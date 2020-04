Kommt die amtierende Bierkönigin nocheinmal nach Schongau?

Eigentlich sollte der Besuch der amtierenden Bayerischen Bierkönigin, Veronika Ettstaller aus Gmund am Tegernsee, beim Starkbieranstich Anfang März dieses Jahres im Schongauer Brauhaus einer ihrer letzten offiziellen Termine sein. Jetzt kommt sie vielleicht nocheinmal.

Schongau – Wie sagt es das bekannte Sprichwort: Manchmal kommt es anders, als man denkt. Die Regentschaft ihrer Majestät wird um noch unbestimmte Zeit verlängert – der Corona-Krise und den damit einhergehenden Ausgangsbeschränkungen sei Dank.

Wie in Erfahrung gebracht werden konnte, wählt der Bayerische Brauerbund in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Beschränkungen keine neue Bier-Regentin. Geplant war, die Nachfolgerin von Veronika Ettstaller und somit neue Regentin in Sachen bayerisches Bier im Wonnemonat Mai zu küren. Somit wird die amtierende Bierkönigin aus Gmund am Tegernsee ihre Amtszeit einfach um ein Jahr verlängern.

Wenn da nicht gleich ein Hoffnungsschimmer am Horizont aufleuchtet? Vielleicht dürfen die Schongauer dann die sympathische Studentin im nächsten Jahr nochmals in Schongau begrüßen, wenn das nächste Starkbier im Schongauer Brauhaus angezapft wird. Gibt es womöglich eine Wiederholung des schönen Anzapfbildes mit Bayerns Bierkönigin Veronika Ettstaller und Schongaus Bürgermeister Falk Sluyterman? Wir werden es sehen.

