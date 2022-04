„Klamotten länger im Kreislauf halten“ - Vier Schongauerinnen organisieren Kleidertausch-Party im Ballenhaus

INTERVIEW

Den Kleiderschrank mit neuen Lieblingsstücken füllen, keinen Cent dafür bezahlen, damit sogar Gutes tun und Partystimmung genießen: Das ist möglich bei Schongaus „Kleidertausch-Party“. Wir haben mit den Organisatorinnen gesprochen.

Schongau - Am 23. April gibt es von 10 bis 16 Uhr im Schongauer Ballenhaus eine „Kleidertausch-Party“. Beatrice Amberg, Carola Dempfle (beide Schongau belebt und Weibsdeifimarkt), Barbara Karg (AWO Schongau) und Miriam Schäfer (NeNa LaWei-Projekt Herzogsägmühle) sind die Organisatorinnen. Sie sprachen über diese tolle, nachhaltige Idee, ihre Wünsche und Intensionen.

Fünf Teile bringen, fünf andere mit nach Hause nehmen: Das ist das Prinzip, nach dem der Kleidertausch funktioniert. Was ist die Idee dahinter?

Schäfer: In so gut wie jedem Kleiderschrank liegen ein paar Klamotten, die nicht mehr getragen werden. Sie sind zu klein, zu groß oder treffen einfach nicht mehr den eigenen Geschmack. Bei unserer Kleidertauschparty kann man ihnen ein neues Leben schenken. Wer keine fünf Teile zum Tauschen hat, kann auch gern weniger mitbringen. Es gilt einfach: Nimm so viele Teile, wie du bringst.



Dempfle: Bei der Kleidertauschparty findet sich quasi live und in Echtzeit die Frau, der das einstige Lieblingsstück jetzt passt. Das mach das Weggeben zur wahren Freude – viel besser, als es einfach wegzuschmeißen.



Karg: Wir werfen eh viel zu viel Kleidung zu schnell in den Altkleidercontainer. Der Kleidertausch soll Klamotten länger im Kreislauf halten.



Amberg: Der tolle Nebeneffekt sind die Begegnungen der Teilnehmerinnen und die daraus entstehenden Gespräche. Wir erfahren genau das immer wieder im Weibsdeifi-Markt, über den wir bereits viel Erfahrung zu nachhaltigem Shopping in den vergangenen Jahren gesammelt haben.

Was ist der Party-Part bei dieser Veranstaltung?

Dempfle: Eigentlich die Gespräche beim Anprobieren eines neuen Looks, samt Tipps und Rat von bekannten und unbekannten Frauen. Das schafft eine lustige und lockere Atmosphäre. Das haben wir beim Kleidertausch vor einigen Jahren bereits erlebt. Teilweise entstehen dabei sogar Freundschaften.



Amberg: Wichtig ist uns, dass sich Frauen aller Nationen und jeden Alters miteinander verbinden und ins Gespräch kommen. Diese Frauengespräche können durchaus Party-Charakter haben. Vielleicht wäre ein gelungener Name auch „Kleidertausch-Plausch-Party“ gewesen?



Schäfer: Es gibt auch Getränke und kleine Häppchen, sowie tolle Musik im Ballenhaussaal – zum richtig angenehmen Verweilen.

Wer darf zu der Kleidertausch-Party kommen, und was darf man mitbringen?

Amberg: Vermutlich werden vor allem Frauen das Angebot wahrnehmen, aber wir wollen Männer natürlich nicht ausschließen! Mitgebracht werden dürfen ein bis fünf gut erhaltene Teile, die eben eins zu eins getauscht werden.



Dempfle: Grundsätzlich darf alles getauscht werden, was Frau am Körper trägt. Also Oberteile, Röcke, Hosen und Schals.



Schäfer: Und auch Accessoires, Hüte und Schuhe. Unterwäsche und Bademode dagegen nehmen wir nicht an.



Dempfle: Jede sollte darauf achten, dass sie ungefähr so viel mitbringt wie sie wieder mitnimmt. Ideal wäre, wenn am Ende nichts übrig bleibt.

Bei dieser Veranstaltung handelt es sich um ein rein ehrenamtliches Projekt, da ja kein Geld umgesetzt wird. Wie kann man euch dabei unterstützen?

Dempfle: Beim Aufbau, beim Einlass und der Betreuung der Gäste, und dann auch zum Aufräumen suchen wir stundenweise noch Helferinnen. Wer uns dabei unterstützen möchte, kann sich gerne unter post@schongau-belebt.de oder der Telefonnummer 08861/6999893 melden. Wir würden uns sehr freuen!



Amberg: Finanzielle Unterstützung ist natürlich immer toll, auch für eventuelle Wiederholungen, wenn das Event gut angenommen wird. Egal, in welcher Form: Wir freuen uns über wirklich jede Art der Unterstützung.



Dempfle: Nicht zuletzt wünschen wir uns als Unterstützung viele Besucherinnen, die ordentlich Zeit und Lust auf die Party haben.

Soll die Kleidertausch-Party eine einmalige Aktion sein, oder plant ihr schon für weitere in der Zukunft?

Schäfer: Hochmotiviert haben wir gleich bei unserem zweiten Organisations-Treffen von einer weiteren Kleidertauschparty geträumt. Nun wollen wir uns aber erstmal ganz auf den 23. April konzentrieren und schauen, wie die Kleidertauschparty in Schongau ankommt.



Dempfle: Sollte es gut laufen, steht das aber auf jeden Fall auf unserer Agenda. Und wenn die Organisation einmal steht, müsste der Aufwand dann auch überschaubar sein.



Amberg: Zweimal im Jahr, beispielsweise im Frühjahr und Herbst, könnten wir uns diese Veranstaltung in Schongau sehr gut vorstellen.



Karg: Aber dazu muss die erste Kleidertauschparty wirklich gut laufen. Ich glaube fest daran und freu mich darauf.

Das Gespräch führte Christine Wölfle

