Schongauer Naturkostladen beteiligt sich an EU-Projekt

Von: Elena Siegl

Klaus Grundner liefert Bio-Obst und Gemüse an 35 Kindergärten sowie Grundschulen in der Region. Herold (ARCHIV) Bürokratischer Aufwand © Hans-Helmut Herold (Archiv)

Seit einem Jahr beliefert der Schongauer Naturkostenladen „Pfifferling“ im Rahmen eines EU-Projekts wöchentlich 35 Kindergärten und Grundschulen. Mehr, als anfangs gedacht.

Schongau – Apfel und Banane: dieses Obst kommt bei den Kindergarten- und Grundschulkindern in der Region besonders gut an. „Und bei den Milchprodukten ist neben Joghurt erstaunlicherweise Käse immer mehr gefragt, was auch Erzieherinnen und Eltern verwundert“, erzählt Klaus Grundner, Inhaber des Naturkostladens „Pfifferling“ in der Schongauer Altstadt, von Rückmeldungen und lacht. Außerhalb der Einrichtungen ist Käse offenbar nicht so angesagt. Seit gut einem Jahr beliefert der „Pfifferling“ im Rahmen des EU-Programms „Gesunde Pause“ diverse Kindergärten und Grundschulen in der Region mit Obst, Gemüse und Milchprodukten in Bio-Qualität.

Rund 2000 Kinder waren es anfangs, mittlerweile sind es sogar schon 2635 Kinder, die in den Genuss der Lebensmittel kommen, sagt Grundner. „Das Projekt wird sehr gut angenommen. Es sind immer mehr Kindergärten dazugekommen.“ Hatte sich das Liefergebiet zunächst auf Gemeinden im Landkreis Weilheim-Schongau begrenzt, sind nun auch Kindergärten und Grundschulen aus dem Lechrain dabei. Sie hatten gehört, dass der Naturkostladen Schulobst liefert und sich bei Grundner gemeldet, erzählt dieser. Beliefert werden aktuell die Grundschulen in Schongau, Lechbruck, Steingaden, Burggen, Schwabsoien, Kinsau, Apfeldorf und Rott sowie alle Kindergärten in Schongau, Peiting, Altenstadt, Birkland, Ingenried, Schwabbruck, Schwabsoien, Burggen, Lechbruck, Steingaden, Hohenfurch, Kinsau, Apfeldorf, Rott und Denklingen.

Bürokratischer Aufwand - Alles muss genau dokumentiert werden

Jeden Montag (außer in den Ferien) erhalten sie pro Kind 100 Gramm Obst bzw. Gemüse. Teilweise zusätzlich Milchprodukte. Das „Gesunde Pause“-Programm wird von der EU und dem Freistaat Bayern finanziert und gefördert, um Kindern die Vielfalt und den Wert von Obst und Gemüse sowie gesunde Ernährungsgewohnheiten näher zu bringen. Federführend ist das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Das Programm gehört außerdem zur Bewegungs- und Gesundheitsinitiative „Voll in Form“ des Bayerischen Kultusministeriums.

„Eine tolle Sache“, findet Grundner. Allerdings bedeutet die staatliche Förderung auch, dass alles bis ins kleinste Detail dokumentiert werden muss. Ein enormer bürokratischer Aufwand. Dass die Schulbelieferung nicht einfach neben dem Ladengeschäft laufen wird, sondern viel zusätzliche Arbeit bedeutet, war Grundner von Anfang an klar.

Für das Packen der Kisten und die Auslieferung gibt es deshalb extra Angestellte. Darüber hinaus benötigte der „Pfifferling“ Zertifikate, um beim Programm als Lieferant fungieren zu dürfen, erzählt Grundner. Und jedes Jahr werde man ein bis zwei Mal kontrolliert, ob man alle Vorgaben einhält. Trotzdem: „Da wird Steuergeld mal sinnvoll ausgegeben“, so Grundner.

Die allermeisten Kindergärten und Grundschulen in der Region beteiligen sich bereits am Schulobst-Projekt. Wer das noch nicht tut, aber Interesse hat, kann sich gerne im „Pfifferling“ melden.

