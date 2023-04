Krankenhaus-Gutachter spricht Klartext: „Ohne Geburtenstation wird es schwierig“

Von: Sebastian Tauchnitz

Teilen

Gutachter Prof. Norbert Roeder sieht auf die Krankenhaus GmbH eine schwierig Zukunft zukommen. © Screenshot: SET

Prof. Norbert Roeder hat für die Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH das Gutachten zum Zentralkrankenhaus verfasst. Jetzt warnt er vor den Auswirkungen der Schließung der Geburtenstation.

Landkreis – „Was jetzt passiert, stand alles im Gutachten“, meint Prof. Norbert Roeder, der bundesweit Krankenhäuser auf ihrem Weg in die Zukunft berät. In besagtem Gutachten hatten er und seine Kollegen Zukunftsszenarien für die Krankenhaus GmbH erarbeitet. Und waren zu einem klaren Ergebnis gekommen: Ohne den Neubau eines Zentralkrankenhauses im Landkreis hat die GmbH keine Chance.

„Jetzt sieht man, dass die Kosten-Erlös-Schere bei der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH immer weiter auseinandergeht“, so Roeder im Gespräch mit der Heimatzeitung.

Treffe das dann auf einen Landkreis, der kaum finanzielle Spielräume, aber immer mehr Pflichtaufgaben hat, bestehe Gefahr. „Wenn der Kreistag jetzt den Zuschuss für die GmbH deckelt, muss man sich fragen, was damit erreicht werden soll“, so Roeder.

Wenn der Kreistag den Zuschuss deckelt, droht die Insolvenz

Die Rechnung sei ganz einfach: Heuer brauche die GmbH zwölf Millionen Euro Zuschuss vom Landkreis, um weiter bestehen zu können. Wenn der Landkreis auch im kommenden Jahr nur maximal zwölf Millionen Euro zuschießen möchte, „wird das schwierig“. Denn die Kosten steigen. Nicht nur durch die Inflation. Derzeit tobt der Arbeitskampf im öffentlichen Dienst. Im Raum stehen Lohnerhöhungen von zehn Prozent. „Das wird sicher auch in dieser Größenordnung kommen“, so Roeder.

Die Mitarbeiter der Krankenhaus GmbH werden nach Tarif des öffentlichen Dienstes bezahlt. Der Marburger Bund als Vertreter der Ärzteschaft hat bereits angekündigt, sich am Abschluss des öffentlichen Dienstes orientieren zu wollen. Bleibt die Deckelung des Landkreis-Zuschusses, dann stelle sich die Frage, woher bei der GmbH das Geld für die Mehrkosten durch Inflation und Tarifabschlüsse kommen sollen.

Schongau wäre im Insolvenzfall kaum zu retten

„Dann wird Geschäftsführer Thomas Lippmann über kurz oder lang zum Insolvenzgericht gehen müssen – da bleibt ihm gar nichts anderes übrig, weil er für die GmbH haftet“, so Roeder.

Die weitere Entwicklung läge dann in der Hand eines Insolvenzverwalters – Aufsichtsrat und Kreistag hätten dann nichts mehr mitzureden. „Aufgabe eines Insolvenzverwalters ist, möglichst viel Geld für die Gläubiger zu sichern“, erklärt der Gutachter. Das Krankenhaus in Schongau, das heuer 8,3 Millionen Euro Minus produziert, wäre dann wahrscheinlich nicht mehr zu retten.

Lesen Sie auch: Krankenhausverbund korrigiert Darstellung der Landrätin

Dadurch, dass ein Teil der Patienten dann statt in Schongau in Weilheim behandelt würde, könnte sich die Lage dort entspannen: „Für mehr Fälle brauche ich nicht unbedingt mehr Personal, die Erlösstruktur würde sich verbessern.“

Doch auch für Weilheim bedeute das nicht automatisch, dass es weitergeht: „Am Ende muss der Insolvenzverwalter eine positive Fortführungsprognose erstellen können.“ Im Emsland habe es gerade einen solchen Fall gegeben: Der Landkreis dort wollte eines der Krankenhäuser schließen, das wurde per Bürgerentscheid gestoppt. Es folgte die Insolvenz.

„Fehlt die Fortführungsprognose, wir ein Krankenhaus abgewickelt wie eine Pommesbude“

Am Ende musste der Kreistag in Norddeutschland entscheiden, ob er das Minus weiter ausgleichen kann und will. „Kurz darauf wurde das Unternehmen an die private Schön-Gruppe verkauft, die den ursprünglichen Sanierungsplan umsetzte und das umstrittene Haus schloss.“

Man sollte besser nicht leichtfertig von einer Insolvenz sprechen, so Roeder. Denn gebe es keine positive Fortführungsprognose, dann „wickelt der Insolvenzverwalter so ein Krankenhaus ab wie eine Pommesbude“. „Es wäre eine Katastrophe, wenn das in Weilheim-Schongau passiert“, warnt Roeder. Er sagt aber auch: „Man ist mit dem Bürgerentscheid sehenden Auges in die Katastrophe gelaufen.“

Ohne Geburtenstation Level 2 für Weilheim kaum zu erreichen

Ein weiterer Unwägbarkeitsfaktor sei die geplante Gesundheitsreform. Den Plan, aus Weilheim ein Level-2-Krankenhaus machen zu wollen, beurteilt Roeder skeptisch: „Es wird auf alle Fälle sehr schwer werden.“ In Weilheim fehle der Platz, um all die dann nötigen zusätzlichen Abteilungen unterzubringen, in Schongau die Bewerber insbesondere bei der Ärzteschaft. „Das Zentralkrankenhaus hätte die Lösung geboten“, so Roeder.

Er rechnet auch damit, dass die vorgeschriebenen Leistungsgruppen für ein Level-2-Haus noch einmal von Bund und Ländern überarbeitet werden: „Und ich könnte mir gut vorstellen, dass dann eine Geburtenstation zwingend vorgeschrieben ist.“ Ohne eine solche Station „wird es schwierig“.

Einfach so wieder eine Geburtenstation aufzubauen, wenn sie einmal geschlossen ist, grenzt an Unmöglichkeit, wie man nach der Schließung der Station in Weilheim gesehen hat. Um die gesetzlich vorgeschriebene Gesundheitsversorgung im Landkreis vorhalten zu können, würde ein Haus des Levels 1N (Grundversorgung mit Notaufnahme) ausreichen, so der Experte weiter..