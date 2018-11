Kindergärten in Schongau und Peiting im Visier von Einbrechern

Schongau/Peiting - Ungebetenen Besuch haben am vergangenen Wochenende zwei Kindergärten in Schongau und Peiting bekommen. Gelohnt hat sich der Beutezug für die Einbrecher nicht. Der angerichtete Schaden jedoch ist hoch.

Die Terrassentür des Kindergartens in der Wilhelm-Köhler-Straße in Schongau hatte sich der unbekannte Täter ausgesucht, um sich unerlaubt Zutritt zur Einrichtung zu verschaffen. Doch die erwies sich für den Einbrecher als unüberwindbares Hindernis. Trotz mehrerer Versuche schaffte es der Täter nicht, sie aufzuhebeln. So blieb es allein beim Schaden an der Tür, die die Polizei auf rund 500 Euro beziffert. Entdeckt wurde der Einbruchsversuch erst am Montagmorgen, als die Einrichtung wieder ihren Betrieb aufnahm.

Gleiches gilt im Fall des Peitinger Kindergartens in der Untereggstraße. Hier hatte der Täter am Wochenende allerdings deutlich mehr Erfolg gehabt. Er hebelte die Zugangstür auf und gelangte so in das Innere des Gebäudes. Dort brach er die Tür zum Büro auf und durchsuchte selbiges nach Wertgegenständen. Die Beute fiel allerdings nicht sonderlich üppig aus. „Entwendet wurde nur eine geringe Menge Bargeld“, sagt Schongaus Polizeichef Herbert Kieweg. Teure Folgen hat der ungebetene Besuch dennoch. Der Sachschaden an den aufgebrochenen Türen beläuft sich auf rund 4000 Euro.

Noch steht nicht fest, ob es sich bei beiden Vorfällen um den gleichen Täter handelt. Einen Zusammenhang will Kieweg zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausschließen. „Das ist durchaus denkbar.“

Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schongau unter der Telefonnummer 08861/23460 in Verbindung zu setzen.

