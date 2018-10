Kabelkunden: Rechtzeitig digital nachrüsten

Die digitale Umstellung in Weilheim ist schon erfolgt, nun wird auch im Raum Schongau analoges Kabelfernsehen abgeschaltet. Wer alte Technik nutzt und ab dem 22. November keinen schwarzen Bildschirm haben möchte, sollte rechtzeitig umrüsten. Im Fachhandel rechnet man mit großem Ansturm.

Schongau– „Analog wird nur noch in den wenigsten Haushalten genutzt“, so Heike Koring, Pressesprecherin der Vodafone GmbH. Franz Köpf, Spezialist für Unterhaltungselektronik und Haustechnik in Schongau, schätzt jedoch, dass gerade viele Zweitgeräte noch auf dem alten Stand der Technik sind, in der Region könnten rund 20 Prozent der Haushalte betroffen sein.

Worum geht es? Vodafone schaltet analoges Kabelfernsehen und analoges Radio ab, das gesamte Kabelnetz wird bis Frühjahr 2019 umgebaut, um Kapazitäten freizumachen für Gigabit-Geschwindigkeiten. Beim nächsten Termin am 22. November sind viele Orte in der Region dabei. Wer in Altenstadt, Peiting und Schongau noch analoge Programme empfängt, sollte sich rechtzeitig auf den Weg machen, einen digitalen Receiver oder auch ein neues Fernsehgerät zu besorgen. „Denn viele warten bis zum Schluss“, so die Befürchtung von Köpf. Umgestellt wird das Gebiet Garmisch-Partenkichen von Bad Kohlgrub bis Mittenwald, von Wallgau bis zum Staffelsee.

Wer ist von der Volldigitalisierung betroffen? Wer eine Satellitenschüssel hat, muss sich keine Gedanken machen, betroffen sind nur die Kabel-Kunden. Wer ein Fernsehgerät hat, das älter als neun oder zehn Jahre ist, natürlich auch die alten Röhrenfernseher, sollte prüfen, wie viele und welche Sender er empfangen kann. „Wer in seiner Senderliste die digitalen Sender ONE, ZDFneo oder tagesschau24 findet, ist bestens gerüstet“, heißt es seitens Vodafone. Wer dagegen nur rund 30 Sender hat und die oben genannten nicht findet, sieht vermutlich noch analog fern. Ab Anfang November werden die Kunden auch mit Laufbändern in den analogen TV-Programmen über die Umstellung informiert.

Wer nach dem 22. November dann digital fernsehen will statt „Schneetreiben in Alaska“ (Köpf), braucht einen Digital-Receiver (DVB-C), der zwischen Kabelanschluss-Dose und Fernseher angeschlossen werden kann. Ein gutes Gerät ist laut Köpf ab 70 Euro zu haben. Der Schongauer Fachmann gibt jedoch zu bedenken, dass dann zwei Fernbedienungen genutzt werden müssen. „Deshalb ist auch ein neuer Fernseher sinnvoll mit integriertem Receiver“, so Köpf. Für ein Qualitätsgerät müsse der Kunde einen Betrag ab 300 Euro ausgeben. „Ich rechne mit einem riesigen Ansturm, es ist erstaunlich, wie viele Leute noch mit alten Fernsehern schauen“, so Köpf der hofft, dass die Kunden nicht bis zum letzten Drücker am 22. November warten, um sich zu erkundigen. Auch die Industrie habe die Volldigitalisierung unterschätzt, kleinere Fernseher mit 32 Zoll-Bildschirmen (81 Zentimeter Bilddiagonale) seien derzeit schwer lieferbar, größere bis 55 Zoll (1,40 Meter Diagonale) schon. „Wir haben auch Aushilfen bei der Hand, alleine schaffen wir das gar nicht.“

Gut vorbereitet ist man auch beim Expert-Technomarkt in Schongau. „Wir hatten schon einen großen Ansturm bei den Umstellungen der Regionen außenrum, auch in den anderen Filialen“, so Markus Scherrer. Allerdings geht der Expert-Verkaufsleiter eigentlich davon aus, dass viele Kunden bereits umgestellt haben oder zumindest informiert sind. Die Mitarbeiter in Schongau seien gut gebrieft für einen eventuellen Ansturm am ersten Wochenende nach der Umstellung. Auch der analoge Radioempfang ist dann übrigens nicht mehr möglich, wenn die Stereoanlage bisher direkt an die Kabel-Dose angeschlossen ist, sind alle Sender weg.

In Weilheim hatten bei der Umstellung Ende August gleich am ersten Tag hunderte Menschen die Fernsehabteilung eines großen Elektromarktes gestürmt. Trotz der langen Ankündigung vorab waren viele Kunden nicht vorbereitet gewesen. Das Bundesland Bayern hat festgelegt, dass im Kabel ab dem 1. Januar 2019 keine analogen Sender mehr verbreitet werden dürfen. Durch den Umstieg auf ein digitales TV-Signal wollen Anbieter auch mehr Platz für Sendungen in hoher Auflösung (HD und Ultra-HD) schaffen.