Kostüm-Fundus erwacht fürs Festspiel „1493 – Schongau zwischen Blut und Freundschaft“ aus Dornröschenschlaf

Anprobe: Damit das Kostüm von Hauptdarsteller Alexander Nierer perfekt sitzt, legen Regisseur Maximilian Geiger und Schneiderin Kathrin Berens Hand an. © Gallmetzer

Ganz oben überm Heiliggeist-Spital herrscht derzeit Trubel. Denn der Dachboden des Seniorenheims beherbergt den mehrere Tausend Teile umfassenden Fundus des Theatervereins „Treibhaus“, der im Juli das Festspiel „1493 – Schongau zwischen Blut und Freundschaft“ aufführt. Alle 60 Darsteller wurden dort nun mit Kostümen ausgestattet.

Schongau – „Das macht schon wieder so Spaß, genau wie vor vier Jahren“, sagt Angie Nierer mit einem breiten Grinsen im Gesicht, als sie in das Leinenkleid schlüpft, das für sie hergerichtet wurde. Eine Umkleidekabine gibt es nicht im Speicher des ehemaligen Klosters. Die Darsteller lassen einfach dort die Hüllen fallen, wo sie gerade ein Plätzchen finden zwischen dem mit unzähligen Kleiderständern vollgestopften langen Gang.

Wo ist vorne beim Mieder und wo hinten? Wird es geknöpft, oder muss ein Band zum Schnüren her? Wie gehören die Teile zusammen? Gemeinsam werden die Rätsel gelöst. Jeder hilft jedem. Es wird gelacht, die Stimmung ist ausgelassen. „Man ist schon wieder so gefesselt“, kann Angie Nierer ihre Vorfreude auf das Festspiel nicht verbergen.

„Bin total bewegungseingeschränkt“

Ein Stückchen weiter hinten legt Initiator, Regisseur und Autor Maximilian Geiger gerade selbst Hand an. „Wir haben sehr viele Leihgaben von einem Sammler aus Peißenberg bekommen“, erzählt Geiger, als er eine silbrig-glänzende Halsberge um den Hals von Christian Beer legt. „Das ist etwas beengend“, gesteht der Schauspieler, der bereits einen steifen Brustpanzer trägt. „Ich bin total bewegungseingeschränkt“, sagt Beer, als er ein paar Schritte geht.

„Wir brauchen Schwarmintelligenz“, ruft Geiger plötzlich in den Raum und fügt hinzu: „Christian braucht einen leichten Mantel.“ Mehrere Frauen schwärmen zu den Ständern aus, denn der eigentlich angedachte Umhang ist zu wuchtig. Schnell ist eine Alternative gefunden. Der stolze Ritter Beer präsentiert anschließend sein finales Outfit.

Es wird auch getrickst . . .

Von den Oberammergauer Passionsspielen gab es ebenfalls zahlreiche Leihgaben. „Da wird aber ein bisschen getrickst. Die Kettenhemden sind gestrickt“, verrät Geiger, als er Hauptdarsteller Alexander Nierer einkleidet. Und tatsächlich sieht das aus Wolle gefertigten Teil, das unter dem Mantel hervorschaut, täuschend echt aus.

Auch das gehört dazu: Genau dokumentiert Karin Weiser am Laptop, wer welches Kostüm trägt. Ramona Merkel ist glücklich mit ihrem Kleid. © Gallmetzer

Doch es ist zu knapp. „Macht es Dir was aus, wenn Du doch ein echtes bekommst?“, fragt Geiger seinen Gegenüber. Auch mit der Metallvariante ist Nierer einverstanden.

Bereits in den vergangenen Wochen hat Geiger gemeinsam mit Schneiderin Kathrin Berens und Funduschefin Karin Weiser über 70 Kostüme zusammengestellt. Jedes davon hängt nun fein säuberlich an einem Kleiderbügel, an laminierten Schildern baumeln die Namen der zugehörigen Personen. „Du weißt nie genau, was den Leuten passt“, gibt Weiser Einblicke in ihre Bemühungen, für jeden das Richtige zu finden. Denn in den meisten Kleidungsstücken steht keine Größe.

Sie hat den perfekten Überblick

Die Herrin der Kostüme beobachtet das Geschehen genau: Dort ein zu kurzer Rock, da ein zu enges Mieder, dort ein Kleid, das noch mit Accessoires wie Tüchern und Hauben komplettiert wird. Weiser ist im Dauereinsatz, bleibt dabei aber ganz ruhig und hat den perfekten Überblick über den Fundus und die Darsteller.

Wer fertig ist, muss zu ihr kommen, jedes ausgewählte Stück wird im Laptop eingegeben, nötige Änderungen hinzugefügt. Die vorher besprochenen Vorstellungen zu den einzelnen Rollen von Geiger, dem studierten Historiker, haben Hand und Fuß und sind gut umsetzbar. Da sind die sich beiden für die Kostüme verantwortlichen Frauen einig. „Wir haben viele Stunden gemeinsam verbracht in den letzten Wochen“, sagt Weiser.

Wer nicht gut ausschaut, spielt auch nicht gut

Neben der Art des Charakters im Stück, dem authentischen Material und dem Blick aufs Budget, sind Haar- und Augenfarbe sowie Statur der Einzukleidenden relevant. „Die Leute sollen sich wohlfühlen“, so Weisers Ziel. Behrens findet das ebenfalls, denn: „Wer nicht gut ausschaut, spielt nicht gut.“ Bis Juni bleibt nun Zeit, alle Änderungen umzusetzen. Dann findet die erste Probe in Kostümen statt.

URSULA GALLMETZER

