Vorfreude auf den Schongauer Sommer — Karten gibt’s wieder im Vorverkauf

Von: Elena Siegl

Teilen

Fakir Lubo wird wie in den Vorjahren wieder eine Feuershow auf dem Historischen Markt bieten. © Hans-Helmut Herold

Der Schongauer Sommer steht in den Startlöchern. Ab dem 4. August können Besucher des historischen Marktes wieder Handwerkern über die Schulter schauen, schlemmen und sich von Akrobaten und Musikern verzaubern lassen. Neben Altbewährtem gibt es auch einige Neuerungen.

Schongau – „Ein Jahr voller Arbeit“ liegt hinter Organisator Manfred Wodarczyk. Mittlerweile sind die Vorbereitungen für den Schongauer Sommer zwar in den letzten Zügen, zu tun gibt es freilich immer noch genug. Am Freitag, 4. August, wird der Historische Markt auf dem Schongauer Volksfestplatz eröffnet. Zwölf Tage lang, bis 15. August, dauert das Mittelalter-Spektakel.

Wodarczyk ist sich sicher, dass in Schongau etwas Besonderes geboten wird

„Mittlerweile ist wieder eine Vielzahl von Veranstaltung möglich“ – zum Glück, wie Wodarczyk sagt. Allerdings sei so auch die Konkurrenz größer, „Künstler und Handwerker sind überall gefragt“. Und es sei nicht leicht, sie nach Schongau zu holen. Wodarczyk sei deshalb in den vergangenen Monaten selbst viel auf anderen Märkten und Events unterwegs gewesen, um sie für den Schongauer Sommer zu begeistern. Und weil er den Vergleich mit anderen Veranstaltungen habe, sei er sich sicher, in Schongau viel und etwas besonderes bieten zu können.

Wert legt Wodarczyk insbesondere auf vorführendes Handwerk, wie er erzählt. Die Besucher sollen etwas zu sehen und erleben bekommen. Von Schmiedekunst über Filzen und Weben bis zum Drechseln beispielsweise, ist dahingehend einiges geboten. Und kaufen kann man das Hergestellte freilich auch.

Auch für Kinder ist viel geboten

Wodarczyk sei es außerdem wichtig, dass es viel für Kinder gibt. Der Glasbläser hat wieder sein Karussell dabei. Außerdem gibt es zum Beispiel „Bastelarbeiten zum Mitmachen“. Den Puppenspielern und Fakiren schauen Klein und Groß erfahrungsgemäß gleichermaßen gerne zu.

Wie in den vergangenen Jahren wird es wieder zwei Bühnen geben. Hauptact sind The Sandsacks. Ebenfalls Folkrock-Musik mit Dudelsäcken macht die Band Phoenexx aus Bertoldshofen, die heuer erstmals dabei ist. Allerdings als „Walking Act“, so Wodarczyk. Die Musiker bewegen sich also frei übers Gelände. Wer’s lieber ruhiger mag, wird bei Mandara und Riccardo Ferrara und ihrer Geigenmusik fündig. Wodarczyk hat die beiden als Straßenmusiker in Augsburg kennengelernt, erzählt er.

Scherenschleifer will Pfeile spucken

Und noch ein neues Highlight weiß Wodarczyk zu vermelden: den Auftritt der „Flugträumer“, einer Akrobatikgruppe die „riesige Shows“ macht – unter anderem bei den Kaltenberger Ritterturnieren. Und der Scherenschleifer wird Pfeile auf Zielscheiben spucken.

In Sachen Gastronomie gebe es „etliche Stände mit kulinarischen Schmankerln“. Neu sind etwa Kartoffelspiralen, Fleischspieße und im Parmesanlaib geschwenkte Spaghetti, kündigt Wodarczyk an. Auch Baumstriezel werden angeboten.

Das Bier kommt heuer aus Andechs

Das Bier gibt’s heuer von der Klosterbrauerei Andechs, freut sich Wodarczyk. Grund für die Trennung von der Schlossbrauerei Kaltenberg sei gewesen, dass die Bierpreise in die Höhe geschossen seien.

Wie im vergangenen Jahr, wird für den Historischen Markt wieder Eintritt verlangt, allerdings nur von Personen über 16 Jahren. Kinder kommen also weiterhin umsonst rein, betont Wodarczyk. Und auch für die Erwachsenen seien die Preise moderat – würde man nur aufs Konzert einer der auftretenden Bands gehen, müsste man schon mehr zahlen, so Wodarczyk. Er weiß, dass es gerade bei Schongauern Unmut über den Eintrittspreis gibt – aber anders sei der Markt nicht zu stemmen. Unter der Woche mittags, von 11.30 bis 13.30 Uhr, kommt man zum Essen allerdings ohne zu Zahlen aufs Gelände.



Nägel mit Köpfen wurden für den diesjährigen Historischen Markt bereits seit Februar gemacht, und zwar seit langem mal wieder mit einer völlig neuen Vorstandschaft.

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Büchergalerie in Schongau. Die Dauerkarte für zwölf Tage kostet 15 Euro. An der Tageskasse werden 20 Euro fällig, die Einzelkarte gibt’s für 5 Euro.

Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.

Alle News und Geschichten sind auch auf der Facebook-Seite der Schongauer Nachrichten zu finden.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.