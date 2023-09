„Ein Vorbild für viele“: Marita Hagenström lernt Karate und kämpft gegen Depressionen an

Von: Elena Siegl

Marita Hagenström trägt mittlerweile den orangenen Gürtel. © PRIVAT

Wegen ihrer Kinder hat sich Marita Hagenström bei einem Karate-Kurs angemeldet. Der Sport hilft ihr auch, gegen ihre Depressionen anzukämpfen.

Schongau/Altenstadt – „Als ich den gelben Gurt geschafft habe, sind die Schleusen aufgegangen“, erinnert sich Marita Hagenström aus Altenstadt noch genau. „Ich habe etwas erreicht und werde wieder ich selber“, stellte sie unter Tränen fest. Der Weg dorthin war schwer.

Hagenström hat seit einigen Jahren Depressionen. Begleitet von sich immer wieder steigernden Essattacken, Antriebsstörungen und verschiedenen Medikamenten, landete sie außerdem bei 158 Kilogramm Körpergewicht. Der Wendepunkt kam mit dem Karatesport, sagt sie. Und: „Meine Kinder waren tatsächlich der Auslöser.“

Svenja und Erik wollten vor knapp vier Jahren nämlich mit dem Karate beginnen. Aufgrund ihres Alters von sechs und sieben Jahren damals, war das bei „Sakugawa Karate“ in Schongau nur in Begleitung eines Erwachsenen möglich. Die Altenstädterin nahm ihr Mama-Löwenherz in die Hand und entschloss sich, den Einsteigerkurs selber mitzumachen und ihre Kinder zu begleiten. „Es hat mich sehr große Überwindung gekostet, überhaupt etwas zu machen“, sagt Hagenström. „Aber ich habe es auch von Anfang an als Chance gesehen, aus der Antriebslosigkeit wieder in Bewegung zu kommen.“

Rückschläge bringen Marita Hagenström nicht vom Karate ab

Eine Hoffnung, die sich im Rückblick bewahrheitete. Während des Kurses habe sie so viel Freude am Karate gefunden, dass sie sich mit ihren Kindern beim „Sakugawa Karate Dôjô“ in Schongau als Mitglieder aufnehmen ließ und die erste Prüfung bestand.

Doch es gab auch Rückschläge: Als Corona kam, stand die 45-Jährige wieder vor einer schweren Prüfung. Hindernisse, Heimtraining, Motivationsprobleme, Ausreden. „Man musste sich für jedes Training anmelden. Oft habe ich es nicht gemacht oder kurz vorher wieder abgesagt“, so Hagenström. Auch beim Trainingsstart nach Corona musste sie sich immer wieder überwinden.

Die anderen Karateschüler nahmen Rücksicht, zeigten Toleranz und Akzeptanz für ihre Situation, sagt Hagenström. Sie selbst habe eine Weile gebraucht, um zu verstehen, dass sie nicht alles so können müsse wie die anderen. „Jeder gibt sein Bestmögliches.“ Gerade der Sport in der Gemeinschaft helfe ihr, mit ihren Depressionen zurechtzukommen. Und dass es – anders als beispielsweise im Fitnessstudio – feste Trainingszeiten gibt. Außerdem brachte ihr der Sport Selbstbestätigung und -vertrauen zurück, sagt sie.

Marita Hagenström hat Gefühl, dass sich Therapien, Sport und medikamentöse Behandlung auszahlen

Hagenström begann, sich langsam zu verändern. Mittlerweile habe sie das Gefühl, dass sich Therapien, Sport in der Gemeinschaft und die medikamentöse Behandlung auszahlen. Sie habe es geschafft, die Ernährung umzustellen und besser in Eigenverantwortung zu kommen – Schritt für Schritt.

Lange war sie mit dem weißen Gürtel, den sie nach dem Einsteigerkurs bekam, zufrieden. Doch dann packte sie nach drei Jahren der Ehrgeiz, wie sie erzählt. Als sie 2022 den gelben Gurt bekommt, bricht sie in Tränen aus. Und sie will wieder mehr. Im Sommer 2023 schaffte sie nun den Orangegurt. Mittlerweile nehme sie kaum noch Medikamente, wiege 25 Kilo weniger und habe wieder mehr Selbstwert und Lebensfreude gefunden.

Immer wieder Karate-Einsteigerkurse

Kein Wunder, dass man in der Karateschule stolz auf Marita Hagenström ist. „Ein Vorbild für viele Menschen, die in der Opferrolle feststecken“, findet Schulleiter Mario Baars, der auch als Heilpraktiker für Psychotherapie arbeitet. Das Sakugawa Karate in Schongau enthalte neben dem üblichen Lernstoff deshalb sehr viele psychotherapeutische Elemente. „Die Gruppe hat sie zusammen gut aufgefangen“, sagt er. Jeder einzelne habe seinen Teil beigetragen, Hagenström zu unterstützen.

Vier Mal im Jahr biete man Karate-Einsteigerkurse an, die sich sowohl an Kinder und Jugendliche, als auch an Erwachsene richten, so Rainer Neubauer von der Karateschule. „Auch mit 60 Jahren kann man noch einsteigen. Und wer dranbleibt, kann viel erreichen.“ Auch er selbst habe erst vor neun Jahren, mit 43, angefangen. „Es gibt keinen Druck. Jeder trainiert, wie es ihm guttut.“

Neuer Einsteigerkurs Wer Karate lernen will, kann das ab 30. September tun. Dann startet nämlich wieder ein Einsteigerkurs. Die Anmeldung ist unter www.karate-schongau.de sowie telefonisch (08861/3189 und 0160/97501210) möglich. Das Alter spielt keine Rolle.