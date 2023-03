Neue Reihe „Kamingespräche“ soll eine Plattform für die Wirtschaft im Raum Weilheim-Schongau sein

Von: Andreas Mayr

Rund 30 Unternehmer und Firmeninhaber sind zum ersten Kamingespräch gekommen. Dieses soll als Plattform für die hiesige Wirtschaft dienen. © Mayr

Im Kaminzimmer auf Gut Schörghof hat sich die hiesige Geschäftswelt getroffen. 30 Unternehmer und Firmeninhaber aus dem Kreis Weilheim-Schongau hörten sich das neue Format an, das den Namen „Kamingespräche“ trägt. Es ging um nicht weniger als die Zukunft der Wirtschaft in der Region.

Landkreis – Landrätin Andrea Jochner-Weiß (CSU) eröffnet die Veranstaltung, die der Landkreis mit der hiesigen Wirtschaftsförderung ins Leben gerufen hat, mit drastischen Worten: „Die Herausforderungen sind so groß wie nie.“

Die Frauen hinter dem neuen Format trifft man eine Stunde vor dem Start. Ja, ein wenig aufgeregt seien sie schon, sagt Petra Weuste aus Grafenaschau bei Murnau. In ihren Jahren als Beraterin für Volkswagen und Audi in der Schweiz hat sie eine Vielzahl ähnlicher Veranstaltungen erlebt. „Qualitätszirkel“ nannten sich diese Händler-übergreifenden Treffen, die sie nun in den Landkreis importieren.

„Voneinander lernen“, lautet das Motto

Für Weuste und Kollegin Lara Helling steht fest: Dringend braucht’s eine Plattform für die vielen kleinen und mittelgroßen Unternehmen in der Region, auf der sie sich austauschen können. Denn die Probleme gleichen sich doch in vielen Branchen – von Mitarbeitermangel bis zur Digitalisierung. „Voneinander lernen“, nennt es Petra Weuste. Diese Kamingespräche können und sollen vieles sein: Diskussionsrunden, Vorträge, Präsentationen.

Ein paar Beispiel, die sie gerne zeigen würde, fallen der Organisatorin sofort ein: Der Friseur Engel aus Murnau hat in seinem Laden die Vier-Tage-Woche für Mitarbeiter eingeführt – und hat trotzdem sechs Tage die Woche geöffnet. Die Zufriedenheit der Angestellten stieg exponentiell an.

Beispiele aus der Praxis

Genauso weiß sie von einem Restaurant in Garmisch-Partenkirchen, das keinen Koch fand. Seinen Wunschkandidaten trieb es auf, indem es nur noch unter der Woche öffnet. Solche Betriebe würde sie gerne vorstellen. „Nicht überheblich“, betont Weuste. „Wir wollen die Mosaiksteine nehmen, die es offensichtlich gibt.“ Neue Wege braucht die Geschäftswelt.

Eine der Organisatoren der neue Reihe „Kamingespräche“ des Landkreises und der Wirtschaftsförderung im Kreis Weilheim-Schongau: Petra Weuste. © Mayr

Die beiden Frauen machen das natürlich nicht alleine. Hinter dem neuen Forum steht der Landkreis mit seiner Wirtschaftsförderung sowie der Bund der Selbstständigen (BDS). Etwa 330 Betriebe sind Mitglied im Kreis Weilheim-Schongau, erklärt Uwe Jennerwein, der BDS-Bezirkschef. „Man merkt schon, dass sich die Leute mit dem Thema beschäftigen“, so Jennerwein. Rechtsanwälte, Steuerkanzleien, produzierendes Gewerbe, Autohäuser, Krankenkassen: Das war ein bunter Branchenmix zum Auftakt. „Von dem Format sind alle begeistert“, sagt Jennerwein.

Am ersten Abend stellten Weuste und Co. das Modell der Ausbildung in Teilzeit vor, in dem junge Leute einen Beruf in reduzierter Wochenarbeitszeit erlernen können. Das könnte ein Anreiz für viele Heranwachsende sein, sich anstelle eines Studiums zunächst in der Berufswelt auszuprobieren. Bestenfalls natürlich vor Ort.

„Mitarbeitergewinnung“ und „Neue Arbeitswelt“ stehen auf der Agenda

Danach sammelten die Geschäftsleute Themen, die sie bei den nächsten Ausgaben angehen wollen. Auf der Agenda ganz oben landeten die Blöcke „Mitarbeitergewinnung“ und „Neue Arbeitswelt“ – mit Sicherheit die brennendsten Fragen der Zukunft.

Vier Mal im Jahr soll der Zirkel auf Gut Schörghof zusammen kommen, nächstes Mal am 29. Juni und 28. August. „Wie es abläuft, ist total offen“, sagt Mitorganisatorin Lara Helling. Um die lokale Wirtschaft fit für Morgen zu machen, braucht es Flexibilität.

