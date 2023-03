Fastenprediger Kalbitzer als Landrat im Neu-Ammer-Lech-Land

Von: Boris Forstner

Beim Singspiel waren Krankenhaus-Chef Thomas Lippmann (r.) und Landrätin Andrea Jochner-Weiß (daneben) plötzlich von allerlei Diktatoren begleitet. © Herold

Das Krankenhaus war ein zentrales Thema beim Schockerberg, dem Starkbierfest der Schongauer CSU. Fastenprediger Tobias Kalbitzer träumte angesichts des Frusts von einem Wiederaufleben des eigenständigen Landkreises Schongau – am besten mit ihm als Landrat.

Schongau – Sie können viel bei der Schongauer CSU. Zum Beispiel ein zweitägiges Spektakel im Jakob-Pfeiffer-Haus auf die Bühne bringen, mit rund 300 Gästen war die 23. Auflage des Schockerbergs jeweils ausverkauft. Doch anzapfen – das ist ausbaufähig. Am Freitag versuchte sich der örtliche CSU-Chef Oliver Kellermann, und als nach drei Schlägen kein Bier floss, zimmerte Helmut Hunger nach.

Rekordverdächtig: Dank vieler Prominenter wie Abgeordnete und Bürgermeister tummelten sich beim Anzapfen fast 20 Leute auf der Bühne. © Herold

Am Samstag das selbe Bild: Weil von der Stadt Schongau erneut kein Vertreter erschienen war, versuchte sich Stadtrat Hans Rehbehn und war bei seiner Premiere sichtlich nervös – nach sieben zaghaften Schlägelchen griff erneut Hunger ein, damit die rekordverdächtige Prominenten-Riege (neben dem Bundestagsabgeordnetem Alexander Dobrindt, Landrätin Andrea Jochner-Weiß und Bezirksrätin Alexandra Bertl waren gleich sieben Bürgermeister gekommen) endlich anstoßen konnte.

Gleich mal ein Bier auf Ex

Es folgte der erste Höhepunkt: Ex-Vizebürgermeister Tobias Kalbitzer als Fastenprediger „Bruder Blatero“. „Return of Kalle“, sagte er, nachdem er gleich zu Beginn einen (kleinen) Bierkrug auf Ex ausgetrunken hatte, und legte gleich flott los: Er teilte gegen Bürgermeister Falk Sluyterman aus und spielte auf den Streit zwischen Musikschul-Leiter Marcus Graf und Stadtpfarrer Norbert Marxer an, ehe der Gastgeber sein Fett wegbekam: „Wie verzweifelt muss die CSU sein, wenn sie mich als Fastenprediger fragt? Nicht, dass sie mich noch als Bürgermeisterkandidat will.“ Kalbitzer machte sich über die kleine Eislauffläche auf dem Marienplatz lustig, auch das Taubenhaus war, wie öfter an diesem Abend, ein beliebtes Thema.

Fastenprediger Tobias Kalbitzer alias „Bruder Blatero“. © Herold

Dann wurde Kalbitzer ganz wild: Er fabulierte von einem erneut eigenständigen Landkreis Schongau namens „Neu-Ammer-Lech-Land“ mit einem Schlagbaum hinter dem Hohen Peißenberg als Abgrenzung nach Weilheim sowie inklusive Kinsau und Apfeldorf, die noch so viel Platz haben, dass dort dank eigener Wohnbaugesellschaft und der Firma Haseitl für jeden Arzt und Pfleger am Schongauer Krankenhaus ein eigenes Haus gebaut werden könnte: Die Lösung der Personalprobleme.

Doch beim Thema Krankenhaus wurde Kalbitzer durchaus ernst, rieb dem anwesenden Geschäftsführer Thomas Lippmann die Aussage „niemand hat vor, das Krankenhaus zu schließen“ vor und empörte sich: „Ihr habt vor, ein Krankenhaus in Peißenberg zu bauen? Spinnt’s Ihr? Das ist für uns Schongauer wie Süd-Paraguay!“ Peißenberg sei für einen Schongauer wie Schongau für Weilheimer: „Wir wollen dort einfach nicht hin.“ Und Kalbitzer orakelte, dass das Schongauer Krankenhaus mal als Asylbewerber-Unterkunft enden könnte. „Ich hoffe, ich habe Sie nicht auf blöde Ideen gebracht“, schloss Kalbitzer und erhielt tosenden Applaus.

Marianne Porsche-Rohrer als Schaffnerin in der Fuchstalbahn. © Herold

Zwischen den Beiträgen, die von den Junge Union-Vertretern Maria Scholz und Daniel Blum anmoderiert wurden (Letzterer war beim letzten Schockerberg noch bei der SPD), spielte die Stadtkapelle auf. Es folgte Marianne Porsche-Rohrer, die wie immer in Reimform amüsante fiktive Begebenheiten als Schaffnerin auf der Fuchstalbahn beschrieb, bei der niemand mitfahren möchte: „,Hauptbahnhof Hohenfurch’, rief ich laut. Kein Mensch war da, nur ein Rindvieh hat G’schaut“, heißt es unter anderem. Völlig textsicher vorgetragen, anders als beim nachfolgenden Markus Wühr als „Luigi aus Alto Adige“, der für seinen wilden Mix aus Geschichten des öfteren nachblättern musste.

