Hausaufgabe Eier ausblasen: Redakteurin stellt sich mit Kindern klebriger Herausforderung – und verzweifelt

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Damit Ostereier hübsch aufgehängt werden können, braucht es viel Geduld und Fingerspitzengefühl. Keine einfache Aufgabe für unsere Redakteurin. © DPA

In einer Kolumne berichtet unsere Redakteurin Barbara Schlotterer-Fuchs von besonders herausfordernden Hausaufgaben: Mit ihren Kindern ging es ans Eier-Ausblasen.

Es ist nicht so, dass ich mit meinen Kindern nichts Basteln würde. Weihnachtssterne, Adventskranz selber binden oder jetzt vor Ostern Eier färben: alles kein Problem. Allerdings weiß ich schon, warum ich die Finger generell vom Eierausblasen oder vom kunstvollen Bemalen der filigranen Eihülle lasse. Ja, denn von außen betrachtet zeigt ein Hühnerei wenig Spektakuläres.

Aber: Ist es erst mal innen leer, dann muss der gemeine Eierbläser feststellen, dass es sich bei einem Hühnerei tatsächlich um ein monumentales Bauwerk der Schöpfung handelt – weitaus mehr als eine kalkschalige Hülle mit glibberigem Innenleben.

Zur Einführung der belehrende Teil: Eine Eierschale besteht zum größten Teil aus Kalziumkarbonat. Hinzu gesellen sich noch ein bisschen Magnesiumphosphat und Kalziumphosphat sowie Wasser und Eiweißstoffe und ein Hauch von Fett. Man könnte es auch kurz halten mit dem Erklär-Bär: So eine Eierschale ist einfach höllisch zerbrechlich.

Eier ausblasen als Hausaufgabe – Aber Hilfsmittel „sollen wir nicht verwenden“

Für die Produktion der Eierschale benötigt eine Henne rund 350 Gramm Kalzium pro Jahr. Für das Zerstören dieser heftigen Hühner-Bemühungen brauchen meine Kinder und ich nur wenige Sekunden-Bruchteile. Sie dachten, ich hätte gesagt, ich würde die Finger vom Eierausblasen lassen? Ja, hätte ich. Wäre da nicht meine Grundschul-Tochter, die als Hausaufgabe ausgeblasene Eier mit in den Unterricht bringen soll. „Mama, es gibt dafür auch so Geräte, aber die sollen wir nicht verwenden.“

Wir brauchen zwei ausgeblasene Eier. In weiser Voraussicht kaufe ich gleich zwei Schachteln. „Ich will auch!“, schreien alle drei Kinder am Tisch. Ans erste Exemplar macht sich die Mama. Loch rein, Mund ansetzen und pusten, pusten, pusten. Mit hochrotem Kopf sitze ich da, die Augen treten aus den Höhlen. Der dicke Dotter will einfach nicht durch die kleine Öffnung. Ein bisschen erinnert das an Momente im Kreißsaal. Schließlich kommt er raus, der Dotter. Allerdings im Schwall mit Eiklar. Die Schale ist gebrochen. Der Glibber spritzt auf den Tisch. Das Unvermeidliche wiederholt sich noch etliche Male beim neuen Familien-Freizeit-Vergnügen. Fürs Filigrane sind wir einfach nicht gemacht. Und auch Geduld ist keine Familien-Tugend.

Zur Sicherheit: Professionelle Eierausblas-Maschine liegt fürs nächste Mal bereit

Vier Exemplare sind es schließlich, die die Prozedur am Ende überleben. Davon soll eins am nächsten Morgen beim Transport zur Schule in die Brüche gehen. „Das ist ein ausgeblasenes Ei nicht wert“, lautet ein Sprichwort. Hat sich offenbar noch nicht bis in die Grundschule herumgesprochen. Selbst die Kinder sind sich einig: Das war jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Und Rührei essen wir ja wirklich gerne. Aber drei Tage am Stück?

Fazit: Eier kommen bei uns auch künftig ausschließlich im Eierbecher auf den Tisch und nicht an den Zweig. Da kann zumindest nichts schief gehen. Für weitere aus dem Hinterhalt geplante Grundschul-Hausaufgaben, die mir noch mehr graue Haare bescheren, habe ich mir aber sicherheitshalber schon mal vorgesorgt: eine professionelle Eierausblas-Maschine (ja, tatsächlich, so etwas gibt es wirklich!) liegt schon in der Küchenschublade.

