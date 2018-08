Filme sollen Image aufbessern

Die Krankenhaus GmbH setzt auf kurze Filme, um ihr Image aufzubessern. Auch das breite Angebot soll so bekannter gemacht werden.

Weilheim-Schongau – Ganz nach dem Motto „Tu Gutes und rede darüber“ hat die Krankenhaus GmbH mehrere kleine Imagefilme geplant. „Wir müssen uns dem Wettbewerb stellen. Das ist durch die Regierung so gewollt, dass umliegende Krankenhäuser in Konkurrenz zueinander treten und um die gleichen Patienten buhlen“, erklärt Thomas Lippmann, Geschäftsführer der Krankenhaus GmbH.

Mit den Imagefilmen soll die Bevölkerung auf unterhaltsame Weise informiert werden, was die Krankenhäuser in Weilheim und Schongau bieten. „Vielen ist das wahrscheinlich gar nicht bewusst, welche Angebote es bei uns gibt“, glaubt Lippmann. Über die kurzen Filme können bald möglichst viele Leute erreicht werden.

Er könne sich verschiedene Einsatzmöglichkeiten für die vorerst vier geplanten Imagefilme vorstellen: „Zum Beispiel auf Messen, als Vorfilm im Kino oder vor Sportevents könnten die Filme gezeigt werden“.

In den Imagefilmen kommen unter anderem Ärzte und Schwestern zu Wort. Das soll auch Ängste abbauen. „Wir sind kein anonymes Unternehmen. Die Mitarbeiter, die Ärzte leben auch hier, man begegnet sich vielleicht mal beim Einkaufen oder im Sportverein“, sagt Lippmann. Trotzdem wirkt das Krankenhaus oft nicht greifbar, ist sich Lippmann bewusst. Versinnbildlicht wird das durch die Lage: „Da oben auf dem Berg in Schongau, irgendwie weit weg, denken vielleicht viele. Aber wir wollen rein in die Gesellschaft. Dem Thema Krankenhaus Namen und Gesichter geben. Die Leute sollen mit einem guten Gefühl kommen“, schildert Lippmann sein Anliegen.

Vier Ärzte wurden bisher gefilmt. Dr. Jochen Dresel wurde in seinem Fachbereich, der Inneren Medizin begleitet. „Der Pilotfilm, sozusagen“, erklärt Lippmann.

Von einem Filmteam wurde auch Dr. Thomas Löffler, Chefarzt der Unfallchirurgie und Orthopädie, begleitet. In diesem Fachbereich ist ein ganz besonderer Imagefilm entstanden, hebt Pressesprecherin Isa Berndt hervor – gewissermaßen eine Patientenstory. „Ein Mann hat sich auf beiden Seiten einer Hüftoperation unterzogen, das ist eher ungewöhnlich. Der Film begleitet den Patienten im Krankenhaus. Gedreht wurde unter anderem auch in den neuen Operationssälen in Weilheim“, weiß Berndt.

Weitere Filme entstanden mit Dr. Peter Baumann, Chefarzt der Gefäß- und Endovaskulärchirurgie, und Dr. Florian Soldner, Chefarzt der Wirbelsäulenchirurgie.

Gefilmt wurde bereits alles, jetzt geht es ans Schneiden. Circa zwei Minuten soll ein Film dauern, angepasst an das Sehverhalten der meisten Konsumenten. Je nachdem, wie die Filme ankommen, könne Lippmann sich durchaus vorstellen, auch für die anderen Fachbereiche der Krankenhaus GmbH Imagefilme in Auftrag zu geben. Die ersten vier Filme werden voraussichtlich im Herbst veröffentlicht.

Auch Interessant:Neues Angebot im Krankenhaus: Jetzt auch Augenoperationen möglich