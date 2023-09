Tipps für den guten Schulstart

Von: Elke Robert

Teilen

Der Schulalltag wird von vielen Kindern herbeigesehnt. Eltern können ihre Kinder dabei unterstützen. © Foto: KJF/C.JACKLIN

Endlich zur Schule gehen wie „die Großen“: Viele Kinder können es kaum erwarten. Die Schulzeit bedeutet aber eine enorme Umstellung für die Sechs- oder Siebenjährigen, von erfahrenen Kindergartenkindern werden sie plötzlich zu Schulneulingen. Die Katholische Jugendfürsorge (KJF) gibt Tipps.

Landkreis – Morgen startet das neue Schuljahr. Auch im Landkreis Weilheim-Schongau warten wieder viele Abc-Schützen ganz gespannt darauf. Weil aber der Schulalltag ihnen auch viele Kompetenzen und Fähigkeiten abverlangt, können Eltern ihre Kinder darauf vorbereiten und sie unterstützen. „Machen Sie es schon im Vorfeld damit vertraut, was anders sein wird als bisher“, heißt es in einer Pressemitteilung der Katholischen Jugendfürsorge Augsburg (KJF). „So werden Sie für Ihr Kind von Anfang an auch in Sachen Schule zu einer Vertrauensperson“, sagt Kurt Dorn von der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Weilheim-Schongau.

Einer der Vorschläge ist etwa das gemeinsame Basteln und Spielen: Dadurch erwerbe das Kind viele Fähigkeiten, die in der Schule nützlich sind, wie den Umgang mit Stift und Schere sowie ruhiges Sitzen. „Angefangene Projekte zu beenden, trainiert außerdem das Durchhaltevermögen.“ Eltern könnten Hilfe anbieten, ihr Kind für gelungene Arbeiten loben und es ermutigen, wenn etwas nicht klappt.

Rechtzeitig über Lösungsmöglichkeiten bei Problemen sprechen

Gemeinsam mit ihren Kindern können Eltern den künftigen Schulweg ablaufen. „Mit der Zeit wird das Kind den Weg auch alleine meistern können – und stolz darauf sein“, so die KJF. Wichtig dabei sei, mit dem Kind über Lösungsmöglichkeiten für häufige Schwierigkeiten zu sprechen, etwa über einen verpassten Bus.

Auch die Einrichtung eines eigenen Arbeitsplatzes wird vorgeschlagen, an dem das Kind später Hausaufgaben erledigen und lernen kann. „Ein eigener Ort fürs Lernen hilft dabei, Freizeit und Hausaufgaben zu Hause zu trennen und fördert auch die Konzentration“, so die Erziehungsberatung. Weil in der Schule mehr Eigenverantwortung vorausgesetzt wird als im Kindergarten, könnten Eltern die Selbstständigkeit ihres Kindes fördern, wenn sie es geeignete Aufgaben alleine erledigen lassen, zum Beispiel den Tisch zu decken oder Brot beim Bäcker zu kaufen.

Neben der Mitgliedschaft des Kindes in einem Sportverein oder bei der Musikschule, was soziale Fähigkeiten wie Durchhaltevermögen und Teamfähigkeit stärkt, sei auch wichtig, dass Eltern die Stärken und Schwächen des Kindes kennen: Wer sich dessen bewusst sei, könne besser reagieren, beispielsweise etwas gezielt üben oder die Lehrkraft über Schwierigkeiten informieren.

Info:

An über 25 Orten der Region helfen die KJF-Erziehungsberater kostenfrei weiter. Sie unterliegen der Schweigepflicht. Standort Weilheim (Murnauer Straße 12): Telefon 0881/40470, E-Mail eb.weilheim@kjf-kjh.de. Schongau (Weinstraße 22): Telefon 08861/9693, E-Mail eb.schongau@kjf-kjh.de. Penzberg (Im Thal 8): Telefon 08856/1674, E-Mail eb.penzberg@kjf-kjh.de.

Anonyme Onlineberatung unter www.caritas.de.