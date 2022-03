Krankenhaus GmbH: „Veränderung als Chance“

Von: Elke Robert

Ein Argument gegen zwei Krankenhäuser ist die immer schwieriger werdende Suche nach Personal – wie bei dieser Aktion am Marienplatz. © es (Archiv)

„Zukunft gestalten, statt an Vergangenheit festzuhalten!“ Mit dieser Bitte wendet sich die Krankenhaus GmbH in einem offenen Brief an das „Aktionsbündnis Pro Krankenhaus Schongau“. Es würden lediglich ständig Befürchtungen wiederholt, ohne auf Fakten einzugehen.

Schongau – In mehreren offenen Briefen hatte sich das „Aktionsbündnis Pro Krankenhaus Schongau“, das um den Erhalt der Häuser Schongau und Weilheim kämpft, schon an die Krankenhaus GmbH gewandt. Nun antwortet die Gesellschaft ebenfalls in einem offenen Brief. Die Unterzeichner, Landrätin Andrea Jochner-Weiß als Aufsichtsratsvorsitzende und GmbH-Geschäftsführer Thomas Lippmann, äußern Verständnis dafür, dass das Aktionsbündnis eine Einschränkung der akutstationären Versorgung in Schongau nach einer Fertigstellung eines zentralen Landkreiskrankenhauses befürchte.

Bündnis wiederhole nur die Befürchtungen, ohne auf Fakten einzugehen

Wenig zielführend sei es jedoch, ständig Befürchtungen zu wiederholen, ohne auf die bereits veröffentlichten Daten einzugehen. „Wir plädieren deshalb dafür, dass Fakten die Diskussion leiten, wenn es um die Zukunftsgestaltung der Krankenhausversorgung in unserem Landkreis geht“, heißt es in dem Schreiben.

An den zwei Hauptbotschaften des Gutachters Professor Norbert Roeder habe sich nichts geändert: Die Verlagerung des akutstationären Standortes Schongau habe nur wenig Einfluss auf die akute Notfallversorgung. Schon heute würden die meisten Notfallpatienten mit Herzinfarkt oder Schlaganfall aus dem gesamten Landkreis in Weilheim versorgt, weil dort der Herzkatheter verfügbar sei und auch die Entfernung von Blutgerinnseln aus den Hirngefäßen bei Schlaganfallpatienten zusammen mit den Spezialisten vom Münchner Universitätsklinikum Rechts der Isar (MRI) erfolgen könne.

Laut Gutachten gibt es nicht genügend Personal für beide Krankenhäuser

Der weitere entscheidende Punkt des Gutachters: Man werde nicht mehr ausreichend ärztliches oder pflegerisches Personal bekommen, um zwei gleiche Standorte vorzuhalten. „Das ist ein deutschlandweiter Fakt“, so die GmbH. Richtig sei hingegen das Argument des Aktionsbündnisses, dass laut Krankenhaussimulator der gesetzlichen Krankenkassen die Wege ohne das Krankenhaus in Schongau für zu viele Menschen zu weit seien. Der Vergleich mit dem GKV-Krankenhaus-Simulator hinke jedoch, wenn man einfach nur das Krankenhaus Schongau ausblende, denn ein möglicher Neubau sei in der Simulation natürlich nicht berücksichtigt. Wenn die bestehenden Häuser Schongau und Weilheim-Stadt durch ein neues Kreiskrankenhaus an einem zentraleren Ort wie etwa nahe Peißenberg ersetzt würden, könnten laut Gutachter 98,1 Prozent der Einwohner im Landkreis ein Krankenhaus binnen von 30 Pkw-Minuten erreichen. Vorgabe ist, dass das nächstgelegene Krankenhaus binnen von 30 Minuten Fahrtzeit erreichbar ist.

Für Bürger aus westlichen Gemeinden kann Fahrtzeit länger als 30 Minuten dauern

Auch die Erreichbarkeit einer Versorgung für Patienten mit Herzinfarkt und Schlaganfall verbessere sich – Fahrt nicht mehr bis nach Weilheim-Stadt, sondern nur mehr an die angenommenen Standorte Weilheim-Süd, Polling oder Peißenberg. Als Beleg zieht die GmbH die simulierten Zeiten eines Routenplaners heran, die Strecken seien zur Überprüfung selbst abgefahren worden. Betrachtet wurden westliche Gemeinden wie Schwabsoien, Bernbeuren, Altenstadt, Ingenried oder Burggen. Laut der Echtzeitmessung der GmbH braucht man lediglich von Bernbeuren aus mit dem Pkw etwas mehr als 30 Minuten bis Weilheim-Süd, wobei selbst die Fahrtzeit zum Standort Peißenberg knapp 26 Minuten betrug.

„Reale Fakten nicht durch Ungenauigkeit verwässern“

In dem offenen Brief wird „in aller Eindringlichkeit“ darum geworben, „reale Fakten nicht durch Ungenauigkeiten zu verwässern“. Das Resümee der GmbH: Einige Patienten aus der Region Schongau müssten zu einem neuen akutstationären Krankenhaus teilweise etwas länger als heute fahren. Aber alle würden „in tolerabler Fahrzeit eine adäquate und zukunftsfähige Versorgung“ erreichen. „Wir würden uns wünschen, dass Sie Veränderungen als Chance und weniger als Bedrohung verstehen“, so die Bitte Richtung Aktionsbündnis.

Zuletzt hatte die im November gegründete Gruppierung aus Bürgern der Umgebung unter dem Titel „Hände weg von unseren Krankenhäusern“ eine Petition gestartet. Bis Montagmittag hatten bereits knapp 1500 Unterstützer unterschrieben.