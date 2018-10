Auch kleine Krankenhäuser sind wichtig

Das Signal, dass auch kleine Krankenhäuser wichtig sind, nach München schicken wollte Krankenhaus-Geschäftsführer Thomas Lippmann mit dem „Tag der Offenen Tür“ am Samstag im Schongauer Krankenhaus. Zahlreiche Besucher kamen.

Schongau– „Krankenhaus zum anfassen“ war das Motto. Das kam bei den Besuchern gut an. 200 der rund 400 Mitarbeiter beteiligten sich zusammen mit Kooperationspartnern, Selbsthilfegruppen und dem Bayerischen roten Kreuz (BRK) an dem Aktionstag, bei dem sich die einzelnen Abteilungen des Schongauer Krankenhauses vorstellten. „Durch die Fachabteilungen ist das Schongauer Krankenhaus größer als das in Weilheim“, stellte Krankenhaus GmbH-Sprecherin Isa Berndt fest. Das Angebot spannt mit der Geburtshilfe und der Geriatrie einen Bogen vom Anfang bis zum Ende des Lebens.

Schule sorgt für Fachpersonal

Die angegliederte Schule sorgt für den Nachwuchs an Fachpersonal. „Die Schule ist die Keimzelle, um überleben zu können“, so Thomas Lippmann zu der Tatsache, dass die Zahl der Bewerber auf offene Stellen in den letzten Jahren rapide gesunken ist. Der Altersdurchschnitt der Patienten dagegen nimmt zu, weswegen besonders eine Wohnortnahe Versorgung wichtig ist. „Was wäre, wenn wir nicht mehr da wären“, stellte Thomas Lippmann die entscheidende Frage in den Raum. Der Landkreis steht jedenfalls voll und ganz hinter den Krankenhäusern, auch wenn sie Defizite einfahren, wie die stellvertretende Landrätin Regina Bartusch betonte. „Wir haben aufregende Zeiten hinter uns. Wir wollen unsere Häuser in kommunaler Hand behalten“, sagte sie.

Auch Aufsichtsrat Peter Ostenrieder, betonte, wie wichtig dies sei. Zudem sei es in den letzten Jahren gelungen, das Defizit etwas herunterzufahren. „Wir stehen geschlossen hinter den Häusern in Weilheim und Schongau“, betonte er. Bürgermeister Falk Sluytermann stellte klar, dass die Stadt Schongau ihre Hausaufgaben bezüglich Mitarbeiter-freundlicher Infrastruktur gemacht habe. Demnächst stehe auch die Anbindung durch den öffentlichen Nahverkehr auf der Tagesordnung. Chefarzt Dr. Wilhelm Fischer richtete das Augenmerk auf den Notdienst der kassenärztlichen Vereinigung, der täglich von 18 bis 21 Uhr die Notfallversorgung am Krankenhaus gewährleistet. Statt eine Arztpraxis mit Notdienst zu suchen, können Patienten direkt ins Krankenhaus kommen.

Alle Abteilungen wurden angeschaut

In allen Abteilungen, von der neu gestalteten Geburtshilfe, über Chirurgie bis hin zum „Leuchtturmprojekt“ Geriatrische Rehabilitation konnten die Besucher mit Fachpersonal sprechen, die verschiedensten Angebote von Aroma-Massage bis zum Verkosten von Astronauten-Nahrung wahrnehmen und einen Blick in die Behandlungsräume werfen. Das BRK präsentierte einen Notfalleinsatz. Vom Auffinden eines Unfallopfers bis hin zur Einlieferung ins Krankenhaus und Behandlung konnten Besucher hautnah dabei sein. In der Krankenpflege schule wartete ein Quiz mit attraktiven Preisen, zudem konnte man mittels Spezialausrüstung „altern“ und sich mit den Einschränkungen im Alter vertraut machen. Vorträge und ein offenes Forum mit Themen, wie „Alter ist nichts für Feiglinge“ warteten ebenso wie Spiel und Spaß auf die Besucher, die zahlreich kamen. Einige sogar mit dem eigens eingerichteten Shuttlebus, der regelmäßig zwischen Krankenhaus und Bahnhof verkehrte.

Der Förderverein hatte eine Auktion mit gespendeten Gemälden regionaler Künstler organisiert und sogar die Krankenhaus-Seelsorger luden zum Tee ein. Auch fürs leibliche Wohl war bestens gesorgt. Zwar nicht mit Krankenhaus-Essen, aber mit Spezialitäten vom Grill, der vor dem Eingang aufgebaut war.

Ursula Fröhlich