4,5 Kilo Amphetamin per Post bestellt - Schongauer Dealer vor Gericht

Drogendealer oder nicht? Das Urteil fällt in zwei Wochen © Stefan Puchner/dpa

Ein gebürtiger Schongauer soll mit zwei Freunden aus alten Zeiten im großen Stil mit Amphetamin gehandelt haben. Dass er gedealt hat, räumt der 29-Jährige vor dem Münchner Landgericht auch ein. In dem Trio habe er jedoch eine nur untergeordnete Rolle gespielt, sagt er.

Schongau/München – Die beiden anderen Beteiligten kenne er schon lange, berichtete der Angeklagte am Mittwoch vor Gericht. Mit einem sei er in Schongau in die Schule gegangen. Laut Anklage sollen die drei aufgrund eines „gemeinsam geschlossenen Tatplans“ 4,5 Kilogramm Amphetamin und 100 Ecstasy-Tabletten im Darknet bestellt haben.

Schongauer beteuert, an der Bestellung nicht beteiligt gewesen zu sein

Der Angeklagte bestreitet das: Zwar hätten ihm die beiden anderen erzählt, eine größere Menge Amphetamin bestellen zu wollen. Er habe das jedoch für Prahlerei gehalten und „nur zum Spaß“ zugesagt, ein Kilo abzunehmen. Auch an der Bestellung sei er nicht beteiligt gewesen. Er habe von dem Deal erst ein halbes Jahr später wieder gehört, als es Schwierigkeiten mit der Zustellung gab: Das Rauschgiftpaket, das per Post an die Schongauer Adresse eines seiner Freunde geliefert werden sollte, wurde nämlich vom Zoll abgefangen – und der Freund verhaftet.

Rauschgift wurde an Adresse seiner Freunde geliefert

Bei den weiteren Ermittlungen ist man auf den Angeklagten gestoßen. Laut Anklage hat er sich eineinhalb Kilo Amphetamin in zwei Lieferungen an seine damalige Wohnadresse in Baden-Württemberg schicken lassen. Eine Lieferung sei gar nicht bei ihm angekommen, bei der anderen nur 250 Gramm, verteidigte sich der 29-Jährige. Das allerdings steht im Widerspruch zu einer Chat-Nachricht, wonach eine Waage die Fehlermeldung „Overload“ angezeigt hat – obwohl der Messbereich der Waage bis 300 Gramm reicht.

Für größeren Drogenhandel sprechen – neben weiteren Chats – auch Gegenstände, die bei der Durchsuchung der Wohnung des 29-Jährigen sichergestellt wurden: eine erhebliche Menge an Drogen, Koffeinpulver, das typischerweise als Streckmittel für Amphetamin benutzt wird, zahlreiche Druckverschlusstüten – und über 7000 Euro in bar, obwohl der Angeklagte damals von Arbeitslosengeld gelebt hat.

Aussage des mutmaßlichen Komplizen belastet den Schongauer

Für größeren Drogenhandel durch den Angeklagten spricht zudem die Aussage des zweiten mutmaßlichen Komplizen: Der 27-Jährige berichtete davon, dass der Angeklagte ihm ein Kilo Amphetamin für 3000 Euro beschafft habe. Nach Darstellung des Angeklagten ist es aber andersherum gewesen: Der 27-Jährige habe ihm das Amphetamin zum Kauf angeboten, er habe aber abgelehnt.

Unklar ist, inwieweit der Angeklagte in die Absprachen bei der Bestellung des 4,5-Kilo-Paketes eingebunden war. In einem der konspirativen Chats ist von „2er“ die Rede, woraus die Staatsanwaltschaft geschlossen hat, der Angeklagte habe zwei Kilo geordert. Denkbar wäre aber auch, dass damit der Preis „2 Euro pro Gramm“ gemeint ist.

Es gibt aber auch entlastende Aussagen. Das Urteil fällt erst in zwei Wochen

Entlastet wurde der 29-Jährige durch einen seiner beiden Freunde: Der Angeklagte sei über die Bestellung „informiert“ gewesen, es habe aber „keine Absprachen“ mit ihm gegeben.

Das Urteil gegen den 29-Jährigen soll in zwei Wochen fallen. Wegen seines Eigenkonsums steht auch die Einweisung in eine Entzugsklinik im Raum. Seine beiden Freunde wurden bereits verurteilt: zu Freiheitsstrafen von über vier Jahren.

Andreas Müller