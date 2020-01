Sechs Podiumsdiskussionen: Heimatzeitung fühlt Kommunalwahl-Kandidaten auf den Zahn

Sechs Podiumsdiskussionen werden Weilheimer Tagblatt, Penzberger Merkur und Schongauer Nachrichten ab Mitte Januar Podiumsdiskussionen durchführen, um die Bewerber für die Bürgermeisterposten in den fünf großen Landkreis-Gemeinden sowie die Landrats-Kandidaten vorzustellen. Ein Überblick.

Landkreis – Für die Heimatzeitung sind die alle sechs Jahre stattfindenden Kommunalwahlen das Hochfest des Lokaljournalismus. Denn keine andere Wahl interessiert die Bürger so sehr – wer wird im eigenen Dorf oder der Heimatstadt Bürgermeister, wer sitzt künftig im Rat? Deshalb berichten wir stets ausführlich über die unzähligen Aufstellungsversammlungen, die stattgefunden haben oder noch anstehen. Aber natürlich richten sich die Blicke schon ins neue Jahr, wenn es am 15. März ernst wird.

Wie schon in der Vergangenheit, werden Weilheimer Tagblatt, Penzberger Merkur und Schongauer Nachrichten ab Mitte Januar Podiumsdiskussionen durchführen, um die Bewerber für die Bürgermeisterposten in den fünf großen Landkreis-Gemeinden sowie die Landrats-Kandidaten vorzustellen. Folgende Termine sind fix:

Podiumsdiskussionen zur Kommunalwahl 2020: Alle Termine im Überblick

- Den Auftakt macht die Podiumsdiskussion inPeißenberg. Am Donnerstag, 16. Januar, stellen sich ab 19 Uhr im Gasthof Post die Bewerber den Fragen der Redaktion.

- In der Woche darauf folgt Peiting, wo am Donnerstag, 23. Januar, um 19 Uhr in der Schloßberghalle den Kandidaten für die Nachfolge von Michael Asam, der nicht mehr antritt, auf den Zahn gefühlt wird.

- Dritter in der Reihe ist Weilheim, wo es in der Woche darauf am Dienstag, 28. Januar, um 19 Uhr in der Stadthalle rund gehen wird. Eine Übersicht über die Bürgermeisterkandidaten in Weilheim lesen Sie hier.

- Es folgt Schongau: Dort wird die Podiumsdiskussion am Montag, 3. Februar, um 19 Uhr im Jakob-Pfeiffer-Haus stattfinden. Hier lesen Sie, welche Bürgermeister-Kandidaten in Schongau antreten.

- Noch in der selben Woche geht es nach Penzberg, wo sich die Bürgermeister-Kandidaten am Donnerstag, 6. Februar, um 19 Uhr in der Stadthalle den Fragen der Redaktion stellen.

- Den Abschluss kurz vor den Faschingsferien macht die Diskussion der Landrats-Kandidaten am Mittwoch, 12. Februar, um 19 Uhr im Haus der Vereine Hohenpeißenberg. Hier lesen Sie, wer im Raum Weilheim-Schongau Landrat werden will.

