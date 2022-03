Schongauer Jugendzentrum knackt Besucherrekord - „Übertrifft alle Erwartungen“

Von: Elke Robert

Sie freuen sich über den Besucherrekord im Schongauer Juze: Leiterin Christina Annibalini (hinten rechts), Mitarbeiter Sebastian Kosler (liegend) mit einigen der Besucher. © Hans-Helmut Herold

Im Februar hat das Schongauer Juze einen Besucherrekord geknackt: Der Monat war mit 837 Jugendlichen der stärkste seit dem Jahr 2010. Geboten ist viel. Vor allem neue Jugendliche fühlen sich angesprochen. Bald soll es sogar Öffnungszeiten unter Eigenverantwortung ohne Aufsicht geben.

Schongau – „Bei uns ist es voll.“ Das Team des Schongauer Jugendzentrums, Christina Annibalini und Sebastian Kosler, kann sich freuen: Die Pandemie scheint gut überstanden zu sein, und es hat sich offenbar gelohnt, während der Schließungszeit Kontakt zu den Jugendlichen zu halten. Das Angebot des Juzes wird so gut angenommen wie kaum jemals zuvor. 60 bis 70 Besucher sind es derzeit täglich, die sich die Klinke in die Hand geben und im Köhlerstadel treffen.

Das ist nicht nur besser als vor der Pandemie, wie das Team zunächst vorsichtig einschätzte. Nach Durchsicht der Besucherstatistik von 2010 bis heute ist tatsächlich der Februar mit 837 Besuchern der besucherstärkste Monat gewesen. „Wir hoffen, dass wir dieses Level halten können“, freuen sich die beiden.

Instagram-Kanal wird gut angenommen

Montags bis freitags zwischen 13 und 19 Uhr ist derzeit offener Betrieb in der Schongauer Einrichtung. Geboten war zuletzt jede Menge, wie etwa die Aktionen in den Faschingsferien: Das Batiken kam ebenso an wie der Verkleidungstag oder der Ausflug in den Escaperoom. Außerdem haben sich die Jugendlichen viele Gedanken gemacht, wie sie den Flüchtlingen aus der Ukraine helfen können und Geld gesammelt. Hygieneartikel im Wert von 200 Euro sind über den Saliterhof nun bereits unterwegs ins Kriegsgebiet.

Woran der Zulauf liegt? „Diese Frage stellen wir uns gefühlt täglich“, so Kosler. Annibalini hat da schon eine Erklärung parat, offenbar habe Kosler keineswegs umsonst viel Zeit investiert und den Instagram-Kanal gefüttert – „das ist eine supergute Mediengeschichte, die er da vorangebracht hat“, so Annibalini. „Über Instagram erreichen wir viele Jugendliche.“

Der lange Lockdown, dann eine Wiedereröffnung, aber mit 2G – da war kaum jemand im Haus, berichtet das Juze-Team. Die Kehrtwende kam Ende Januar mit der Regelung, dass für Schüler, die ohnehin regelmäßig getestet werden, 3G ausreicht. Seitdem sei die Bude voll.

Jugenzentrum bietet „Selbstöffner-Schulungen“ an

„Wir haben ganz unterschiedliche Cliquen hier, auch viele neue, die zwölf oder 13 Jahre alt sind“, so Annibalini. Man freue sich, dass sich die Gruppen auch untereinander gut verstehen.

Und natürlich sind auch die Stammgäste wieder da. Gerade für sie gibt es nun eine neue Aktion. Es stehen „Selbstöffner-Schulungen“ an. Damit können die Jugendlichen selbst Verantwortung übernehmen, stehen hinter der Theke, machen die Kasse. „So bekommen sie auch einen Blick für Konflikte“, so Kosler.

Das Konzept steht. Ziel ist, dass die Jugendlichen eigenverantwortlich auch außerhalb der Öffnungszeiten aufschließen dürfen. Ein 18-Jähriger müsse dabei sein, aber für das restliche Team reiche ein Alter von mindestens 14 Jahren. „Jeder kann Verantwortung übernehmen“, ist Kosler überzeugt. „Das ist ja unser Traum.“ Starten wolle man aber erst, sobald alle Corona-Regelungen gefallen sind, denn diese Kontrolle wolle man den Jugendlichen nicht aufbürden.

Vorbereitungen für große Events laufen

Während lange wenig los war, beginnen jetzt die Vorbereitungen für große Events: Den Anfang macht der „Tag der Jugend“ (siehe Kasten), bei dem sich auch das Juze-Team engagiert. Kosler: „Wir erfüllen einen lang gehegten Wunsch und machen einen langen Samstag.“ Im Juni ist dann eine weitere große Aktion geplant: der nächste CSD (11. Juni). „Schongau ist bunt“ heißt es am 25. Juni.

Dem Thema „Suchtprävention“ sollen heuer gleich drei Workshops gewidmet werden. Angeboten werden diese von Tobias Giebel, Streetworker im Landkreis Weilheim-Schongau, gemeinsam mit Juze-Mitarbeiter Kosler. Auch der nächste Bandcontest „Hammersound“ steht Mitte/Ende April an.

Kosler hatte sich im Vorfeld sehr engagiert, muss sich nun aber, wie er berichtet, etwas zurücknehmen. Zu viel ist derzeit im Juze Schongau zu tun. Denn auch im Fotostudio sollen nun Projekte starten. Und auch der schon heiß ersehnte Plotter ist bestellt, wie Christina Annibalini verrät. Er soll noch im März geliefert werden. „Dann können wir endlich auch unseren Mediaroom eröffnen – nach einer Einweisung kann es losgehen.“

Und ebenfalls in dieser Woche ist das Juze Gastgeber für ein Arbeitstreffen der Jugendwerkstatt, die auch nicht unbedingt auf Schongauer beschränkt ist (siehe Kasten).

Die Zeit des Rückzugs scheint im Juze Schongau also definitiv vorbei zu sein. Dass es wieder so gut angelaufen ist, darüber sei sie „froh und dankbar“, so Annibalini. Binnen von eineinhalb Wochen habe man die Namen von 117 Jugendlichen erfasst – „das übertrifft wirklich alle unserer Erwartungen“, so Kosler.

