Kleingärtnerverein in Schongau ist 75 Jahre alt

Von: Elke Robert

Der aktuelle Vorstand des Kleingärtnervereins (v.li): Waltraud Ulbrich, Angelika und Walter Schlaf, Erika Junge und Wladimir Krutsch. Viele Steine aus dem Weg geräumt © Elke Robert

Schongau – Der Kleingärtnerverein Schongau ist heuer 75 Jahre alt geworden – ganz ohne große Feierlichkeiten. Die Gründungsversammlung im März 1948 war vom damaligen Flüchtlingsvertrauensmann im Gasthaus Schrimpf in der Schongauer Altstadt einberufen worden – vorab angekündigt an der Rathaustafel und in den Unterkünften des Rösslekellers. Das Interesse war groß.

67 künftige Gärtner waren zur Gründung gekommen. „Bis dahin hatten sich bereits 68 Personen aus der Stadt selbst und 107 Personen aus dem Rösslekeller als Mitglieder beworben“, weiß Angelika Schlaf vom Verein.

Genutzt wird eine Fläche nördlich der Marktoberdorfer Straße

Genutzt wird von den Kleingärtnern eine Fläche an der Marktoberdorfer Straße, und zwar eine Teilfläche des ehemaligen Flugplatzes. Geschlossen wurde zunächst ein Bewirtschaftungsvertrag mit der Bayerischen Bauernsiedlungs GmbH München, die Stadt Schongau übernahm das Gelände dann 1953.

Dem Verein wurde die Fläche jedoch bald zu klein. 1984 beriet der Stadtrat dann auf Antrag der SPD-Fraktion über die Ausweisung weiterer Flächen, wie es in der Chronik heißt. „Man rannte damit offene Türen ein, und auch dem damaligen Bürgermeister Luitpold Braun war sehr daran gelegen, der wachsenden Nachfrage nach Kleingärten gerecht zu werden“, so Schlaf. Nachdem die Fläche für Kleingärten bereits im Bebauungsplan vorgesehen war, stand der Erweiterung nichts im Wege.

1986 wurde die Fläche noch einmal erweitert

Seit 1986 existiert nun der aktuelle Pachtvertrag über die Gesamtfläche, 6009 Quadratmeter können die einzelnen Vereinsmitglieder bewirtschaften, dazu kommen Erschließungsflächen wie Wege oder der Parkplatz. Über die Jahre kamen neben dem großen Vereinsheim eine Toilettenanlage und ein Geräteraum hinzu. Auch eine Stromleitung haben die Vereinsmitglieder selbst verlegt.

Einige der Pächter dieser Erweiterungsfläche Richtung ehemaliger Obi-Markt sind dem Verein bis heute treu geblieben und zählen zu den längsten aktiven Mitgliedern, darunter das Ehepaar Schlaf selbst. Walter Schlaf, der seit langen Jahren in der Vorstandschaft mitarbeitet, war zuletzt 2015 als Vorsitzender bestätigt worden. Er wird von Erika Junge, seine Stellvertreterin, Schriftführerin Waltraud Ulbrich, Gartenwart Wladimir Krutsch und seiner Frau Angelika, die auf die Kasse schaut, unterstützt. Als Revisoren fungieren derzeit Karoline Boos und Heike Müller.

Auf dem ehemaligen Flugplatz-Gelände mussten viele Steine weggeräumt werden

„Viele Steine mussten wir wegräumen“, so der Vorsitzende, noch heute kommen hier und da immer wieder große Steine von der alten Flughafenfläche zutage. Die „neuen“ der 54 Parzellen haben eine Größe von 170 Quadratmetern, die alten Gärten sind teilweise deutlich größer.