Markus Wühr als Luigi aus Alto Adige. © Herold

Schließlich folgte eine Überraschung: Es gab nämlich doch ein Singspiel, stets der Höhepunkt des Schockerbergs. Aus Zeitmangel der Organisatoren zwar deutlich kürzer als sonst, aber nicht minder lustig. Da steht Thomas Henneke als Schongauer Wappenadler bedächtig da, als plötzlich eine Taube (Lena Eberle) aus Venedig angeflattert kommt, angelockt vom neuen Taubenhaus. „Hier gibt’s das beste Futter.“

Danach hatte Luitpold Braun, längst legendär für seine Rollen, einen erneut denkwürdigen Auftritt als Krankenhaus-Geschäftsführer Thomas Lippmann, der Angst hat, dass Landrätin Andrea Jochner-Weiß weiß (solche Wortspiele mit Politikern zogen sich durchs ganze Stück), wie es um das Krankenhaus bestellt ist. Sie: „Haben Sie einen Plan?“ Er: „Eigentlich nicht.“ Das Publikum kippte vor Lachen fast vom Stuhl, als er ihr die Füße abschleckte, nachdem sie in Taubendreck gestiegen war.

Legendäre Szene: Luitpold Braun leckt als Krankenhaus-Chef Thomas Lippmann Taubendreck vom Fuß der Landrätin Andrea Jochner-Weiß (Anna Eberle). © Herold

Zur Musik der Spider-Murphy-Gang „Schickeria“ wurde das bittere Lied „In Schongau steht ein Krankenhaus, das könnt was B’sonders sein, doch da gehen solche Leit wie Du und I erst gar nicht rein“ gesungen, an dessen Ende Braun (keiner kaschiert Texthänger so sympathisch wie er) eine Holzgitarre mehrfach auf den Boden pfefferte.

Anschließend wurde es völlig wild, als sich die Taube auf dem Marienplatz festtackerte und mit viel Getöse die Diktatoren Wladimir Putin (Max Bertl, mit Panzer unterm Arm), Kim Jong-Un (Oliver Kellermann, mit Rakete unterm Arm) sowie Xi Jinping (Daniel Blum) und Mohammad bin Salman (Michael Reith) auf die Bühne stürmten, um wild Pogo zu tanzen. Sinn machte das nicht viel, eine Gaudi war es allemal.

Zum Abschluss begeisterte die Hohenfurcher Feuerwehrkapelle

Wer Jürgen Fischer kennt, der weiß: Die Retourkutsche kommt so sicher wie das Amen in der Kirche. Der Chef der Hohenfurcher Feuerwehrkapelle war nach seinem Auftritt beim Starkbierfest der Peißenberger CSU in der Heimatzeitung wegen sexistischer Äußerungen gegen Landrätin Andrea Jochner-Weiß und Grünen-Vorsitzenden Ricarda Lang kritisiert worden. Als er jetzt beim Schockerberg wieder die Landrätin (an dieser Stelle unverfänglich) auf die Schippe nahm, wandte er sich dem Redaktionsleiter zu und fragte grinsend: „Und, war nicht sexistisch, oder?“ Über Ricarda Lang spottete er später trotzdem, wobei die Tiraden über die Bundespolitik gegenüber dem grandiosen Rest deutlich abfielen.

Spaß am Provozieren: Jürgen Fischer mit Indianerschmuck. © Herold

Die Feuerwehrkapelle, die wie immer den Abschluss des Starkbierfests bildet, hatte einen fulminanten Auftakt. Nach den üblichen Beschimpfungen des Publikums lobte Fischer plötzlich Schongau über alle Maßen – bis er von einem Musiker die Nachricht erhielt, dass die Stadt das Schmiergeld nicht gezahlt habe. „Dann gibt’s halt wieder das normale Programm“, sagte Fischer und lederte munter los. In einem wahren Stakkato haute er einen Spruch nach dem anderen raus, das Publikum war begeistert. Auch griff er wie so oft ganz aktuelle Themen auf und antwortet auf Kalbitzers Ziel, Landrat eines eigenständigen Landkreises Schongau zu werden: „Hohenfurch geht lieber nach Landsberg, als unter Kalbitzer als Landrat regiert zu werden.“



Stadtklinik statt Schwarzwaldklinik

Auch bei Fischer war das Krankenhaus natürlich Thema. Sein Vorschlag: Die Stadt solle das Krankenhaus übernehmen, angelehnt an die Schwarzwaldklinik könne es mit der Schongauer Stadtklinik und der Führung unter dem Ehepaar Brinkmann alias Sluyterman nur aufwärts gehen.



Später sang Fischer alte Schunkellieder, das Publikum wogte fleißig mit – bis er auf einmal „Lustig ist das Zigeunerleben“ anstimmte und mitten im Lied abbrach. „Zigeuner darf man doch nicht mehr sagen, aber zu spät, der Forstner hat es schon aufgeschrieben. Dann ist es eh schon egal, holen wir halt den Indianer auch noch raus“ – sprach’s, setzte sich einen Feder-Kopfschmuck auf und stimmte „Da sprach der alte Häuptling“ von Gus Backus an. Das Provozieren hat Fischer einfach mit der Muttermilch aufgesogen.

