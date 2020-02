„Wähl jung“: Parteiübergreifende Film-Kampagne für den Schongauer Stadtrat

„Egal, welche Farbe du wählst, wichtig ist, dass Du wählst.“ Diesen Aufruf schicken junge Stadtratskandidaten der Kommunalwahl im März 2020 voraus. Acht junge Schongauer werben parteiübergreifend dafür, wählen zu gehen: „Wähl jung!“ lautet ihr Aufruf.

Schongau –Sympathisch und offen präsentieren sich Tobias Fuhrmann (SPD), Robert Langhammer (UWV), Michael Boos (CSU), Thomas Schleich (CSU), Christian Hübsch (SPD), Esra Böse (Grüne), Teresa Subiabre Haseitl (Grüne) und Florian Raab (UWV). Letzterer hatte gemeinsam mit Thomas Schleich die Idee, wie Raab selbst berichtet. „Ich habe zwei Konzepte vorgeschlagen, und in einer kreativen Runde im Löwenhof haben wir das dann erstaunlich schnell weiterentwickelt.“

Die Kandidaten stellen die Frage: „Über was entscheidest Du?“ Antworten gibt es völlig unterschiedliche, aber eben alle aus einem etwas jüngeren Blickwinkel. Aufgezeichnet wurde der Film mit dem Filmbaar-Team im Fuhrmannschen Fotostudio – und zwar an nur einem Abend. Noch in der gleichen Nacht wurde das Material geschnitten. „Es hat alles wunderbar geklappt, auch, weil alle vor der Kamera so gut gearbeitet und alle Anweisungen so gut befolgt haben“, sagt Raab.

Resonanz ist gut: Schon über 10.000 Views

Die Resonanz ist ebenso gut. Veröffentlicht über die Filmbaar-Seite und über die privaten Kanäle der Stadtratskandidaten, schätzt Raab die Facebook-Views bereits auf über 10 000, über Instagram kämen noch einmal ein paar Tausend Views dazu. „Tendenziell sollte es wohl schon jeder Schongauer gesehen haben“, meint Raab.

Was auffällt, und auch bereits abwertend kommentiert wurde: In der Runde fehlen ein oder zwei junge Kandidaten der ALS. Er habe zwar in der Entstehungsphase mit Gregor Schuppe darüber gesprochen, der aber damals noch nicht gewusst habe, wer sich aufstellen lässt, so Raab. Danach sei allen nicht mehr aufgefallen, dass da von einer Gruppierung jemand fehlt. „Das ist uns durchgerutscht, keiner hat daran gedacht“, bedauert Raab. Er habe sich bereits dafür entschuldigt.

