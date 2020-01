Bürgermeister Sluyterman: „Ich bin der einzige mit Zeitvertrag“

Wer wird Bürgermeister in Schongau? Setzt sich der amtierende Rathauschef Falk Sluyterman gegen seine zwei Mitbewerber durch oder muss er seinen Schreibtisch räumen? Wie sieht der Wahlkampf aus? Wir haben alle Kandidaten bei einem Termin begleitet. Heute: Bürgermeister Falk Sluyterman.

Schongau–Treffpunkt Pöllandtstraße in Schongau-West am Gemüsestand. Seit sechs Jahren macht die SPD ihre Tour „Um vier sind wir hier“ durch die Schongauer Stadtteile. Diesmal sind besonders viele SPDler gekommen – inklusive Bürgermeister Falk Sluyterman natürlich, den die Schongauer Nachrichten dort treffen wollen. Er steckt zwar noch nicht aktiv im Wahlkampf, aber als Amtsinhaber ist er dies natürlich immer.

Viele Bürger sind es an diesem Tag nicht, die zufällig vorbeilaufen, aber auch Kunden des Geschäfts bleiben neugierig stehen. Einige Bürger haben sich aber ganz gezielt auf den Weg gemacht. Eine Dame will ohne Umschweife von Bürgermeister Sluyterman wissen, wann sie denn endlich Baurecht für ihren Carport bekomme. Eine Sofortlösung hat Sluyterman natürlich nicht parat, aber bleibt äußerst höflich. Was an dieser Stelle der Bebauungsplan sagt, müsse man sich im Detail anschauen.

Rathauschef verweist gerne aufs Beschwerdemanagement

Drei bis vier mal im Jahr gehen die SPDler raus in die Stadtteile, bestimmt 20 Mal sei er schon dabeigewesen, zählt Sluyterman auf. Und verweist wie so gerne auf das von ihm eingeführte Beschwerdemanagement: Alle Bürger können dort ihre Anliegen loswerden. „Kleinigkeiten werden in der Regel in kürzester Zeit erledigt“. Nicht alle Anregungen der Bürger von diesem Termin werden so leicht umsetzbar sein. Mehrgenerationenwohnen, ein (ökologisches) städtisches Feuerwerk, ein komplett kostenloser Stadtbus und ein Mitfahrerbankerl sind nur einige Beispiele. Ein Trupp Kinder wünscht sich „bessere Straßen zum Skaten“. Zumindest aber soll es weniger Verkehr geben in Schongau-West.

Für die heiße Zeit im Wahlkampf Urlaub eingereicht

Wenn man weiß, wie viele Termine der Bürgermeister Woche für Woche zu absolvieren hat, wo bleibt da noch Zeit für den Wahlkampf? „Die heiße Phase geht erst nach der SN-Podiumsdiskussion los“, meint Sluyterman. Für die Zeit vier Wochen vor der Wahl hat er Urlaub eingereicht und baut Überstunden ab, „da geht es halbtags in den Häuserwahlkampf“. Alle Haushalte werde er vielleicht nicht erreichen, aber viele Hundert, schätzt er. Das hat er schon vor sechs Jahren beim ersten Wahlkampf in Schongau so gehalten, „damals habe ich viel über die einzelnen Quartiere gelernt – davon profitiere ich noch heute“. Auch bei Bettina Schade hatte er geklingelt, der heutigen Geschäftsstellenleiterin der Stadt. „Dieser Kreis hat sich aber erst viel später geschlossen.“

Noch immer wird Sluyterman auf seinen Namen angesprochen

Wenn er diesmal loszieht, hat er natürlich einen Amtsbonus. Und er lebt immerhin seit zwölf Jahren in Schongau. 2010 heiratete er seine Cordula. Standesbeamtin war Ursula Lehmann, die jetzt in seinem Vorzimmer alle Fäden zieht. Fragen zu seinem Namen und seiner Herkunft muss er aber noch immer beantworten: „Nein, ich war noch nicht ein Mal in meinem Leben in Holland und habe noch nie nördlicher gewohnt als Mainz.“

Bei Niederlage zurück in den alten Beruf

Auch wenn Sluyterman noch immer keinen bayerischen Dialekt spricht – „ich kann badisch, da versteht mich hier keiner“ – ist er längst in Schongau angekommen. Und was, wenn er nicht wiedergewählt wird? Er könne jederzeit zurück in seinen Beruf. Was er aber immer beherzigt habe, sei ein Satz von Altlandrat Luitpold Braun, der ihm vor sechs Jahren geraten habe: „Denken Sie dran, der einzige, der im Rathaus einen Zeitvertrag hat, sind Sie.“

