Bürgermeister-Kandidatin Daniela Puzzovio: „Man muss es ernsthaft machen“

Wer wird Bürgermeister in Schongau? Setzt sich der amtierende Rathauschef Falk Sluyterman gegen seine zwei Mitbewerber durch oder muss er seinen Schreibtisch räumen? Wie sieht der Wahlkampf aus? Wir haben alle Kandidaten bei einem Termin begleitet. Heute: Daniela Puzzovio.

Schongau– In der Straße Im Forchet startete Daniela Puzzovio am Montag ihre erste Runde, um sich den Schongauern als Bürgermeisterkandidatin vorzustellen. Ein guter Tag, um auf die Leute zuzugehen, es ist warm und freundlich. Ebenso freundlich wird die 55-Jährige empfangen. Viele kennen sie bereits oder haben zumindest von ihrer Kandidatur für die ALS gehört. Oder fragen nach Mutter Erika, die viele Jahre ein Kindergeschäft in Schongau führte. „Da habe ich ganz klar einen Bonus.“

Anwohnerin klagt: Lkw fahren zu schnell

Was bewegt die Menschen im Viertel? Wo liegen ihre Sorgen? Eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses, das direkt an der Zufahrtsstraße für die Firmen Klein und Hoerbiger liegt, muss nicht lange überlegen. Die Lkw fahren zu schnell, an eine Geschwindigkeitsbegrenzung halten sich nur die wenigsten. Sie hat Angst um ihren Enkel, wenn er sie besucht. Und um ihre Katzen. Außerdem sucht ihre Familie dringend eine Wohnung. „Nicht einfach in Schongau“, weiß Puzzovio. Sie hört zu, hakt nach. Die Belastung durch den Verkehr der Firmen spürt auch ein Herr, der ein paar Meter weiter in seinem Garten arbeitet. Dass aber die Arbeitsplätze für Schongau wichtig sind, wie Puzzovio argumentiert, muss er natürlich zugeben.

Bürger wünschen sich mehr Belebung in der Stadt

„Schongau ist so schön, aber eine tote Stadt.“ Mehr Belebung wünschen sich gleich mehrere Bürger. Puzzovio lässt dies nicht so stehen, fragt nach Konzepten, Vorschlägen. Ein Mann schlägt vor, die Stadt möge ihren Blick Richtung Landsberg richten, dort werde unglaublich viel auf die Beine gestellt. Und einen Parkplatz findet man immer in der Stadt, versichert die Bürgermeisterkandidatin. Insgesamt scheinen die Bürger, mit denen die Unternehmerin spricht, recht zufrieden zu sein, allerdings wird von fast allen der Zustand der Straßen moniert. „Wir müssen uns bald einen Allrad kaufen“, meint ein Anwohner. Sobald das Thema auf die Strabs kommt, verweist die Schongauerin rasch auf die Erfolge der ALS, schließlich war die Abschaffung der Straßenausbau-Beitragssatzung das große Thema der Schongauer Gruppierung.

Kandidatin geht offen und herzlich auf die Bürger zu

Daniela Puzzovio geht offen und herzlich auf die Bürger zu, hat immer eine Idee parat. „Wir müssen kleinere Dinge anpacken, um etwas zu ändern, vielleicht auch unbürokratischer.“ Machen könne man in Schongau ganz viel, meint sie. Gemeinsam mit Bürgermeisterkandidat Hans Rehbehn will sie mit Vereinsvorständen über die Förderung des Ehrenamtes reden. Und mit EU-Bürgern in Kontakt kommen, in kleiner, eher privater Runde.

Puzzovio hat ihr Ziel klar vor Augen. Und arbeitet daran. „Man muss etwas tun, wenn man etwas erreichen will“, ist sie sich sicher. Als Vorbereitung für das Amt, für das sie kandidiert, hat sie gerade ein erstes viertägiges Verwaltungsseminar absolviert. „Das hat mich nur darin bestärkt, dass diese Aufgabe wichtig ist.“ Berührungsängste hat sie nicht: „Das kann man alles lernen.“ Viel wichtiger seien Führungsqualitäten, und die bringe sie ja mit. Das Potenzial im Schongauer Rathaus sei groß, ist ihr Eindruck. „Ich habe bei einigen das Gefühl, dass sie nicht so viel Spaß haben bei der Arbeit.“ Sie würde die Mitarbeiter viel stärker beteiligen und einbeziehen.

Bei Besuchen bis zur Wahl kein Stadtgebiet auslassen

Enger mit einbinden würde sie auch die Schongauer Bürger. Und sich anhören, was sie zu sagen haben. Immer vormittags und an den Samstagen will Puzzovio bis zur Wahl unterwegs sein und dabei kein Stadtgebiet auslassen, für alle gleichermaßen da sein. „Wenn man sich um etwas bewirbt, muss man es auch ernsthaft machen.“

