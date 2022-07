Beim Kinderreisepass wird es vor den Sommerferien eng

Bei älteren Kindern besser „richtigen“ Reisepass beantragen

Weil Kinderreisepässe seit 2021 nur noch ein Jahr gültig sind, ist die Nachfrage nach ihrer Verlängerung auch im Landkreis derzeit hoch. Dennoch gibt es in den Meldeämtern der großen Kommunen keine längeren Wartezeiten. Nur in Penzberg müssen Termine vereinbart werden.

Landkreis - „Es ist jedes Jahr für die Leute und für uns ein Riesenaufwand“, sagt Mario Krämer aus dem Bürgerbüro der Stadt Penzberg zu den Kinderreisepässen. Seit 2021 werden diese nur noch mit einer maximalen Gültigkeitsdauer von einem Jahr ausgestellt. Viele Pässe müssen daher jetzt mit einem neuen Passbild versehen und verlängert werden. Vor den Sommerferien häufen sich die Anfragen.

Zwar können die Meldeämter Neuausstellung und Verlängerung der Kinderreisepässe sofort erledigen, in Penzberg müssen dazu derzeit aber Termine vereinbart werden. Es seien nur zwei Arbeitsplätze besetzt, die Wartezeit für einen Termin betrage 14 Tage, bedauert Bürgerbüro-Mitarbeiter Krämer. In „Notfällen“, also wenn zum Beispiel kurzfristige eine Reise gebucht worden ist, könnten die Betroffenen aber auch am Mittwochnachmittag vorbeikommen, wenn das Bürgerbüro eigentlich geschlossen ist. „Das sollte aber nicht die Regel sein“, betont Krämer.

Ohne Termin und gleich zum Mitnehmen

In den drei anderen großen Kommunen des Landkreises kennt man solche Probleme nicht. In Weilheim, Schongau und Peißenberg gibt es die Kinderpässe ohne Termin und gleich zum Mitnehmen, sofern alle erforderlichen Unterlagen vorliegen sowie Kind und Eltern persönlich erscheinen. „Der Run ist größer als vor einem Jahr, aber wir schaffen das“, sagt Barbara Schmid aus dem Peißenberger Meldeamt. Auch in Schongau „kriegen wir das hin“, versichert der Leiter des Bürgerservice, Martin Keßler. Wenngleich er die Verlängerung des Kinderpasses jedes Jahr „als keine gute Regelung in der Praxis“ empfindet.

Sein Kollege in Weilheim, Meldeamtschef Andreas Bayerlein, empfiehlt den Kinderpass daher auch nur Eltern kleinerer Kinder, „weil sie sich stark verändern“. Älteren legt er nahe, lieber gleich einen richtigen Reisepass zu beantragen, der dann auch in allen Ländern der Welt akzeptiert werde. „In Amerika zum Beispiel wurde der Kinderreisepass noch nie anerkannt“, weiß Bayerlein.

Die Preise sind unterschiedlich

Wer allerdings noch vor den Sommerferien einen regulären Reisepass haben möchte, für den wird es knapp. Die Bundesdruckerei hat aufgrund der starken Nachfrage alle Hände voll zu tun, die Wartezeit für den Reisepass beträgt nicht mehr zwei, sondern rund sechs Wochen. Mit dem „Expressverfahren“ geht es Bayerlein zufolge aber deutlich schneller. Innerhalb von vier Werktagen ist der Reisepass dann fertig, allerdings wird ein Aufpreis von 32 Euro erhoben.

Die Ausstellung der Reisepässe kostet im Regelfall für unter 24-Jährige 37,50 Euro, wer älter ist, zahlt 60 Euro. Die Gültigkeit beträgt sechs beziehungsweise zehn Jahre. Für den Kinderreisepass zahlen Eltern 13 Euro, die Verlängerung kostet sechs Euro.

