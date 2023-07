Krankenhausreform: Gesundheitsminister haben entschieden, das Rätselraten geht weiter

Von: Sebastian Tauchnitz

Die Zukunft des Schongauer Krankenhauses steht auch nach der Einigung zwischen Bund und Ländern zur Krankenhausreform weitgehend in den Sternen. „Tante-Emma-Laden“ ohne Zukunft © HANS-HELMUT HEROLD/ARCHIV

Die Gesundheitsminister der Länder und der Bund haben sich am Montag in Grundzügen auf die Krankenhausreform geeinigt. Was bedeutet das ganz konkret für die Lage der Krankenhäuser im Landkreis?

Landkreis – Sage und schreibe 15 Seiten umfasst allein das neue „Eckpunktepapier“, dass nach der Einigung der Gesundheitsminister von Bund und Ländern veröffentlicht wurde. Bayern hatte übrigens gegen die Krankenhausreform gestimmt. Doch was genau steht denn nun im Kompromisspapier?

Bei genauerer Betrachtung gar nicht mal so viel Neues. Und das ist keine gute Nachricht. Denn insbesondere die drängenden Fragen zur Zukunft der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH bleiben weitgehend unbeantwortet. Zwar wird im Eckpunktepapier sehr detailliert ausgeführt, was ein Krankenhaus der Stufe 1i in Zukunft leisten soll. Aber das war in weiten Teilen bereits vorher bekannt: eine Mischung aus ambulanter und stationärer Versorgung ohne Rund-um-die-Uhr-Notaufnahme.

Kriterien für Level 1n wurden deutlich aufgeweicht

Zum für den Landkreis vielleicht spannendsten Thema schweigt sich der Beschluss allerdings weitgehend aus. Wie genau wird in Zukunft ein Krankenhaus des Levels 1n definiert? Bislang hieß es, dass „1n“ bedeutet, dass neben einer Notaufnahme, einer Chirurgischen und einer Inneren Abteilung keine weiteren Abteilungen finanziert werden sollen.

Das sei auf Betreiben der Länder mittlerweile deutlich aufgeweicht worden, sagt der stellvertretende Geschäftsführer der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH, Claus Rauschmeier, im Gespräch mit der Heimatzeitung. Und ja: „Da sind noch viele Dinge zu regeln, sind viele Fragen offen.“ Besonders mit Blick darauf, dass die Reform Anfang 2024 in Kraft treten soll.

Vollkommen unklar, wie viel Geld fließen soll

„Von uns wird erwartet, dass wir dem Kreistag bei der entscheidenden Sitzung am 28. Juli harte Zahlen auf den Tisch packen, aufgrund derer er dann entscheiden kann, wie es in Zukunft weitergehen soll“, so Rauschmeier.

Das Problem daran: „So hart sind unsere Zahlen gar nicht. Weil viele Details der bevorstehenden Reform noch gar nicht feststehen.“ So ist zwar weitgehend unstrittig, dass durch die Reform je nach Krankenhaus-Level ein unterschiedlicher Anteil an „Vorhaltekosten“ übernommen wird.

Das ist das Kernstück der Reform: Ging es bislang aufgrund der ausschließlichen Finanzierung über Fallpauschalen vor allem darum, möglichst viele Behandlungen und Operationen durchzuführen, um die Kosten zu decken, soll in Zukunft auch Geld dafür fließen, dass in einem Krankenhaus bestimmte Angebote vorgehalten werden. Dass sie da sind, wenn sie gebraucht werden. Das Problem daran: „Wie hoch die Erstattung dieser Vorhaltekosten am Ende ausfallen wird, ist vollkommen ungeklärt“, so Rauschmeier.

„In Zukunft entscheiden Spezialisierung und Qualität über den Fortbestand eines Hauses“

Kann man auf einer so unsicheren Basis überhaupt seriös einen Plan für die Zukunft der Krankenhäuser in Weilheim und Schongau entwickeln? Wäre es nicht besser, abzuwarten, bis alle Fragen geklärt sind? „Als Geschäftsführung gehört es zu unseren Aufgaben, die richtige Prämisse künftiger Entwicklungen herauszulesen“, so Rauschmeier. In der Automobilindustrie warte auch niemand darauf, ob sich nun die batteriegetriebenen Autos durchsetzen oder doch die mit Brennstoffzelle. „Wer abwartet, ist definitiv nicht mehr da, wenn die Würfel gefallen sind“, so Rauschmeier.

Und eines werde beim Blick auf das Eckpunktepapier deutlich: „In Zukunft entscheiden Spezialisierung und Qualität darüber, ob ein Krankenhaus weiterbestehen kann oder nicht.“ Eine Spezialisierung könne auch sein, sich bewusst für ein Level 1i-Krankenhaus zu entscheiden. Qualität bedeute, Medizin auf höchstem Niveau in einzelnen Fachbereichen anzubieten, deren Einzugsbereich deutlich über Landkreisgrenzen hinausgeht.

„Tante-Emma-Laden wird nicht funktionieren“

Doch wäre das für den Landkreis finanziell überhaupt finanzierbar? Der Brandbrief der Regierung von Oberbayern an das Landratsamt forderte deutliche Einschnitte beim finanziellen Engagement des Landkreises. Das sei eine politische Entscheidung, so Rauschmeier.

Eines sei klar: „Ein Tante-Emma-Laden, in dem irgendwie alles ein bisschen angeboten wird, wie es so manchem vorschwebt, der wird nicht funktionieren.“ Auch, weil sich dafür keine Ärzte finden lassen. Die wollten entweder einen modernen, ambulanten und fachübergreifenden Ansatz zur Aus- und Weiterbildung haben. Oder Spitzenmedizin mit modernsten Arbeitsbedingungen. Sich jetzt vorschnell auf ein Level 1n-Krankenhaus mit vielleicht einigen zusätzlichen Abteilungen festzulegen, wäre gefährlich, so Rauschmeier. Denn über kurz oder lang würden die Übergangsfristen auslaufen.