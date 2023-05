„Kasselturm und Teufelstritt“: Pflichtlektüre für Schongauer

Von: Christine Wölfle

Teilen

Glückliche Gesichter bei allen an dem Buch Beteiligten: (v.li.) Bürgermeister und Herausgeber Falk Sluyterman, Verleger Josef Fink, die Autoren Ursula Engelwurz, Claudia Martin und Helmut Schmidbauer sowie Buchvorsteller Winfried Funke. © Christine Wölfle

Warum hält Kräuterfrau Ursula Engelwurz ihr Rosmarin-Zweiglein ganz fest in der Hand? Das wissen nur diejenigen, die das neue Büchlein „Kasselturm und Teufelstritt“ gelesen haben, das nun offiziell vorgestellt wurde.

Schongau – Nicht einmal ein Jahr hat es gedauert von der Idee bis zum Druck von „Kasselturm und Teufelstritt“ – ein wahrhaft feines, kleines Büchlein, das man nicht mehr weglegen kann, sobald man die ersten Sätze gelesen hat. „Ich muss gestehen, dass ich, als ich den Vorabdruck bekommen habe, meine Mails liegengelassen habe“, gab Bürgermeister Falk Sluyterman bei der Präsentation im Turmsaal der Fronveste zu.

Doch was ist das Erfolgsrezept des Buchs? Es ist zum einen die Zusammensetzung der Autoren, das „Teufelstritt-Team“, wie es Winfried Funke nannte, der das Buch kurz vorstellte: „Wer würde sich besser als Geschichtenerzählerin eignen als Claudia Martin? Wer weiß mehr über sogenanntes Teufelszeug als Ursula Engelwurz? Und wer ist versierter in Schongaus Geschichte als Helmut Schmidbauer?“ Und genau diese Mischung macht’s.

Kasselturm steht im Mittelpunkt des Büchleins

Im Mittelpunkt des Büchleins steht der Kasselturm, eines der ältesten Bauwerke der mittelalterlichen Altstadt Schongaus, dessen bewegte Geschichte thematisiert wird. Dies aber eingebunden in die städteplanerische Geschichte der Stadt, die keineswegs „zufällig“ entstanden ist, sondern in beinahe allen Einzelheiten so geplant wurde. Anhand erklärender Skizzen, Fotos und alten Plänen versteht der Leser quasi im Vorbeigehen den durchdachten Aufbau der staufischen Gründungsstadt Schongau.

Soweit, so lehrhaft. Das Büchlein bietet jedoch noch sehr viel mehr. So hat Schmidbauer sich die Mühe gemacht, eine „Tariftabelle“ des sogenannten Nachrichters (Scharfrichter) zu erstellen. Eine Enthauptung brachte diesem zwei Gulden, eine Hinrichtung durch Rädern drei, und eine Verbrennung von hingerichteten Hexen vier Gulden ein.

Die Instrumentalgruppe „Farbenklang“ untermalte wunderbar passend die Buchvorstellung von „Kasselturm und Teufelstritt“ im Turmsaal der Fronveste. © Christine Wölfle

Der große Schongauer Hexenprozess ist hierbei natürlich auch Thema. Aber warum hingerichtete Hexen? Wurden die Verurteilten nicht alle bei lebendigem Leib verbrannt? Die Leser von „Kasselturm und Teufelstritt“ werden eines Besseren belehrt. Und wo Hexen sind, ist der Teufel nicht weit. In Schongau hatte er sogar einen eigenen Namen: „Hemmerli“.

Warum hat der Teufel einen besonderen Gefallen an Schongau gefunden?

Doch warum scheint der Höllenfürst einen besonderen Gefallen an Bayern und insbesondere an der Stadt Schongau gefunden zu haben? Dies versucht Schmidbauer bereits im Vorwort zu erklären – und man fühlt sich als Schongauer ein bisschen ertappt.

Dieses Gefühl lässt auch beim Kapitel „Begegnung mit Schongau“ nicht nach. Doch zurück zum eigentlichen Teufel, dem „Hemmerli“: Dieser wird in der „Sage aus dem alten Schongau“ lebendig, richtiggehend greifbar. Und er hat auch etwas Greifbares hinterlassen: seinen Fußabdruck im Kasselturm.

Wer sich also selbst davon überzeugen will, dass der Teufel in Schongau war (oder ist?), dem zeigt Ursula Engelwurz gerne den „Teufelstritt“ in „ihrem“ Turm, den sie regelmäßig in den Sommermonaten am Wochenende öffnet.

Das Büchlein ist mehr als nur eine Sage

Vorher empfiehlt sich jedoch dringend die Lektüre von „Kasselturm und Teufelstritt“, die mehr ist als Sage, geschichtliche Informationen und deren Einordnung. Das liegt auch an der Art des Schreibens von Helmut Schmidbauer, der historische Ereignisse wie eine Geschichte erzählen kann – und der auch nicht mit nachdenklichen Bezügen zur Gegenwart und kleinen Seitenhieben geizt. Allein deshalb ist das Buch eine Pflichtlektüre für alle Schongauer – um vielleicht besser verstehen zu können, warum man so ist, wie man ist. Und auch für alle, die Schongauer werden wollen. Oder wie Funke, ehemaliger Deutschlehrer, es nannte: „Ein Must-have“.

Das Buch „Kasselturm und Teufelstritt“ gibt es ab sofort für 8,50 Euro im Rathaus der Stadt Schongau, in der Bücher-Galerie und bei Engelwurz im Kasselturm.

Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.

Alle News und Geschichten sind auch auf der Facebook-Seite der Schongauer Nachrichten zu finden.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.