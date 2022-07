Krankenhaus-Erhalt: Aktionsbündnis plant landkreisweites Bürgerbegehren

Nach Petition

Über 5000 Unterschriften hat das Aktionsbündnis „Pro Krankenhaus Schongau“ im Rahmen einer Petition gesammelt. Nun wagt die Gruppe den nächsten Schritt: ein landkreisweites Bürgerbegehren.

Landkreis – Daniela Puzzovio und ihre Mitstreiter vom Aktionsbündnis „Pro Krankenhaus Schongau“ hatten alle Bürger, die ihre Petition unterstützt hatten, schon vorgewarnt: „Kann sein, dass wir eure Unterschrift noch einmal brauchen.“ Schon damals hatte man im Hinterkopf, ein Bürgerbegehren zu starten. Nun sind diese Pläne „sehr konkret“, so Puzzovio gegenüber der Heimatzeitung. „Wir bereiten uns gerade vor.“ Sorgfalt sei gefragt, schließlich gelte es, verschiedene Formalia zu kennen und einzuhalten – etwa eine richtig formulierte, mit „Ja“ oder „Nein“ zu entscheidende Fragestellung sowie eine Begründung.

Die (nun beendete) Petition „Hände Weg! Von der stationären und Notfallversorgung unserer Krankenhäuser in Schongau und Weilheim“ (wir berichteten) hatte „ein hervorragendes Ergebnis“ erreicht, so das Aktionsbündnis in einer Pressemitteilung. 4407 Bürger aus dem Landkreis Weilheim-Schongau hatten es unterzeichnet; insgesamt kamen 5156 Unterschriften zusammen. „Sie zeigten damit, dass der Standort Schongau mit innerer Medizin, Chirurgie, Intensivstation sowie Notfallambulanz unbedingt erhalten bleiben muss.“ Bürger hätten an den Infoständen außerdem immer wieder zum Ausdruck gebracht, „dass für sie ein Klinikneubau auf der grünen Wiese eine vollkommen unnötige finanzielle Belastung des Landkreises auf Jahrzehnte darstellt“.

Landkreisweites Bürgerbegehren

Man habe sich erhofft, dass Kreisräte durch die Petition zum Umdenken gebracht werden – und tue das immer noch. Doch nur wenige Minuten, nachdem Mitglieder des Aktionsbündnisses ihre Petition an den Kreistag übergeben hatten, stimmte das Gremium schon gegen den Vorschlag der Freien Wähler, sich die Kosten für unterschiedliche Szenarien anzusehen – der Fokus liege weiterhin nur auf ein Zentralklinikum, erinnert Puzzovio. Damit bleibe nur der Weg, ein Bürgerbegehren gegen die Pläne einzuleiten und von Neuem Unterschriften zu sammeln.

Von Transparenz und „Mitnehmen der Bürger“, das vom bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek gefordert worden sei, könne nämlich keine Rede sein. Es gehe nicht darum, dass man sich grundsätzlich gegen ein Zentralklinikum stemme – aber zu viele Fragen seien noch offen, so Puzzovio.

Auch wenn der Bau eines Zentralkrankenhaus nach Einschätzung des Aktionsbündnisses wohl vor allem den Standort Schongau gefährde, will man nicht nur hier Unterschriften sammeln, sagt Puzzovio. In der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern heißt es: „Ist eine kreisangehörige Gemeinde von einer Maßnahme des Landkreises besonders betroffen, so kann ein Bürgerentscheid über diese Maßnahme auch von den Bürgern dieser Gemeinde beantragt werden.“

Unterstützer gesucht

Letztendlich sei der ganze Landkreis betroffen. Und deswegen soll das Bürgerbegehren auch landkreisweit gestartet werden, erklärt Puzzovio. Das bedeutet für das Aktionsbündnis viel Aufwand und dass mehr Unterschriften gesammelt werden müssen. Mindestens fünf Prozent der Landkreisbürger müssen das Bürgerbegehren unterschreiben, damit es zum Bürgerentscheid kommen kann, heißt es auf Nachfrage der Heimatzeitung beim Landratsamt. Die Unterschriften müssen sozusagen auf der Straße gesammelt werden, so Puzzovio. In Rathäusern werden keine Listen auslegen.

So viele Unterschriften zu sammeln, sei schon eine Hürde, so Puzzovio. „Aber sonst würde es wahrscheinlich ständig gemacht werden.“ Das Aktionsbündnis sucht Unterstützer – „Multiplikatoren“, die das Ansinnen größeren Gruppen im gesamten Landkreis, etwa Vereinen, näher bringen, und Sponsoren. Ein Bürgerinformationsblatt, das im ganzen Landkreis verteilt werden soll, gehe schnell ins Geld.

Über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens entscheidet laut Landratsamt der Kreistag. Passt alles, kommt es zum Bürgerentscheid. Dieser ist „grundsätzlich an einem Sonntag innerhalb von drei Monaten nach Feststellung der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens durchzuführen.“

