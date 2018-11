Christbaum mächtiger als gedacht

Schongau – „Der steht pfeilgrad, passt“, lautete der letzte Kommentar von Albert Bißle an diesem Vormittag. Das Urgestein der Christbaumaufsteller von der Stadtgärtnerei Schongau hat aus gewisser Entfernung mit seinen Kommados dafür gesorgt, dass die wunderbar gewachsene Fichte in gerader Position steht. Ein Pracktstück mit unzähligen Zapfen an den Ästen, das ab jetzt den Marienplatz ziert.

Die Mannschaft, die jedes Jahr mit dem Absägen, Transportieren und Aufstellen des Christbaumes verantwortlich ist, konnte sich sehen lassen. Ratzfatz wurde Hand in Hand gearbeitet, Probleme gab es kaum. Und nicht zu vergessen der Gruber Konrad aus Peiting, der bei den Stadtgärtnern immer gerne gesehen und willkommen ist. Er meistert mit seinem Autokran jede Situation – auch die nicht eingeplanten, von denen es diesmal einige gab.

Manfred Müller, der Spender des diesjährigen Baumes, hatte im Oktober Rudolf „Seppo“ Friedl informiert und den Baum angeboten. Friedl hatte das gute Stück, das in der Barrenfeldstraße nicht zu übersehen war, begutachtet und Manfred Müller den Zuschlag gegeben. „Der Baum ist zwar wunderbar, aber mit über 50 Jahren einfach zu groß für die Häusersiedlung geworden“, erzählte Müller. Deshalb die Trennung von der rund 17 Meter hohen Fichte.

Ab 8 Uhr lief gestern alles wie am Schnürchen. Bernd Pietruschka entpuppt sich erneut als Freikletterer, um mit dem Haltegurt des Krans bis in den Baumwipfel zu klettern. „Die Äste waren weit auseinander, ideal wie eine Hühnerleiter“, so der Stadtgärtner. Kranfahrer Gruber brachte Spannung in die Sache und hob den Baum leicht an. Jetzt konnte Bißle den Stamm gefahrlos abtrennen, aber der Baum war einfach zu lang. Viermal trennte Bißle Meterstücke von unten ab, erst dann war „Seppo“ zufrieden.

Beim Auflegen auf die Lafette wurde die stattliche Breite des Baums erkennbar. „Das wird bestimmt eine lustige Slalomfahrt“, meinte Markus Wörnzhofer, der das Gefährt steuern durfte. Denn die in der Stadt geparkten Autos standen nicht gerade ideal. Um 10 Uhr trommelte die Polizei die Anwohner aus den Häusern. Ab der „Blauen Traube“ war Klingelputzen für die Ordnungshüter angesagt, die geparkten Autos mussten weg.

+ Der Christbaum auf dem Marienplatz in seiner ganzen Pracht. Gerader Wuchs, dicke Äste mit unzähligen Zapfen bewachsen. Die Adventszeit kann kommen. © Herold

Auf dem Marienplatz hatten sich schon Kinder des Kindergartens versammelt. Sie wollten dabei sein, wenn die Helfer des Christkinds aktiv werden. Und das ging schneller als gedacht. Der Kran war schon in Position gefahren, der Baum wurde angehängt. Das Einführen in die Halterung war ein Kinderspiel, beim Zurechtschneiden wurde ganze Arbeit geleistet. Bernd, der Freikletterer entgurtet, Markus Schrödel setzte die Keile zur Befestigung und sicherte die mit einigen Schrauben. Der traditionelle Glühwein hätte jetzt bereits serviert und getrunken werden können.

Hans-Helmut Herold