Julia Steller feiert „Lebenslänglich“

Sie möchte ein Bild von Kirche vermitteln, die mitten im Leben ist – dazu gehört für sie der Kontakt mit Menschen allen Alters. Und sie will auch versuchen, eine verständliche Sprache zu sprechen, auch im Gottesdienst. Diese Maxime verfolgt die evangelische Pfarrerin in Schongau, Julia Steller. Sie ist nach Ende ihres Probedienstes und der erfolgreichen Abschlussbeurteilung durch den Weilheimer Dekan Jörg Hammerbacher als evangelische Pfarrerin „installiert“ worden.

Schongau – Der Installationsgottesdienst fand in der katholischen Kirche Verklärung Christi statt, da die evangelische Dreifaltigkeitskirche derzeit noch saniert wird (wir haben berichtet). Dekan Jörg Hammerbacher nahm die Installationszeremonie vor und bestätigte Julia Steller damit offiziell in ihrem neuen Amt. Damit ist die frischgebackene Pfarrerin auf Lebenszeit endgültig auf „ihrer“ Stelle in Schongau angekommen.

Schon am Vormittag hatten Gläubige an gleicher Stelle die Gelegenheit nutzen können, mit der Pfarrerin Gottesdienst zu feiern und dabei auch ihre Installationspredigt quasi vorab zu hören. Zu beiden Gottesdiensten waren hauptsächlich Menschen aus der Kirchengemeinde gekommen, zu Letzterem vor allem viele Ehrenamtliche, aber auch Familienangehörige und Freunde sowie Kollegen aus dem Dekanat.

Hammerbacher konstatierte Julia Steller, Bezug nehmend auf deren Bergleidenschaft, dass sie interessiert an neuen Wegen, neuen Gipfelerlebnissen, neuen Ausblicken in die Weite und neuen Blicken in scheinbar bekannte Landschaften sei. „Bergwanderungen, Gipfelerlebnisse als Bild für das Leben einer Gemeinde und ihrer Pfarrerin?“, fragte er.

+ Trotz Corona-Sicherheitsabstand war die Kirche Verklärung Christi beim Installationsgottesdienst gut besucht. Dahin wich man aus, weil die evangelische Kirche ja saniert wird. © Ellenberger

Und in der Tat meinte er, Parallelen zu erkennen. „Evangelische Kirche war schon immer eine Kirche in Bewegung“, stellte er unter anderem fest. Und an Steller gewandt sagte er: „Ihnen spürt man an, dass sie Gipfelglück gerne teilen. Sie sind gerne gemeinsam unterwegs. Sie wissen, was dazu beiträgt, dass Gemeinschaft gelingt und verlässlich wird. Sie übernehmen Verantwortung für Gemeinschaft, achten darauf, dass unterschiedliche Menschen ihren Platz finden, ihr Tempo gehen können.“

Im Anschluss trug Julia Steller ihre Predigt mit der ihr eigenen Kraft und inneren Überzeugung vor. Sie erinnerte an ihren Einführungsgottesdienst und ihre allererste Predigt in Schongau. „Wenn ich damals gewusst hätte, was mich alles erwartet in meinem ersten echten Jahr als Pfarrerin, dann wäre mir mit Sicherheit sehr mulmig gewesen.“ Und sie hätte dann vielleicht auch ihr Mut verlassen.

Dann aber wären ihr viele Begegnungen und viele schöne Momente entgangen. Bei Beerdigungen, Taufen und Trauungen bekomme sie viel Vertrauen geschenkt, und wenn Senioren ihr ihre Geschichten erzählten, sei sie gerührt, „Anteil an deren Lebenserfahrung haben zu dürfen“. Sie arbeite auch ebenso gerne mit Jugendlichen zusammen. Und sie fand Worte des Dankes für die gute Zusammenarbeit, die ihr bislang seitens der Kirchengemeinde als auch darüber hinaus zu Teil geworden sei.

+ Einen Regenschirm mit den Farben und dem Schriftzug der Stadt gab es vom Schongauer Bürgermeister Falk Sluyterman. © Ellenberger

Zum Ende des schönen und stimmigen Gottesdienstes gab es zahlreiche Präsente für Steller – von Bürgermeister Falk Sluyterman zum Beispiel einen Regenschirm. Oder von Pfarrer Julian Lademann aus Penzberg vor dem Hintergrund, dass sie ja nun Pfarrerin auf Lebenszeit sei, eine Stofftasche mit dem Aufdruck „Lebenslänglich“. Von Peitings Pfarrerin Brigitte Weggel gab es unter anderem einen Abreißkalender, da ihr Steller auf die Frage, was sie ihr schenken könne, mit „Zeit“ geantwortet habe.

„Heute ist ein Tag zum Feiern“, stellte schließlich Vertrauensfrau Melanie Obermeier fest und lud zum Abschied des Installations-Tages zu Essen und Getränken ins nahe Pfarrheim.

Manfred Ellenberger