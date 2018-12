Sparkasse Oberland spendiert Vereinen 7000 Euro

Von den rund 25 000 Euro, die die Sparkasse Oberland als traditionelle Jahresspende an Vereine und Institutionen im Landkreis vergibt, entfielen 7000 Euro auf den Raum Schongau. Die Spenden wurden im Rahmen eines kleinen Festakts im Sparkassenforum überreicht.

Schongau - „Ziel ist es, ehrenamtliche Tätigkeiten und Projekte zu unterstützen, die einen wesentlichen Beitrag für das soziale und kulturelle Zusammenleben in unserer Region leisten“, so der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Alexander Schmitz, der zusammen mit Landrätin und stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender Andrea Jochner-Weiß die Spendenumschläge samt einem fair gehandelten „echten“ Schoko-Nikolaus der Aktion „Weihnachtsmannfreie Zone“ überreichte. Dafür, dass es so richtig stimmungsvoll wurde, sorgten die „Klösterle Singkinder“ unter der Leitung von Marianne Baab, die ebenfalls mit einer Spende bedacht wurden. Sie sangen vom Nikolaus und sorgten mit einem selbst geschriebenen Lied über den Markt Peiting für manches Schmunzeln.

Dass musikalische Bildung wichtig ist, betonte auch Erwin Krauthauf, Vorstand der Musikschule Pfaffenwinkel, der mit Musikschulleiter Marcus Graf die Spende entgegennahm. Sie soll der Anschaffung neuer Instrumente (in diesem Jahr wurden 10 000 Euro dafür ausgegeben) zugutekommen. Auch die Blaskapelle Altenstadt freute sich über eine Spende. Da im kommenden Jahr das 140. Jubiläum samt Bezirksmusikfest ins Haus steht, wurden die 15 Damen unter den Mitgliedern neu eingekleidet, wie Vorstand Hans Reich berichtete. Ein weiterer Scheck ging an die Bücherei der katholischen Kirchenstiftung St. Nikolaus in Bernbeuren. Die möchte von dem Geld laut Kathrin Zillenbihler vom Bücherei-Team ein neues Sound-System für Kinder anschaffen.

Den Scheck für das Projekt 19 „Starthilfe bis in die Spitzen“, das die Ausbildung von Friseuren in Herzogsägmühle fördert, nahm Andrea Schütz entgegen. Sie konnte auch gleich die männlichen Mitglieder von der DAV-Sektion Böbing als Neukunden gewinnen. Erster Vorstand Manfred Rudolf nahm eine Spende für die neue Kletterwand in der Turnhalle entgegen, die in Eigenleistung erstellt worden war. Ebenfalls in Herzogsägmühle ist das Projekt Neun „Begegnung, Bildung, Freizeit und Gesundheit, Wohnen für Menschen mit Behinderung“ beheimatet. Projektleiter Anselm Schlatterer möchte mit dem Spendengeld der Inklusionsgruppe die Teilnahme an einer Fachtagung in Innsbruck ermöglichen.

Ganz andere Probleme hat der Bürgerverein am Lech, der unter anderem mit ehrenamtlichem Engagement ältere Mitbürger mit Essen versorgt. Aufgrund der großen Nachfrage müssen Transportboxen und Geschirr für das Angebot „Täglich frisch gekocht für Sie“ angeschafft werden, wie Vorsitzender Peter Graf von der Schulenburg ausführte. Ebenfalls große Nachfrage kann der Sportverein Wildsteig verbuchen. Zweiter Vorstand Florian Lang erklärte, dass die Spende zur Anschaffung von Bodenmatten verwendet wird.

Eine größere Ausgabe steht auch dem Sport-Club Böbing ins Haus. Der 16 Jahre alte Vereinsbus muss im nächsten Jahr ersetzt werden, weswegen sich Vorstand Wolfgang Kees über den Spenden-Scheck freute. Auf den hoffentlich bald kommenden Schnee bereitet sich der Skiclub Lauterbach laut Vorstand Hans Eirenschmalz mit der Anschaffung einer Zeitmessanlage und Funkgeräten vor. 350 Mitglieder zählt der mit einer Spende bedachte Verein, der sich zudem mit zahlreichen Teilnehmern bei den Kreiscup-Rennen hervortut, wie Andrea Jochner-Weiß zu berichten wusste.

Ursula Fröhlich